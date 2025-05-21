Как проголосовать за благоустройство территорий в Барнауле и какие объекты пока лидируют?
Локация, которая наберет больше всего голосов, преобразится в 2026 году
21 мая 2025, 07:00, ИА Амител
Все иллюстрации к материалу: amic.ru
В Барнауле продолжается голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена в 2026 году в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Свои голоса отдали уже больше 30 тысяч горожан: наметились и главные фавориты. Тем не менее у барнаульцев еще есть время, чтобы повлиять на будущее общественных пространств.
О том, как принять участие в голосовании, какие локации в нем заявлены и кто пока в лидерах, – в материале amic.ru.
1
Как принять участие в голосовании?
В этом году в голосовании за благоустройство принимают участие 37 общественных территорий: 4 – в Железнодорожном районе, 5 – в Центральном, по 7 – в Октябрьском и Ленинском и 14 – в Индустриальном.
Проголосовать может любой барнаулец в возрасте старше 14 лет. При этом свой голос можно отдать только за одну локацию. Территория, которая наберет больше всего голосов, будет благоустроена в 2026 году на федеральные средства.
Ознакомиться с территориями и сделать свой выбор можно на специальной странице zagorodsreda.gosuslugi.ru. При этом обязательна авторизация на портале госуслуг. Но также можно проголосовать и при помощи волонтеров: штабы работают в вузах и школах, торговых центрах и парках. Кроме того, добровольцы помогают горожанам отдать свой голос на мероприятиях и городских праздниках.
Также в рамках голосования горожанам предлагают выбрать дизайн-проекты для объектов, которые победили в предыдущие годы: третий этап благоустройства зеленой зоны в границах улиц Ленинградской, Энтузиастов, Антона Петрова (территория парка имени Ленина) и второй этап благоустройства территории за ТЦ "Европа" по улице Шумакова, 9 (будущий парк 300-летия Барнаула).
- В голосовании за дизайн-проект парка имени Ленина пока побеждает первый вариант: в его рамках предусмотрены игровые площадки, зоны для тихого отдыха и выгула собак.
- А в случае с будущим парком 300-летия Барнаула лидирует второй вариант, предполагающий прогулочные зоны с лавочками и малыми архитектурными формами, а также обустройство дендросада.
Голосование за благоустройство общественных территорий в Барнауле продлится до 12 июня. Так что у горожан еще есть время, чтобы повлиять на будущее краевой столицы.
2
За что голосовать в Центральном районе?
Изначально в голосование включили четыре территории – сквер по ул. Аванесова (участок от пер. Пожарного до пер. Присягина), Демидовская площадь, сквер Пушкина и зеленая зона на пр. Красноармейском между домами № 55а и 67.
Но по инициативе жителей была добавлена и пятая локация – это общественная территория в рабочем поселке Южный, в границах улиц Чайковского и Куйбышева.
3
За что голосовать в Железнодорожном районе?
В Железнодорожном районе представлены четыре локации: Полюсный проезд (от жилого дома № 93 до пер. Ядринцева), зеленая зона рядом с краевым театром драмы, зеленая зона по пр. Строителей (между домами № 21 и 25) и зеленая зона от пр. Строителей, 33, до пер. Ядринцева.
4
За что голосовать в Октябрьском районе?
Семь общественных территорий, представленных в голосовании, относятся к Октябрьскому району:
- зеленая зона по ул. Смирнова (от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова);
- зеленая зона по ул. Германа Титова (между домами № 17 и 19);
- Обской бульвар;
- зеленая зона по ул. Молодежной, 5;
- сквер "Ротонда";
- сквер в границах улиц Германа Титова, Эмилии Алексеевой, 80-й Гвардейской Дивизии и 5-й Западной;
- зеленый сквер за краевым художественным музеем.
5
За что голосовать в Ленинском районе?
В Ленинском районе можно проголосовать за благоустройство:
- бульвара Медиков (ул. Юрина, 166а);
- зеленой зоны на ул. Юрина (от ул. Попова до ул. Солнечная Поляна);
- аллеи на ул. Малахова;
- зеленой зоны по проспекту Космонавтов;
- зеленой зоны по ул. Юрина (от ул. Островского, 48, до ул. Юрина, 291);
- зеленой зоны по ул. Антона Петрова (между домами № 190, 194 и 200);
- Народной площади.
6
За что голосовать в Индустриальном районе?
