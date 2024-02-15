Как правильно заполнить бюллетень на выборах президента 2024. Инфографика

Показываем, чего нельзя делать, если вы хотите, чтобы ваш голос учли

15 февраля 2024, 08:30, Александра Черданцева

До выборов президента России остается чуть более месяца. Кандидаты известны (мы о них вот тут писали), избирательный бюллетень уже сверстан, дело за малым – прийти и проголосовать. Но и это нужно сделать правильно. Как выглядит бюллетень и какие есть правила его заполнения – смотрите в инфографике.

А правил несколько. Во-первых, действительным считается только тот бюллетень, который вам выдали (после того, как вы распишетесь) члены комиссии на избирательном участке. В правом верхнем углу должна быть специальная марка, печать избиркома и подписи двух членов комиссии. Без них бюллетень будет считаться недействительным. Также документ будет недействительным, если угол с указанными данными будет оторван или отрезан.

Во-вторых, проголосовать можно только за одного кандидата. Более одной галочки – голос не зачтут, вообще ни одной галочки – тут и засчитывать нечего. Кстати, вместо галочки можно поставить любой значок. Главное – непосредственно в квадрате напротив одного кандидата (ни на его ФИО, ни где-то рядом). Если вы проголосовали за одного кандидата и тут же написали что-то о другом рядом фамилией этого другого – ваш голос не зачтут.