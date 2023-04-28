Не санкциями едиными. Омбудсмен рассказал, как помочь алтайскому бизнесу

И что мешает развитию предпринимательства

28 апреля 2023, 06:15, Александра Черданцева

Предприниматель. Банкротство / Фото: Freepik

Мало льгот и много обязательств, завышенный кадастр и заниженное количество кадров, санкции извне и дорогие тарифы от своих – уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Андрей Осипов традиционно составил топ препятствий для развития бизнеса в регионе. В четверг, 27 апреля, он рассказал об этих проблемах депутатам регионального парламента. И предложил пути решения.

Бедные регионы, богатые регионы

На первое место бизнес-омбудсмен поставил проблему разной бюджетной обеспеченности регионов. Те, что побогаче, могут позволить себе и ставки на некоторые налоги снизить, и льготы давать, и налоговые каникулы вводить.

"Так они создают преимущество субъектам предпринимательской деятельности. Большинство же дотационных субъектов РФ, включая Алтайский край, к сожалению, этого сделать не могут", – констатировал Осипов.

Ранее в своём докладе по итогам работы в 2022 году он привёл два примера, когда власти могли бы помочь бизнесу, но не стали.

Так, в 2022 году президент попросил правительство установить пониженный тариф на уровне 15% по страховым взносам в отношении выплат, превышающих МРОТ. Но этого так и не сделали.

Второй пример: в Алтайском крае приняли закон, который позволяет уменьшить налоговую базу по объектам недвижимости на величину кадастровой стоимости 300 кв. м. Но мера действует только для юрлиц. Устанавливать такое же послабление для ИП должны бы власти муниципалитетов. Но, как сказал Осипов, этот вопрос так и не был решён.

Бизнес-омбудсмен предлагает:

увеличить предельную границу годового дохода ИП (сейчас 300 тыс. рублей) с превышения которого, наряду с фиксированным страховым взносом, дополнительно уплачивается 1% на обязательное пенсионное страхование с суммы превышения. А затем каждый год корректировать этот уровень на изменение индекса потребительских цен. По словам Осипова, показатель не менялся с 2014 года, хотя тот же МРОТ (который влияет на размер зарплаты) давно вырос;

дать регионам больше прав делать налоговые льготы и преференции. Сейчас в этой части есть некоторые ограничения.

Предприниматель должен всем

Вторая ключевая проблема – высокая дополнительная нагрузка на бизнес. Неналоговые платежи, траты на банковское обслуживание, ведение отчётности, внедрение новых систем учёта и маркировки, экологические платежи, выплаты на обеспечение противопожарной безопасности и так далее и тому подобное.

"Неналоговые платежи – одна из ключевых проблем для бизнеса. Они не учитываются при расчёте налоговой нагрузки на бизнес, они вообще не регулируются. Например, при внедрении новых информационных систем нужно приобретать оборудование, ПО. Особенно для микробизнеса в сельской местности, где нет устойчивого интернета и нет возможности нанять дополнительного специалиста из-за небольшого дохода. А для крупных же предприятий это вообще многомиллионные затраты", – пояснил омбудсмен.

Его предложение звучит так: компенсировать субъектам МСП расходы на оборудование и программное обеспечение.

Вредные санкции

Ну тут всё понятно и много раз сказано: из-за санкций произошёл разрыв цепочек поставок, резкий рост закупочных цен, спад спроса, падение выручки, дефицит собственных и оборотных средств, кассовые разрывы, нарушения валютных платежей.

Решений тут пока никаких нет.

Опять этот кадастр

В свой топ Андрей Осипов традиционно включил проблему завышенной кадастровой стоимости земли и объектов недвижимого имущества организаций. Она выше рыночной стоимости, что плохо, ведь её применяют при налогообложении. И при этом кредитные организации занижают залоговую стоимость. Получается, что для бизнеса невыгодны обе стороны медали.

"Происходит рост налоговых платежей, земельный налог, налог на имущество, стоимости аренды, выкупа имущества. Это происходит в том числе и из-за того, что в ЕГРН, по данным которого проводится кадастровая оценка, содержатся некорректные сведения. И подают их органы местного самоуправления без уточнения характеристик каждого объекта. Также не учитывается состояние рынка платёжеспособности населения, расположение объекта, наличие по близости объектов инфраструктуры", – пояснил уполномоченный.

С этой проблемой сталкиваются большинство предпринимателей региона. Оспорить можно, но это долго и даже после решения суда не факт, что при следующей переоценке стоимость земли или объекта не вырастет кратно.

А работать кто будет?

Пятая системная проблема – дефицит квалифицированных рабочих кадров. Целые сферы испытывают жёсткую кадровую нехватку. Молодёжь не хочет связывать свою жизнь с рабочими специальностями, ценные сотрудники уезжают из региона за более высокой зарплатой.

Вот тут предложений несколько и все они касаются вопроса подготовки кадров: от принятия специальной краевой программы до усиления информационной работы по повышению престижа отдельных профессий.

Остальные проблемы Андрей Осипов депутатам называть не стал, но они все указаны в его докладе. Если коротко, то вот только некоторые из них:

дорогие тарифы на энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение. Омбудсмен говорит, что они необоснованно завышены;

работа "серых" компаний. Для теневого бизнеса нет никаких правил, легальный бизнес оказывается в невыгодном положении;

правовая неграмотность предпринимателей. Да-да, оказывается, есть и такая проблема: некоторые представители бизнеса просто не знают всех требований, нормативов, правил;

общие правила для малого и крупного бизнеса. Закон одинаков для всех, а вот возможности разные. Например, обязанность оформлять паспорта на несколько видов отходов. Но какие объёмы у мелкого фермера, а какие у большого аграрного предприятия. Но и тем и другим нужно установить одну систему и пройти много процедур, чтобы сделать всё по закону;

нарушение интеллектуальных прав. Иногда правообладатели требуют намного больше, чем убыток от появления на рынке контрафактной продукции.

Также Андрей Осипов предложил поощрять предпринимателей, которые имеют в собственности объекты культурного или исторического наследия и занимаются их реконструкцией и восстановлением. А именно – давать им льготу по налогу на имущество.

Ещё он считает необходимым расширить список компаний, которые будут получать налоговые каникулы при регистрации бизнеса.