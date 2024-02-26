Могут ли вас заставить идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата

Нет, не имеет. Ни начальник, ни супруг, никто вообще не имеет такого права.

"Участие гражданина Российской Федерации в выборах Президента Российской Федерации является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах Президента Российской Федерации, а также препятствовать его свободному волеизъявлению", – сказано в первой же статье федерального закона о выборах президента страны.

Для работодателя такое ограничение имеется еще и в статье 60 Трудового кодекса РФ. Там сказано, что нельзя требовать от сотрудника выполнения работы, не прописанной в его трудовом договоре или должностной инструкции.

То же самое касается и дистанционного голосования. Только вы решаете, участвовать в выборах лично, либо через портал "Госуслуги". Дистантформат весьма удобен, как им пользоваться, amic.ru писал вот тут. Но повторимся, решать именно вам. Работодатель, руководитель не имеет права вас заставить.