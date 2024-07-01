Как приручить дракона. Большой фоторепортаж с "Алтайского регаты"

Международные соревнования прошли на гребном канале в Барнауле

01 июля 2024, 14:38, ИА Амител

"Алтайская регата. Фестиваль драконов" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В минувшие выходные, 29 и 30 июня, на гребном канале Барнаула прошел международный турнир по гребле "Алтайская регата. Фестиваль драконов".

В этом году мероприятие собрало рекордное количество участников: 47 команд из 10 стран мира. В течение двух дней сильнейшие гребцы состязались на дистанциях 200, 500 и 2000 метров, демонстрируя невероятную силу и командный дух.

Фестиваль стал настоящим праздником не только для любителей этого вида спорта, но и для всех жителей и гостей Барнаула. На протяжении двух дней на набережной гребного канала была насыщенная культурная и спортивная программа: красочные выступления фольклорных коллективов, водное шоу, рыбалка, игры в волейбол, мастер-классы, а также фестиваль воздушных змеев.

Как прошел праздник спорта – смотрите в нашем большом фоторепортаже.