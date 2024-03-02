Как проголосовать на выборах президента за границей?

Участки для голосования откроют в 143 странах

02 марта 2024, 07:31, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

До выборов президента России остается две недели. Поставить галочку за самого достойного кандидата смогут 112,3 млн россиян, в том числе те, кто находится за границей. Всего участки для голосования откроются в 143 странах. Рассказываем, как исполнить свой гражданский долг тем, кто находится вдали от родины.

Кто сможет проголосовать за границей?

Отдать свой голос за границей смогут россияне с видом на жительство или вторым гражданством другой страны. А также те, кто приехал за рубеж временно. Например, в командировку или отпуск.

Когда пройдет голосование за границей?

Выборы состоятся 17 марта. Но зарубежная УИК вправе установить трехдневный срок голосования – с 15 по 17 марта. При этом на отдельных участках могут назначить досрочные выборы, но не раньше 1 марта.

В каких странах можно будет проголосовать?

Выполнить свой гражданский долг можно будет в 143 странах. В них откроются 269 участков (плюс семь участков на космодроме Байконур) – все они расположены на территории дипломатических и консульских учреждений.

В каких странах откроются участки для голосования?



Алжир, Бахрейн, Ирак, Катар, Кувейт, Ливия, Оман, Чехия, Шри-Ланка и Мальдивы, Камерун и Экваториальная Гвинея, Ямайка.

Для отдельных групп избирателей откроются участки в Абхазии, Австралии, Азербайджане, Алжире, Армении, Анголе и Сан-Томе и Принсипи, Бангладеш, Белоруссии, Бенине и Того, Боснии и Герцеговине, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Доминиканской Республике и Гаити, Вьетнаме, Демократической Республике Конго, Индии, Ираке, Египте, на Кипре, в КНДР, КНР, Кубе, Колумбии, Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо, Ливии, Мали и Нигере, Монголии, Нигерии, Намибии, Непале, Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре, Республике Конго, Румынии, Северной Македонии, Турции, Южной Осетии, Южно-Африканской Республике и Лесото.

Как проголосовать за границей?

Первое, что нужно сделать, – внести свое имя в списки избирателей. Прием заявлений на "Госуслугах" стартовал 29 февраля и продлится до 11 марта. В день голосования достаточно прийти на избирательный участок и поставить галочку за самого достойного кандидата. При этом сделать это можно на любом зарубежном участке – для этого не обязательно постоянно жить в той стране, где он открыт. Выбрать удобный участок можно на сайте ЦИК РФ. Но отдать свой голос на "Госуслугах" не получится – Минцифры будет блокировать такую возможность на техническом уровне.

Если есть уважительные причины, например болезнь, можно отдать голос на дому. Для этого нужно подать письменное или устное заявление в УИК, в котором сообщить, где хотите проголосовать. Сотрудники приедут по указанному адресу. Такие заявления будут принимать с 7 марта до 14:00 17 марта по местному времени.

Какие документы нужны, чтобы проголосовать за границей?

Для этого потребуется один из четырех документов: загранпаспорт, дипломатический паспорт, паспорт моряка, служебный паспорт.

Если потеряли загранпаспорт или другой документ, проголосовать можно по свидетельству на возвращение в РФ. Кстати, в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане проголосовать можно по российскому паспорту.

Кто будет представлен в бюллетене?

В избирательном бюллетене будет четыре кандидата:

Владислав Даванков от "Новых людей", Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Сколько россиян голосуют за границей?

На президентских выборах 2018 года за границей отдали свой голос 400-500 тысяч россиян, большинство из них находились в Приднестровье, Абхазии, ДНР, а также в странах Кавказа и Центральной Азии. Всего голосование проходило в 77 государствах, где работало более 300 участков. Победу во всех странах одержал Владимир Путин – за него отдали голоса 85,02% российских избирателей, которые находились за рубежом.

На этих выборах число открытых за рубежом участков сильно сократится (в общей сложности на 113). Власти объясняют сокращение нехваткой консульских работников после высылки дипломатов и соображениями безопасности.