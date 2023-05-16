Как проходит конкурс "Директор года. Алтайский край" в 2023 году и чем он уникален?

Amic.ru объясняет, почему быть "Директором года" – это престижно

16 мая 2023, 07:25, ИА Амител

Вручение премии "Директор года"/ Фото: direktor-altai.ru

Уже совсем скоро станут известны имена обладателей звания "Директор года – 2022" в Алтайском крае. Победителей назовут на торжественной церемонии 19 мая в Белокурихе. Конкурс существует уже 20 лет – за это время он "вырос", нарастил обороты и стал по–настоящему важным событием в деловой жизни региона. В преддверии награждения amic.ru рассказывает, как изменилось мероприятие в этом году и почему быть "Директором года" – это престижно.

Кто станет победителем "Директор года – 2022"?

Почётным званием "Директор года" в 2023 году будут награждать тех руководителей, которые отличились в 2022-м. В этом году победителей конкурса "Директор года" будет почти в два раза больше, чем в прошлом. Появились лидеры в номинациях "Услуги для бизнеса: налоговый консалтинг" и "Услуги для бизнеса: управленческий консалтинг". По 12 номинациям имена призёров уже известны.

"Во-первых, в этом году очень много руководителей, которые принимают участие впервые – 70%. Во-вторых, более расширенный круг номинаций. В-третьих, победителей стало гораздо больше. В этом году 52 руководителя заслуженно получат звание "Директор года". К примеру, в прошлом году их было всего 30 человек. Увеличение числа победителей краевого конкурса "Директор года – 2022. Алтайский край" произошло за счёт развития промышленного производства и активного процесса импортозамещения", – пояснила руководитель проекта Елена Беловолова.

Кроме того, в этом году одному из директоров впервые вручат бриллиантовый знак второй степени. Эту награду получит тот, кто 15 лет подряд наращивал экономические результаты своего предприятия и подтверждал звание "Директор года. Алтайский край". При этом обладатели бриллиантового знака третьей степени в регионе уже есть. Ими стали те, кто десять лет подряд подтверждал звание "Директор года".

Награды премии "Директор года"/ Фото: direktor-altai.ru

Какие награды вручают победителям?

20 лет назад на премии "Директор года" победителей награждали только дипломами и золотыми медалями, которые отливают на ювелирном заводе в Новосибирске.

В 2011 году организаторы учредили ещё один почётный знак – "Лидер экономики Алтайского края". Его стали вручать руководителям предприятий, которые несколько раз подтвердили статус "Директор года. Алтайский край". У почётного знака есть три категории значимости.

"Серебряный знак "Лидер экономики" вручают за три победы в конкурсе, золотой знак – за семь побед. Бриллиантовый знак вручается руководителям предприятий, которые побеждали не менее десяти раз. Высший бриллиантовый знак "Лидер экономики" также имеет три степени. Третья степень вручается за победу в конкурсе десять раз, вторая степень – за победу в конкурсе 15 раз и самая высокая награда – бриллиантовый почётный знак "Лидер экономики" первой степени – за победу 20 раз", – объяснила Елена Беловолова.

Всего за 20 лет с основания конкурса серебряный знак "Лидер экономики Алтайского края" получили 77 руководителей, золотой – 23 участника конкурса, бриллиантовый знак третьей степени – 7 конкурсантов и бриллиантовый знак второй степени – 1 участник.

Вручение премии "Директор года"/ Фото: direktor-altai.ru

Почему престижно стать "Директором года"?

За 20 лет с момента создания конкурс "Директор года. Алтайский край" стал одним из самых значимых и уважаемых событий в общественно-политической и деловой жизни не только региона, но и всего Сибирского федерального округа.

С момента основания, то есть с 2003 года, мероприятие проходит при поддержке правительства Алтайского края и учредителей, которыми являются отраслевые союзы края – Союз промышленников, Союз Агропромышленных формирований, Банковский Союз, Алтайский союз предпринимателей и Союз строителей и инвесторов Алтайского края.

За годы условия конкурса никак не изменились, рассказывает Елена Беловолова.

"Первое – предприятие должно находиться на территории Алтайского края. Второе – руководитель предприятия должен занимать свою должность не менее двух лет. И третий, один из наиболее важных показателей, – это организация должна иметь положительную динамику роста за текущий год по сравнению с предыдущим: по объёмам производства, продаж или предоставленных услуг, а также по средней заработной плате. Также очень важна рекомендация отраслевых союзов, которые являются учредителями конкурса", – рассказала Елена Беловолова.

Вручение премии "Директор года"/ Фото: direktor-altai.ru

Сейчас мероприятие – одно из самых престижных в регионе, отмечает она. Премия доказывает успешность руководителей, которые обеспечивают устойчивое развитие компаний в Алтайском крае.

"Конкурс организовывался именно для того, чтобы отметить заслуги руководителей, которые развивают не только свои предприятия, но и вносят весомый вклад в развитие Алтайского региона и страны в целом. От руководителя зависит достаточно большая, важная часть развития организации и именно его заслуги хотелось отметить. С самого начала конкурса и до сегодняшнего дня для директоров и руководителей краевых предприятий получение звания директор года – это открытое признание заслуг и достижений перед лицом общественности, партнёров, потребителей, своих клиентов", – отметила Елена Беловолова.

Всего за 20 лет звание "Директора года" получили 263 директора. Имена новых обладателей этого звания можно будет узнать после 19 мая на сайте конкурса (https://direktor–altai.ru), на портале amic.ru и в эфире радиостанции "Бизнес FM Барнаул". Там расскажут не только о результатах конкурса, но и о достижениях их предприятий.