Невесты, хоккеист и пират. Карнавальный заезд на сапбордах прошел в Барнауле

Шествие провели в рамках турнира "Алтайская регата"

01 июля 2024, 11:50, ИА Амител

Карнавальный заезд сапсерферов "SUPряжение" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

30 июня на гребном канале Барнаула прошел карнавальный заезд сапсерферов "SUPряжение". Это яркое событие стало частью международного фестиваля "Алтайская регата. Фестиваль Драконов".

В прошлом году "SUPряжение" уже покорило сердца горожан, и в этом году фестиваль собрал еще больше участников и зрителей. Сапсерферы от 14 лет в самых разных и креативных костюмах вышли на водную трассу, чтобы продемонстрировать свое мастерство и зарядиться позитивом.

Жюри, в состав которого были представители организаторов, спортивных организаций, СМИ и дизайнеры Алтайского края, скрупулезно оценивало оригинальность, артистичность и соответствие тематике карнавала.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.