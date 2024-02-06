Когда будет китайский Новый год в 2024 году и как его правильно отмечать?
Пусть мы уже и встретили Зеленого Дракона, на самом деле, он еще даже не пришел
06 февраля 2024, 06:40, ИА Амител
Фото: pixabay.com
В ночь с 31 декабря на 1 января мы все торжественно проводили год Черного Водяного Кролика и встретили год Зеленого Деревянного Дракона. Впрочем, это не совсем верно. Ведь это символы восточного гороскопа, который заметно отличается от нашего. И Новый год там празднуют в другие даты: он еще даже не наступил.
Рассказываем, когда будет китайский Новый год в 2024 году и как его принято отмечать.
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Когда наступит китайский Новый год в 2024 году?
В субботу, 10 февраля. В Китае Новый год принято отмечать по лунному календарю, поэтому ежегодно дата меняется.
2
Годом кого станет 2024-й по восточному календарю?
Как мы уже сказали (да и вы сами это прекрасно знаете), 2024-й станет годом Зеленого Деревянного Дракона. Восточный гороскоп разбит на 60-летние циклы, в течение каждого из которых ежегодно выпадают определенные комбинации из животных, цветов и стихий. В этом году животным станет Дракон, цветом – зеленый, а стихией – дерево.
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Почему каждый год в восточном календаре соответствует какому-то животному?
В Китае на этот счет есть красивая легенда. По преданию, Будда однажды призвал к себе всех животных, пообещав каждому, кто откликнется, один год в покровительство.
Всего к нему пришли 12 животных, первой из которых стала Крыса. Чтобы опередить остальных, она схитрила. Вторым пришел Бык. В том порядке, в котором звери добрались до Будды, они и берут теперь власть над годами.
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Как в Китае принято отмечать Новый год?
С размахом. В Китае Новый год принято отмечать 15 дней. Этот праздник тесно связан с множеством легенд. Главная из них – о большом страшном чудовище по имени Нянь. Согласно поверью, каждый Новый год он приходит в поселения и съедает весь урожай. А если он разозлится, то может съесть даже животных или людей.
Отсюда пошли многие новогодние традиции китайцев. Например, они очень ярко украшают свои дома. Обычно доминирует красный цвет. Считается, что Нянь пугается и не заходит в такие дома. У входа принято ставить угощения, чтобы чудовище наелось и пошло дальше, не заглядывая в дома.
Ярко украшают и улицы: везде появляются светящиеся красные фонари.
Как и в России, в Китае накануне Нового года принято проводить генеральную уборку. Считается, что так человек освобождает место для счастья, удачи и денег, которые ждут его в 2024 году.
Да и в остальном празднование Нового года в Китае похоже на то, к чему привыкли мы. Праздник там тоже считается семейным: принято собираться за столом в кругу самых близких. Блюд на торжество готовят очень много, но на столе обязательно должна быть рыба. В Китае она считается символом удачи и богатства.
На следующий день принято отправляться в гости к близким и друзьям, чтобы подарить им подарки.
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А я могу отметить китайский Новый год?
Само собой. Совсем неважно, где и по какому календарю вы живете. Отпраздновать Новый год еще раз вам никто не запретит.
Да и нет ничего плохого в том, если вы организуете праздничный семейный ужин, а также порадуете близких подарками. Можно даже украсить дом так, как это обычно делают китайцы.
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Когда 2024 год закончится по восточному календарю?
По восточному календарю год Зеленого Дракона закончится 28 января 2025 года.
10:39:54 13-01-2024
Мы справляем календарный новый год 1 января. Истинный новый год наступает в самую длинную ночь (22 декабря). Китайцы определили дату нового года после зимнего солнцестояния (день идёт на прибыль) в первое новолуние (растущая луна). Есть повод отметить это космическое событие, а ещё в весеннее равноденствие справить славянский новый год.
12:15:21 14-01-2024
Гость (10:39:54 13-01-2024) Мы справляем календарный новый год 1 января. Истинный новый ... Первое новолуние в 24 году 11 января, а Китай отмечает 10 февраля, на второй. Бывает что совпадает на 1,2 новолуние, как они определяют на какой именно будут отмечать НГ, непонятно. Видно что они сами уже запутались, чтобы больше значимости к их зверям было. Надо уже отмечать свои традиции НГ. А то эти гороскопы, экстрасенсы, психологи, гадалки всякие ворожеи это все от нечести, а не от Всевышнего. От Всевышнего это природа, земля.
16:29:55 06-02-2024
Гость (12:15:21 14-01-2024) Первое новолуние в 24 году 11 января, а Китай отмечает 10 ... а свои традиции - это какие?
13:23:18 13-01-2024
Шо? Опять?.. 😁
07:50:09 06-02-2024
После ковидов, свинячьих и птичий гриппов, атипичных пневмоний и прочих китайских изобретений, унёсших миллионы жизней, только и остаётся китайские праздники праздновать.
07:56:25 06-02-2024
ну надо так надо)))
08:18:25 06-02-2024
Гость (07:56:25 06-02-2024) ну надо так надо)))... Согласен. Будет тяжело, но мы справимся...
08:15:43 06-02-2024
Так, вы нас запутали окончательно! Когда встречать -то Дракона? В ночь с 9 на 10 февраля, если НГ по- китайски начинвется 10го?
09:17:01 06-02-2024
В ночь с 31 декабря на 1 января мы все торжественно проводили год Черного Водяного Кролика и встретили год Зеленого Деревянного Дракона За всех не говорите. Мы проводили 2023 и встретили 2024.
10:09:49 06-02-2024
Гость (09:17:01 06-02-2024) В ночь с 31 декабря на 1 января мы все торжественно проводил... Ничего страшного. Проводим и встретим снова. Силы и здоровья хватит.