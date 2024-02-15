Как правильно заполнить бюллетень на выборах президента 2024. Инфографика
Показываем, чего нельзя делать, если вы хотите, чтобы ваш голос учли
15 февраля 2024, 08:30, Александра Черданцева
До выборов президента России остается чуть более месяца. Кандидаты известны (мы о них вот тут писали), избирательный бюллетень уже сверстан, дело за малым – прийти и проголосовать. Но и это нужно сделать правильно. Как выглядит бюллетень и какие есть правила его заполнения – смотрите в инфографике.
А правил несколько. Во-первых, действительным считается только тот бюллетень, который вам выдали (после того, как вы распишетесь) члены комиссии на избирательном участке. В правом верхнем углу должна быть специальная марка, печать избиркома и подписи двух членов комиссии. Без них бюллетень будет считаться недействительным. Также документ будет недействительным, если угол с указанными данными будет оторван или отрезан.
Во-вторых, проголосовать можно только за одного кандидата. Более одной галочки – голос не зачтут, вообще ни одной галочки – тут и засчитывать нечего. Кстати, вместо галочки можно поставить любой значок. Главное – непосредственно в квадрате напротив одного кандидата (ни на его ФИО, ни где-то рядом). Если вы проголосовали за одного кандидата и тут же написали что-то о другом рядом фамилией этого другого – ваш голос не зачтут.
08:34:04 15-02-2024
А я знаю кто победит. А если не знаешь, сходи узнай.
08:43:59 15-02-2024
а там ничего заполнять и нинада, там уже все заполнено.
08:53:55 15-02-2024
Нужно идти и голосовать, не смотря на понятный результат, есть возможность показать свое мнение. Не пошёл, считай проголосовал ЗА
09:13:46 15-02-2024
Гость (08:53:55 15-02-2024) Нужно идти и голосовать, не смотря на понятный результат, ес... Согласна, я обязательно пойду, только пока не определились испортить бюлютень или проголосовать за другого кандидата, вот подсказали как можно испортить бюлютень.
22:22:56 15-02-2024
"пока не определились испортить бюллетень или проголосовать за другого кандидата". Портить бюллетень значит не голосовать. Правильно голосовать за меньшее зло, по вашей оценке.
09:21:55 15-02-2024
Гость (08:53:55 15-02-2024) Нужно идти и голосовать, не смотря на понятный результат, ес... Кому твоё мнение интересно, ты сказочник или бот ?
09:38:54 15-02-2024
Гость (09:21:55 15-02-2024) Кому твоё мнение интересно, ты сказочник или бот ?... Моё лично ни кому не интересно, но когда таких как я будет 10 млн. Это уже звоночек, по телевизору об этом может и не скажут, но это хоть какая-то возможность раз в шесть лет
10:46:10 15-02-2024
Гость (09:38:54 15-02-2024) Гость (09:21:55 15-02-2024) Кому твоё мнение интересно... 10 млн не могущих объединится это ничто, и их мнение можно пренебречь. А вот тысяча человек с понятными требованиями и общей идеей - это глыба с которой приходиться считаться.
13:10:37 15-02-2024
Гость (09:21:55 15-02-2024) Кому твоё мнение интересно, ты сказочник или бот ?... мне интересно его мнение, а твое нет
11:00:14 15-02-2024
Гость (08:53:55 15-02-2024) Нужно идти и голосовать, не смотря на понятный результат, ес... Не согласен насчёт возможности показать своё мнение. Пошел - считай обеспечил кворум. Если все не пойдут - кворума не будет, выборы не состоятся.
11:05:31 15-02-2024
Гость (11:00:14 15-02-2024) Не согласен насчёт возможности показать своё мнение. Пошел -... интересно, как ты организуешь массовую неявку? у каждого кандидата есть свой электорат, как минимум они придут.
13:07:22 15-02-2024
Гость (11:00:14 15-02-2024) Не согласен насчёт возможности показать своё мнение. Пошел -... Они не зря установили такой маленький порог явки, все у них просчитано, не явка не спасет, надо голосовать, они специально так делают чтобы не приходили те кто против, а шли голосовать только те кто за и при установленной явке им этих голосов хватает, вот если бы народ проснулся и пришел проголосовать, вот тогда результат был бы интересным.
13:29:55 15-02-2024
Гость (11:00:14 15-02-2024) Не согласен насчёт возможности показать своё мнение. Пошел -... Именно для этого выборы и проводят, что бы узнать мнение, проанализировать активность/пассивность и заинтересованность населения, узнать количество реальной поддержки. Потому что никакие опросы и статистика таких данных не даст. А выборы задействуют всех от 18, и даже если вы не пойдете никуда, это тоже учтут. Бездействие тоже действие. И на основании итоговых результатов, принимаются или не принимаются, важнейшие решения и законы.
22:47:17 15-02-2024
Гость (11:00:14 15-02-2024) Не согласен насчёт возможности показать своё мнение. Кворум на наших выборах не требуется, а мнение можно и нужно выразить. Практически невозможно заменить все бюллетени и фальсифицировать все результаты, в избиркомах есть много честных Людей.
10:39:59 15-02-2024
А где же графа "против всех"?
12:58:31 15-02-2024
Афиноген (10:39:59 15-02-2024) А где же графа "против всех"?... Вопрос бестолковый.
16:12:03 16-02-2024
Гость (12:58:31 15-02-2024) Вопрос бестолковый.... А почему вы считаете бестолковый?Думаете кандидаты в бюллетене всех устраивают?Думаю ,далеко нет.Вот поэтому и нужен нам любимый кандидат -против всех.
22:48:03 15-02-2024
Афиноген (10:39:59 15-02-2024) А где же графа "против всех"?... Аналогом её будет порча бюллетеня. А можно ещё написать фамилию недопущенного кандидата, того самого, кто единственный из собрал настоящие сотни тысяч подписей, и проголосовать за него. Кстати, аналогичный случай был в одном из американских штатов при избрании сенатора от штата. Вписанный в бюллетень избирателями, он смог набрать большинство голосов и суд признал его победителем.
16:44:15 15-02-2024
С напёрсточником просто играть не садись. Совсем. Этим руководствуюсь Я.
23:11:02 15-02-2024
Гость (16:44:15 15-02-2024) С напёрсточником просто играть не садись. Выборы это не игрушки, это борьба за качество жизни всех здравствующих граждан и их потомков и разоблачение мошенников.