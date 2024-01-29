Как придумали защитить в России туристов от мошенничества при съеме жилья?

В Госдуме доработали законопроект о требованиях к собственникам гостевых домов

29 января 2024, 07:01, ИА Амител

Гостевой дом / Фото: unsplash.com

Собственников гостевых домов в туристических регионах России, в число которых входит и Алтайский край, обяжут проходить регистрацию и получать специальный идентификационный номер. Без него подать объявление о сдаче недвижимости в аренду скоро не получится. По задумке авторов законопроекта, это позволит обезопасить туристов от мошенничества. Подробнее о грядущих изменениях рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Зачем собственников гостевых домов хотят заставить проходить регистрацию?

Многие россияне ездят отдыхать по России самостоятельно и жилье они снимают на всех известных сайтах объявлений. Как правило, чтобы его забронировать, клиента просят перевести предоплату или полную сумму за проживание. Нередки случаи, когда по приезде на место телефон арендодателя перестает отвечать, а по указанному ранее адресу говорят, что ничего не знают и никаких гостей не ждут.

И вернуть деньги назад будет весьма проблематично, и, скорее, даже невозможно: когда гражданин самостоятельно бронирует дом, он просто путешественник, а в России закон защищает только туристов.

Чтобы бороться с такой схемой мошенничества, в Госдуме еще в июле 2023 года разработали поправки в законопроект "О проведении эксперимента по установлению правового статуса и основ правового регулирования деятельности гостевых домов". Сейчас документ готовится ко второму чтению, пишет газета "Известия".

И как это будет работать?

Если кратко, депутаты предлагают вывести из тени владельцев гостевых домов. Их обяжут в каждом рекламном объявлении вбивать специальный идентификационный номер. Но перед этим нужно еще попасть в реестр отелей. Логично предположить, что в этом случае занятость владельца должна стать легальной. Ранее АТОР сообщал, что такие объекты размещения должны будут уведомлять соответствующие органы о ведении деятельности по предоставлению услуг гостевого дома, а их классификация будет добровольной.

Не вошел в реестр, как следствие, не получил идентификационный номер. Не указал этот номер в объявлении, заработал проблемы: региональные власти смогут применить к таким гражданам санкции.

"Каждый гостевой дом после регистрации в реестре получит персональный номер. Сегодня законопроект подразумевает его указание только при размещении объявления в агрегаторах, но во втором чтении эта обязанность будет распространена на любую информацию о сдаче жилья: в интернете, в СМИ и социальных сетях. То есть любое объявление в "Яндексе", Telegram, газетах о предоставлении таких услуг без указания регистрационного номера будет признаваться нарушением", – пояснила зампред комитета Госдумы по туризму Наталья Костенко.

Принятие этой нормы закона приветствуют и представители туриндустрии, в их числе директор туроператора "Охота" Наталья Белоусова.

"Мы за "белый" рынок и качество услуг. В нашей сфере это не первый реестр. Например, уже существует реестр туроператоров (компаний, которые создают и реализуют турпродукт). Мы указываем номер в договоре с клиентом, предоставляем по требованию нашим корпоративным заказчикам. Этот номер из реестра является важным критерием для выбора надежного партнера, участия в выставках. Также он размещен на специальных ресурсах Минэка", – рассказала amic.ru Наталья Белоусова.

А как это обезопасит туристов?

Любой турист сможет самостоятельно проверить – легальный это гостевой дом или его владельцы работают "вчерную". Если идентификационного номера в объявлении не окажется, вывод будет напрашиваться сам собой.

Костенко отмечает, что пока это эксперимент и затронет он на этапе тестирования только часть регионов, где активно развивается туризм. В их число изначально вошли Крым, Севастополь и Краснодарский край. Во втором чтении к ним добавят Республику Алтай, Алтайский край, Дагестан, Калининградскую область.

И когда гостевые дома начнут регистрироваться в этом реестре?

Если Госдума примет законопроект до 1 апреля, то эксперимент заработает уже в этом курортном сезоне.