Индустриальный район традиционно представлен наибольшим количеством территорий-участников. В этом году в списке на голосование 14 локаций:
- площадь Маршала Жукова;
- аллея "Малахитовая";
- сквер на ул. 50 лет СССР, 29;
- сквер 40-летия Победы;
- аллея по ул. Георгиева (от Павловского тракта до ул. Энтузиастов);
- сквер Победы;
- Сиреневый бульвар;
- аллея "Радужная";
- зеленая зона на ул. Лазурной, 4;
- сквер "Кристалл";
- сквер на ул. Шумакова, 17а;
- зеленая зона на ул. Малахова, 113;
- зеленая зона на ул. Малахова, 116;
- зеленая зона на ул. Попова (напротив ул. Антона Петрова, 98).
7
Лидер в Железнодорожном районе
Лидер среди территорий Железнодорожного района – зеленая зона рядом с краевым театром драмы им. В. М. Шукшина. Это очень популярное место, где ежедневно гуляют сотни горожан. А во время праздников эта зона вместе с площадью Сахарова становится настоящей точкой притяжения.
В случае победы в голосовании здесь планируется высадка новых деревьев и кустарников, обустройство пешеходных дорожек и цветников, новых скамеек и урн.
Впрочем, в масштабе города голосов за эту локацию пока не очень много – чуть меньше тысячи.
8
Лидер в Ленинском районе
Большую прогулочную аллею на ул. Малахова открыли в 1979 году. В ее середине расположены часы – один из символов города. В 2019-м здесь обустроили Аллею Героев, посвященную памяти погибших бойцов легендарной 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.
Аллея нуждается в обновлении: здесь предполагается полностью отремонтировать плитку и асфальт, освещение, а также привести в порядок зеленые насаждения. Плюс, планируется установить дополнительные лавочки, урны и малые архитектурные формы.
На данный момент за этот объект проголосовало почти три тысячи барнаульцев.
9
Лидер в Октябрьском районе
В Октябрьском районе чаще всего голосуют за Обской бульвар, который многим известен как Нулевой километр. Эта площадь с фонтанами считается самым-самым центром Барнаула, а потому очень популярна у горожан.
Планы на благоустройство в случае победы: замена плитки и освещения, ремонт лестниц, пандусов и фонтанов, а также высадка новых деревьев и газона.
Свой голос за Обской бульвар на данный момент отдали более 4,5 тысячи барнаульцев.
10
Лидер в Индустриальном районе
В Индустриальном районе пока лидирует Сиреневый бульвар: просторный тротуар, идущий параллельно ул. Сиреневой.
Проект благоустройства предполагает новое покрытие, детские и спортивные площадки, скамейки и освещение. Кроме того, планируется уделить огромное внимание озеленению: газон, цветники, деревья и кустарники.
Территория на данный момент собрала более 2,7 тысячи голосов.
11
Лидер в Центральном районе
Но больше всего голосов не только в Центральном районе, но и по всему городу собирает общественная территория в Южном. Это большая локация в центре поселка: рядом находятся ДК, библиотека, площадь, мемориал погибшим в локальных войнах и аллея им. А. И. Чепурко. Это настоящая точка притяжения для местных жителей.
В случае победы в голосовании здесь планируются масштабные работы: обустройство единого мемориального комплекса, современного фонтана и пешеходных дорожек, высадка деревьев и зеленых изгородей, точечная подсветка объектов.
Общественная территория в Южном собрала уже более семи тысяч голосов. Напомним, ее включили в голосование самой последней: промежуточные результаты показывают, что местным жителям действительно важно получить современное и комфортное место отдыха.
Впрочем, у барнаульцев еще есть несколько недель, чтобы повлиять на ход голосования.
08:34:00 21-05-2025
Как нашу деревню благоустраивать, кому и куда жалиться?
17:12:50 21-05-2025
Задоблбали вы с этими голосовалками! Достали уже все учебные заведения! Идите нафиг!
14:01:55 30-05-2025
То есть проголосовать можно только за те территории которые предложили? Я хочу проголосовать за другую территорию, например возле бывшего клуба Трансмаш. Сам клуб скоро рухнет. Впереди покрасили, про бокам и другие стороны все облезли и в трещинах. Пора его сносить. Можно построить что нибудь для детей. Хоть что нибудь бесплатное. Не все могут оплачивать детские кружки.
15:59:36 05-06-2025
Светлана (14:01:55 30-05-2025) То есть проголосовать можно только за те территории которые ... его же выкупили вроде,скоро вам построят там хоромы в 20 этажей