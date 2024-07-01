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Невесты, хоккеист и пират. Карнавальный заезд на сапбордах прошел в Барнауле

Шествие провели в рамках турнира "Алтайская регата"

01 июля 2024, 11:50, ИА Амител

Карнавальный заезд сапсерферов "SUPряжение" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

30 июня на гребном канале Барнаула прошел карнавальный заезд сапсерферов "SUPряжение". Это яркое событие стало частью международного фестиваля "Алтайская регата. Фестиваль Драконов".

В прошлом году "SUPряжение" уже покорило сердца горожан, и в этом году фестиваль собрал еще больше участников и зрителей. Сапсерферы от 14 лет в самых разных и креативных костюмах вышли на водную трассу, чтобы продемонстрировать свое мастерство и зарядиться позитивом.

Жюри, в состав которого были представители организаторов, спортивных организаций, СМИ и дизайнеры Алтайского края, скрупулезно оценивало оригинальность, артистичность и соответствие тематике карнавала.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.

Барнаул Спорт фоторепортажи

Комментарии 3

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Гость

12:01:51 01-07-2024

На фото пустые трибуны. Хватит врать про интерес к этому цирку.

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Элен без ребят

12:36:35 01-07-2024

Гость (12:01:51 01-07-2024) На фото пустые трибуны. Хватит врать про интерес к этому цир... так жарища-то какая была. не каждый выдержит сидеть на трибуне.

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Гость

12:56:55 01-07-2024

радуемся и восхищаемся победам нашим и праздникам, и в экономике и науке и спорте, достижения зашкаливают, жаль, что не могли участвовать в этом мирового масштаба торжестве, на даче картошку окучивали и за овощами ухаживали, чтобы зиму прожить...

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