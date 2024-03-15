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Как правильно заполнять бюллетень и как его случайно не испортить?

Лишние отметки могут сделать бюллетень недействительным

15 марта 2024, 06:30, Александра Черданцева

Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Бюллетень на выборах в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Каждый россиянин, пришедший с 15 по 17 марта 2024 года на выборы президента, получит по одному бюллетеню белого цвета с зеленой сеткой. Рассказываем, как правильно его заполнить, чтобы ваш голос учли.

1

Напомните, а кто кандидаты в президенты?

На выборах главы государства 2024 года четыре кандидата:
  • Владислав Даванков ("Новые люди");
  • Владимир Путин (самовыдвиженец);
  • Леонид Слуцкий (ЛДПР);
  • Николай Харитонов (КПРФ).
2

Как правильно заполнить бюллетень?

Есть несколько важных правил: 
  • проголосовать можно только за одного кандидата; 
  • отметку за кандидата нужно ставить в клетке напротив его фамилии.
3

Какую отметку можно ставить в квадрате?

На самом деле – любую отметку: галочку, крестик или что-то еще. Старайтесь делать пометку строго в квадрате, а не рядом. Галочка рядом с фамилией кандидата, но не в квадрате засчитана не будет.
4

Какой бюллетень признают испорченным и не будут учитывать?

Ваш голос не зачтут, если: 

  • будет галочка или другая отметка в квадратах напротив двух и более кандидатов;
  • у одного кандидата будет отметка в квадрате, а у другого или других за пределами квадрата, но возле фамилии;
  • вы поставили отметку не в квадрате, а в другом месте рядом с фамилией кандидата;
  • на бюллетене вообще нет отметки в квадрате напротив одного из кандидатов;
  • на бюллетене оторван/отрезан верхний правый угол, где размещена специальная марка, печать и подписи двух членов комиссии, либо марки и/или печати и/или подписей там вообще не было, так что обязательно проверяйте при получении;
  • бюллетень не установленного образца, который вы, например, принесли с собой.

Для удобства читателей amic.ru наглядно показал все эти правила в инфографике по этой ссылке.

Как правильно заполнить бюллетень на выборах президента 2024. Инфографика

Показываем, чего нельзя делать, если вы хотите, чтобы ваш голос учли
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