Можно ли проголосовать на выборах президента, если лежите больнице или попали в СИЗО?

И какие документы потребуются?

16 марта 2024, 08:45, Александра Черданцева

Больница / Фото: mrsiraphol on Freepik

На каждых выборах есть граждане, которые физически не могут прийти на свой избирательный участок. Например, если заболели, попали в больницу и находятся под стражей. Но они тоже имеют возможность воспользоваться своим избирательным правом. Как именно – рассказываем.

1 То есть я могу проголосовать в больнице? Да, для этого избирательная комиссия Алтайского края организовала в больницах Барнаула и Алейска 13 избирательных участков. Например, участок есть в перинатальном центре "Дар", краевой клинической больнице, больнице РЖД, больнице № 5, Алейской ЦРБ и других крупных учреждениях здравоохранения. Но эта возможность есть только у тех, кто в день голосования лежит в больнице, специально прикрепиться к такому участку нельзя.

2 Но как это сделать? За пару дней до выборов, а они стартовали в пятницу, 15 марта, администрация лечебного учреждения должна была оповестить пациентов о такой возможности и собрать письменные заявления тех, кто пожелает проголосовать. Затем этот список должны были передать в избирательную комиссию, а потом вычеркнуть ваше ФИО от списка на участке по прописке. В дни голосования вы можете прийти на место, определенное в больнице для голосования и получите бюллетень. Но обязательно при себе иметь паспорт.

3 А из тюрьмы проголосовать можно? Нет, осужденные не имеют права голосовать на выборах.

4 Но если человек находится в СИЗО? Тогда возможность проголосовать будет. В Барнауле один следственный изолятор. И в нем создан избирательный участок.

Кстати, в материале "Не вставая с кровати. Как проголосовать дома на выборах президента?" amic.ru подробно рассказал о том, как принять участие в главном политическом событии года, если вы остаетесь дома по болезни, инвалидности или уходу за больным человеком.