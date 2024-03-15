Как правильно заполнять бюллетень и как его случайно не испортить?

Лишние отметки могут сделать бюллетень недействительным

15 марта 2024, 06:30, Александра Черданцева

Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Каждый россиянин, пришедший с 15 по 17 марта 2024 года на выборы президента, получит по одному бюллетеню белого цвета с зеленой сеткой. Рассказываем, как правильно его заполнить, чтобы ваш голос учли.

1 Напомните, а кто кандидаты в президенты? На выборах главы государства 2024 года четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди");

Владимир Путин (самовыдвиженец);

Леонид Слуцкий (ЛДПР);

Николай Харитонов (КПРФ).

2 Как правильно заполнить бюллетень? Есть несколько важных правил: проголосовать можно только за одного кандидата;

отметку за кандидата нужно ставить в клетке напротив его фамилии.

3 Какую отметку можно ставить в квадрате? На самом деле – любую отметку: галочку, крестик или что-то еще. Старайтесь делать пометку строго в квадрате, а не рядом. Галочка рядом с фамилией кандидата, но не в квадрате засчитана не будет.

4 Какой бюллетень признают испорченным и не будут учитывать? Ваш голос не зачтут, если: будет галочка или другая отметка в квадратах напротив двух и более кандидатов;

у одного кандидата будет отметка в квадрате, а у другого или других за пределами квадрата, но возле фамилии;

вы поставили отметку не в квадрате, а в другом месте рядом с фамилией кандидата;

на бюллетене вообще нет отметки в квадрате напротив одного из кандидатов;

на бюллетене оторван/отрезан верхний правый угол, где размещена специальная марка, печать и подписи двух членов комиссии, либо марки и/или печати и/или подписей там вообще не было, так что обязательно проверяйте при получении;

бюллетень не установленного образца, который вы, например, принесли с собой.

Для удобства читателей amic.ru наглядно показал все эти правила в инфографике по этой ссылке.