Как проголосовать за благоустройство территорий в Барнауле и какие объекты пока лидируют?

Локация, которая наберет больше всего голосов, преобразится в 2026 году

21 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Все иллюстрации к материалу: amic.ru

В Барнауле продолжается голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена в 2026 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Свои голоса отдали уже больше 30 тысяч горожан: наметились и главные фавориты. Тем не менее у барнаульцев еще есть время, чтобы повлиять на будущее общественных пространств.

О том, как принять участие в голосовании, какие локации в нем заявлены и кто пока в лидерах, – в материале amic.ru.

1 Как принять участие в голосовании? В этом году в голосовании за благоустройство принимают участие 37 общественных территорий: 4 – в Железнодорожном районе, 5 – в Центральном, по 7 – в Октябрьском и Ленинском и 14 – в Индустриальном. Проголосовать может любой барнаулец в возрасте старше 14 лет. При этом свой голос можно отдать только за одну локацию. Территория, которая наберет больше всего голосов, будет благоустроена в 2026 году на федеральные средства. Ознакомиться с территориями и сделать свой выбор можно на специальной странице zagorodsreda.gosuslugi.ru . При этом обязательна авторизация на портале госуслуг. Но также можно проголосовать и при помощи волонтеров: штабы работают в вузах и школах, торговых центрах и парках. Кроме того, добровольцы помогают горожанам отдать свой голос на мероприятиях и городских праздниках. Также в рамках голосования горожанам предлагают выбрать дизайн-проекты для объектов, которые победили в предыдущие годы: третий этап благоустройства зеленой зоны в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова (территория парка имени Ленина) и второй этап благоустройства территории за ТЦ "Европа" по улице Шумакова, 9 (будущий парк 300-летия Барнаула). В голосовании за дизайн-проект парка имени Ленина пока побеждает первый вариант: в его рамках предусмотрены игровые площадки, зоны для тихого отдыха и выгула собак.

А в случае с будущим парком 300-летия Барнаула лидирует второй вариант, предполагающий прогулочные зоны с лавочками и малыми архитектурными формами, а также обустройство дендросада. Голосование за благоустройство общественных территорий в Барнауле продлится до 12 июня. Так что у горожан еще есть время, чтобы повлиять на будущее краевой столицы.

2 За что голосовать в Центральном районе? Изначально в голосование включили четыре территории – сквер по ул. Аванесова (участок от пер. Пожарного до пер. Присягина), Демидовская площадь, сквер Пушкина и зеленая зона на пр. Красноармейском между домами № 55а и 67. Но по инициативе жителей была добавлена и пятая локация – это общественная территория в рабочем поселке Южный, в границах улиц Чайковского и Куйбышева.

3 За что голосовать в Железнодорожном районе? В Железнодорожном районе представлены четыре локации: Полюсный проезд (от жилого дома № 93 до пер. Ядринцева), зеленая зона рядом с краевым театром драмы, зеленая зона по пр. Строителей (между домами № 21 и 25) и зеленая зона от пр. Строителей, 33, до пер. Ядринцева.

4 За что голосовать в Октябрьском районе? Семь общественных территорий, представленных в голосовании, относятся к Октябрьскому району: зеленая зона по ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);

зеленая зона по ул. Германа Титова (между домами № 17 и 19);

Обской бульвар;

зеленая зона по ул. Молодежной, 5;

сквер "Ротонда";

сквер в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии и 5-й Западной;

зеленый сквер за краевым художественным музеем.

5 За что голосовать в Ленинском районе? В Ленинском районе можно проголосовать за благоустройство: бульвара Медиков (ул. Юрина, 166а);

зеленой зоны на ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);

аллеи на ул. Малахова;

зеленой зоны по проспекту Космонавтов;

зеленой зоны по ул. Юрина (от ул. Островского, 48, до ул. Юрина, 291);

зеленой зоны по ул. Антона Петрова (между домами № 190, 194 и 200);

Народной площади.

6 За что голосовать в Индустриальном районе? Индустриальный район традиционно представлен наибольшим количеством территорий-участников. В этом году в списке на голосование 14 локаций: площадь Маршала Жукова;

аллея "Малахитовая";

сквер на ул. 50 лет СССР, 29;

сквер 40-летия Победы;

аллея по ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);

сквер Победы;

Сиреневый бульвар;

аллея "Радужная";

зеленая зона на ул. Лазурной, 4;

сквер "Кристалл";

сквер на ул. Шумакова, 17а;

зеленая зона на ул. Малахова, 113;

зеленая зона на ул. Малахова, 116;

зеленая зона на ул. Попова (напротив ул. Антона Петрова, 98).

7 Лидер в Железнодорожном районе Лидер среди территорий Железнодорожного района – зеленая зона рядом с краевым театром драмы им. В. М. Шукшина. Это очень популярное место, где ежедневно гуляют сотни горожан. А во время праздников эта зона вместе с площадью Сахарова становится настоящей точкой притяжения. В случае победы в голосовании здесь планируется высадка новых деревьев и кустарников, обустройство пешеходных дорожек и цветников, новых скамеек и урн. Впрочем, в масштабе города голосов за эту локацию пока не очень много – чуть меньше тысячи.

8 Лидер в Ленинском районе Большую прогулочную аллею на ул. Малахова открыли в 1979 году. В ее середине расположены часы – один из символов города. В 2019-м здесь обустроили Аллею Героев, посвященную памяти погибших бойцов легендарной 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Аллея нуждается в обновлении: здесь предполагается полностью отремонтировать плитку и асфальт, освещение, а также привести в порядок зеленые насаждения. Плюс, планируется установить дополнительные лавочки, урны и малые архитектурные формы. На данный момент за этот объект проголосовало почти три тысячи барнаульцев.

9 Лидер в Октябрьском районе В Октябрьском районе чаще всего голосуют за Обской бульвар, который многим известен как Нулевой километр. Эта площадь с фонтанами считается самым-самым центром Барнаула, а потому очень популярна у горожан. Планы на благоустройство в случае победы: замена плитки и освещения, ремонт лестниц, пандусов и фонтанов, а также высадка новых деревьев и газона. Свой голос за Обской бульвар на данный момент отдали более 4,5 тысячи барнаульцев.

10 Лидер в Индустриальном районе В Индустриальном районе пока лидирует Сиреневый бульвар: просторный тротуар, идущий параллельно ул. Сиреневой. Проект благоустройства предполагает новое покрытие, детские и спортивные площадки, скамейки и освещение. Кроме того, планируется уделить огромное внимание озеленению: газон, цветники, деревья и кустарники. Территория на данный момент собрала более 2,7 тысячи голосов.