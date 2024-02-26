Могут ли вас заставить идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата
Рассказываем, как вести себя в ситуации принуждения
26 февраля 2024, 11:14, Александра Черданцева
Выборы президента – это возможность каждого (ну почти) совершеннолетнего жителя страны отдать свой голос за самого достойного. Или не отдать, если не хочется. Решать, кто должен управлять страной в ближайшие годы, каждый должен лично. Но что делать, если работодатель принуждает вас идти на выборы и голосовать за кого-то конкретного? Рассказываем.
Имеет ли кто-то право принуждать вас идти на выборы?
Нет, не имеет. Ни начальник, ни супруг, никто вообще не имеет такого права.
"Участие гражданина Российской Федерации в выборах Президента Российской Федерации является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах Президента Российской Федерации, а также препятствовать его свободному волеизъявлению", – сказано в первой же статье федерального закона о выборах президента страны.
Для работодателя такое ограничение имеется еще и в статье 60 Трудового кодекса РФ. Там сказано, что нельзя требовать от сотрудника выполнения работы, не прописанной в его трудовом договоре или должностной инструкции.
То же самое касается и дистанционного голосования. Только вы решаете, участвовать в выборах лично, либо через портал "Госуслуги". Дистантформат весьма удобен, как им пользоваться, amic.ru писал вот тут. Но повторимся, решать именно вам. Работодатель, руководитель не имеет права вас заставить.
А если меня все-таки будут заставлять, делать-то что?
Первый вариант – просто отказаться.
Второй вариант – сохранить сообщение в переписке, сделать аудиозапись разговора и обратиться с жалобой в избирательную комиссию. Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии – 8-800-200-0020.
Третий вариант – сделать вид, что вы согласны, прийти на выборы и проголосовать не за того, о ком вас попросили, а за кандидата, которого выбрали бы лично вы. В кабинке для голосования нет камер, подписывать бюллетень не надо. Никто не имеет права заглядывать в нее при вас, никто не может попросить показать, где вы поставили галочку. На УИКах, кроме членов комиссии, всегда есть сотрудник полиции и независимые наблюдатели. Сверните бюллетень, опустите в урну. Никто не узнает, что он именно ваш.
А может ли кто-то проголосовать за меня?
И это запрещено.
"Каждый избиратель голосует лично. Голосование за других избирателей не допускается. Избирательный бюллетень заполняется в кабине или ином специально оборудованном месте для тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо", – статья 69 закона о выборах президента.
Даже если вы не против, что ваш коллега/начальник воспользуется вашим голосом. Или вы не можете прийти на участок и готовы дать свой паспорт жене (ну пусть она сама-то и за меня, и за себя проголосует). Не бывает таких ситуаций, когда человек может передать свой голос или воспользоваться чужим.
Исключение составляют лишь случаи, когда человек физически не может поставить галочку в бюллетене по состоянию здоровья. Но избиратель должен сообщить об этом члену комиссии и попросить того о помощи.
Но что делать, если я хочу проголосовать, но не могу прийти на участок?
Если причина уважительная (вы физически не можете прийти на участок либо ухаживаете за родным или близким человеком), можно вызвать членов комиссии на дом. Они принесут бюллетень и переносную урну, вы поставите галочку буквально не вставая с дивана. Но в такой ситуации заявление надо подавать заранее – с 7 марта и до 14:00 17 марта 2024 года. В этот период нужно обратиться в участковую избирательную комиссию (написать заявление или позвонить). А еще, как вариант, можно подать заявление на портале "Госуслуги" с 5 по 11 марта.
11:33:25 26-02-2024
ха, ха - особенно в бюджете
11:37:02 26-02-2024
Подробная инструкция "Как стать безработным"
11:43:34 26-02-2024
Могут, точно Вам гвоорю. У нас на завод приходили и заставляли. И все вот эти юридические домыслы никого не волнуют. хочешь работать - подчиняйся внутренним законам. Не хочешь подчиняться, строишь из себя умного подковонного кадра - иди за дверь умник. вот и все. вот и все.... )))
Мы живем в то время, когда зная свои права, лучше молчать. Ибо с поголовным кредитным рабством, в наше времрмя лучше казаться тупым ноос рабботой, чем безработным умником.
12:21:50 26-02-2024
Гость (11:43:34 26-02-2024) Могут, точно Вам говорю. У нас на завод приходили и заставля... Заставить голосовать - могут. Вообще это не так уж плохо, надо приучать народ к ответственности, в некоторых странах вообще штрафуют за неучастие в выборах. Узнать, за кого человек проголосовал - не могут. Ни при голосовании на участке, ни через ДЭГ.
11:47:33 26-02-2024
Вакцинация от ковида-можешь отказаться... Но не допустят до работы и жрать будет нечего. И подписываешь добровольное согласие на вакцинацию и за последствия никто не отвечает
12:10:06 26-02-2024
Да это точно,бывает не то что принуждение,а некое предупреждение. Я вот читал где то ,что если пенсионер не придёт на выборы то ему не станут платить субсидию по комуналке ,правда нет не знаю. Вот и хожу. Смешно? Не очень,везде гололёд ,а я уже не молодой и боюсь шарахнуться. Вот такие делишки .
13:58:32 26-02-2024
гость (12:10:06 26-02-2024) Да это точно,бывает не то что принуждение,а некое предупрежд... Враньё, никак не влияет. Сосед старый, давно на выборы не ходит, ругает сами знаете кого, а субсидию ему платят.
12:48:55 26-02-2024
Начальник говорит, нам федералы доводят требование подать заявление на ДЭГ, вы работаете в федеральной структуре, будьте добры исполнять их требования. Кто не согласен, на улице очередь, мы найдём, как выжить недовольных и слишком умных.
13:14:50 26-02-2024
Гость (12:48:55 26-02-2024) на улице очередь... В следующий раз, предложи им, с ними прогуляться до той очереди! "которой нет"))))))
16:40:31 26-02-2024
Гость (13:14:50 26-02-2024) В следующий раз, предложи им, с ними прогуляться до той очер... Дурак? Или с администрации?
16:26:19 26-02-2024
Гость (12:48:55 26-02-2024) Начальник говорит, нам федералы доводят требование подать за... заставить могут конечно, но только все уже знают, что очереди за воротами кончились
23:17:31 27-02-2024
Оно уже идет постоянно при квартирных и домовых обходах избирателей, на ТВ, позорных якобы дебатах и т. д.
01:05:38 05-03-2024
Гость (12:48:55 26-02-2024) Начальник говорит, нам федералы доводят требование подать за... Нет никаких проблем, зафиксировать факт принуждения что руководство требует ДЭГ, и просто потом написать жалобу в разные инстанции, время другое сейчас, уволить не просто, и всегда можно подать в Трудовую (Тем более имея на руках такие доказательства) что косвенно уволили по причине отказа от ДЭГ. И пусть Юристы конторы сидят и ломают голову как в суде им объяснить факт требования руководителем и объяснительной и опровержение доводов истца(Вас) что этот факт послужил одной из причин к увольнению! У меня так друг через суд отсудил у Федеральной конторы 200 тыс, и восстановление в должности.
Это очень рисковое дело для организации Даже на словах просить(Потому что банально можно на диктофон записать) конечно в суде такое не является доказательством, но для ЦИК и прочих организаций будет как минимум основание для проверки.