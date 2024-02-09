На Востоке праздник отмечают совсем не так, как на Западе

09 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Традиционные китайские фонари / Фото: pixabay.com

Совсем скоро Китай и еще несколько восточных стран встретят Новый год. В Азии главный праздник отмечают не так, как на Западе, поскольку живут по собственному календарю. Так что пусть мы и встретили Зеленого Деревянного Дракона, на самом деле он еще не пришел.

Рассказываем, как принято отмечать Новый год по китайским традициям и что нам сулит Зеленый Деревянный Дракон.

1 Когда Новый, 2024-й год по восточному календарю? 10 февраля, в субботу. В Китае дата Нового года постоянно меняется: все зависит от лунного календаря. За точку отсчета в восточном календаре берут второе новолуние после зимнего солнцестояния.

2 Как у китайцев принято готовиться к встрече Нового года? На самом деле, мы с китайцами в чем-то похожи. Одна из главных предновогодних традиций Поднебесной – генеральная уборка. Китайцы считают, что наведение порядка в жилище помогает прогнать злых духов и избавиться от неудач, которые преследовали в уходящем году. Особое внимание уделяют сломанным и испорченным вещам: неисправные приборы и рваную одежду нужно обязательно выкинуть. В остальном подготовка тоже мало чем отличается от нашей. На Новый год китайцы готовят множество самых разных блюд. На столе обязательно должна быть рыба – считается, что это привлечет в дом богатство. Кроме того, в Китае многие закупаются фейерверками. Существует поверье, что салют отпугивает Ниана – жуткое мифическое существо, которое под Новый год приходит к людям. А еще оно боится красного цвета – поэтому жилище принято ярко и красочно украшать, отдавая предпочтение алому. Это еще одна предновогодняя традиция.

3 Как правильно отмечать китайский Новый год? Новый год в Китае отмечают с большим размахом – празднование длится две недели. В ярко украшенных городах проходят массовые гулянья и маскарады, в которых участвуют миллионы человек. Пожалуй, главный символ этих фестивалей – огромные фигуры львов и драконов, двигающиеся по улицам. В последний день празднования все улицы и дома украшают красочными светящимися фонариками. Кроме того, во время Нового года китайцы обязательно объезжают всех своих родственников, чтобы их поздравить. Впрочем, как и у нас, главное торжество проходит дома, в кругу самых близких. Это торжественный праздничный ужин со множеством блюд. Детям на Новый год принято дарить не игрушки, а деньги в красных конвертах. Считается, что это защищает ребенка от злых духов.

4 Что нам сулит в 2024 году Зеленый Деревянный Дракон? На самом деле, это зависит от астролога, который дает прогноз. Единого мнения тут, как обычно, нет. Сами китайцы привыкли ассоциировать предстоящий год с характером животного, а также цветом и стихией, которые ему соответствуют. Например, дерево считается символом роста и постоянного развития. Дракон же отличается силой, мощью и яростью, но в то же время он справедлив и благороден. Зеленый цвет означает в китайской традиции гармонию, процветание и обновление. Так что год обещает быть ярким и насыщенным на события, итогом которых обязательно станет отличный результат. Считается, что в год Дракона высока вероятность карьерного роста и обогащения.

5 Отмечают ли китайский Новый год в России? Китайский Новый год в том или ином виде отмечают во всем мире. Это событие в последние годы стало невероятно популярным везде, в том числе и в России. Например, в Москве и Петербурге пройдут даже масштабные мероприятия, посвященные этому празднику. Впрочем, у себя дома отпраздновать китайский Новый год может каждый. И для этого даже не обязательно досконально соблюдать все традиции. Важнее, чтобы рядом с вами были самые близкие люди.