Невесты, хоккеист и пират. Карнавальный заезд на сапбордах прошел в Барнауле
Шествие провели в рамках турнира "Алтайская регата"
01 июля 2024, 11:50, ИА Амител
30 июня на гребном канале Барнаула прошел карнавальный заезд сапсерферов "SUPряжение". Это яркое событие стало частью международного фестиваля "Алтайская регата. Фестиваль Драконов".
В прошлом году "SUPряжение" уже покорило сердца горожан, и в этом году фестиваль собрал еще больше участников и зрителей. Сапсерферы от 14 лет в самых разных и креативных костюмах вышли на водную трассу, чтобы продемонстрировать свое мастерство и зарядиться позитивом.
Жюри, в состав которого были представители организаторов, спортивных организаций, СМИ и дизайнеры Алтайского края, скрупулезно оценивало оригинальность, артистичность и соответствие тематике карнавала.
Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.
12:01:51 01-07-2024
На фото пустые трибуны. Хватит врать про интерес к этому цирку.
12:36:35 01-07-2024
Гость (12:01:51 01-07-2024) На фото пустые трибуны. Хватит врать про интерес к этому цир... так жарища-то какая была. не каждый выдержит сидеть на трибуне.
12:56:55 01-07-2024
радуемся и восхищаемся победам нашим и праздникам, и в экономике и науке и спорте, достижения зашкаливают, жаль, что не могли участвовать в этом мирового масштаба торжестве, на даче картошку окучивали и за овощами ухаживали, чтобы зиму прожить...