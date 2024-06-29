Как в Барнауле проходят соревнования "Алтайская регата". Фото

По словам мэра Вячеслава Франка, для города очень почетно и ответственно участвовать в организации этого турнира

29 июня 2024, 16:30, ИА Амител

"Алтайская регата" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

С 29 по 30 июня на гребном канале Барнаула проходят международные соревнования "Алтайская регата. Фестиваль Драконов". В турнире участвуют команды из России, Белоруссии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Узбекистана. Всего в гонках на лодках "Дракон" посоревнуются 47 команд. В их составе – 130 иностранных и 465 российских спортсменов.

По словам корреспондента amic.ru, несмотря на жару, последить за состязаниями пришло много людей. "В канал пустили мальков сезана. Также перед гостями выступило барабанное шоу и водное шоу от команды по флайболу и фристайлу. На пляже можно было освежиться, покупавшись в канале, и посмотреть на соревнования по пляжному волейболу и футболу. На торжественном открытии состоялась программа, которая объединила в себе все национальности нашей страны, так и тех, кто поучаствовал в соревнованиях", — поделилась впечатлениями журналистка.

Мероприятие в том числе посетил глава города Вячеслав Франк, рассказали в мэрии. На турнире он отметил, что для Барнаула очень почетно и ответственно участвовать в организации этого мероприятия.

"Знаково, что такое масштабное событие происходит в Барнауле не в первый раз. Можно говорить уже об истории международных соревнований нашего гребного канала", – отметил градоначальник.

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Вход на фестиваль "Алтайская регата. Фестиваль Драконов" – бесплатный. Ранее рассказали, как можно добраться на турнир.