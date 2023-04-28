Не санкциями едиными. Омбудсмен рассказал, как помочь алтайскому бизнесу
И что мешает развитию предпринимательства
28 апреля 2023, 06:15, Александра Черданцева
Мало льгот и много обязательств, завышенный кадастр и заниженное количество кадров, санкции извне и дорогие тарифы от своих – уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Андрей Осипов традиционно составил топ препятствий для развития бизнеса в регионе. В четверг, 27 апреля, он рассказал об этих проблемах депутатам регионального парламента. И предложил пути решения.
Бедные регионы, богатые регионы
На первое место бизнес-омбудсмен поставил проблему разной бюджетной обеспеченности регионов. Те, что побогаче, могут позволить себе и ставки на некоторые налоги снизить, и льготы давать, и налоговые каникулы вводить.
"Так они создают преимущество субъектам предпринимательской деятельности. Большинство же дотационных субъектов РФ, включая Алтайский край, к сожалению, этого сделать не могут", – констатировал Осипов.
Ранее в своём докладе по итогам работы в 2022 году он привёл два примера, когда власти могли бы помочь бизнесу, но не стали.
Так, в 2022 году президент попросил правительство установить пониженный тариф на уровне 15% по страховым взносам в отношении выплат, превышающих МРОТ. Но этого так и не сделали.
Второй пример: в Алтайском крае приняли закон, который позволяет уменьшить налоговую базу по объектам недвижимости на величину кадастровой стоимости 300 кв. м. Но мера действует только для юрлиц. Устанавливать такое же послабление для ИП должны бы власти муниципалитетов. Но, как сказал Осипов, этот вопрос так и не был решён.
Бизнес-омбудсмен предлагает:
- увеличить предельную границу годового дохода ИП (сейчас 300 тыс. рублей) с превышения которого, наряду с фиксированным страховым взносом, дополнительно уплачивается 1% на обязательное пенсионное страхование с суммы превышения. А затем каждый год корректировать этот уровень на изменение индекса потребительских цен. По словам Осипова, показатель не менялся с 2014 года, хотя тот же МРОТ (который влияет на размер зарплаты) давно вырос;
- дать регионам больше прав делать налоговые льготы и преференции. Сейчас в этой части есть некоторые ограничения.
Предприниматель должен всем
Вторая ключевая проблема – высокая дополнительная нагрузка на бизнес. Неналоговые платежи, траты на банковское обслуживание, ведение отчётности, внедрение новых систем учёта и маркировки, экологические платежи, выплаты на обеспечение противопожарной безопасности и так далее и тому подобное.
"Неналоговые платежи – одна из ключевых проблем для бизнеса. Они не учитываются при расчёте налоговой нагрузки на бизнес, они вообще не регулируются. Например, при внедрении новых информационных систем нужно приобретать оборудование, ПО. Особенно для микробизнеса в сельской местности, где нет устойчивого интернета и нет возможности нанять дополнительного специалиста из-за небольшого дохода. А для крупных же предприятий это вообще многомиллионные затраты", – пояснил омбудсмен.
Его предложение звучит так: компенсировать субъектам МСП расходы на оборудование и программное обеспечение.
Вредные санкции
Ну тут всё понятно и много раз сказано: из-за санкций произошёл разрыв цепочек поставок, резкий рост закупочных цен, спад спроса, падение выручки, дефицит собственных и оборотных средств, кассовые разрывы, нарушения валютных платежей.
Решений тут пока никаких нет.
Опять этот кадастр
В свой топ Андрей Осипов традиционно включил проблему завышенной кадастровой стоимости земли и объектов недвижимого имущества организаций. Она выше рыночной стоимости, что плохо, ведь её применяют при налогообложении. И при этом кредитные организации занижают залоговую стоимость. Получается, что для бизнеса невыгодны обе стороны медали.
"Происходит рост налоговых платежей, земельный налог, налог на имущество, стоимости аренды, выкупа имущества. Это происходит в том числе и из-за того, что в ЕГРН, по данным которого проводится кадастровая оценка, содержатся некорректные сведения. И подают их органы местного самоуправления без уточнения характеристик каждого объекта. Также не учитывается состояние рынка платёжеспособности населения, расположение объекта, наличие по близости объектов инфраструктуры", – пояснил уполномоченный.
С этой проблемой сталкиваются большинство предпринимателей региона. Оспорить можно, но это долго и даже после решения суда не факт, что при следующей переоценке стоимость земли или объекта не вырастет кратно.
А работать кто будет?
Пятая системная проблема – дефицит квалифицированных рабочих кадров. Целые сферы испытывают жёсткую кадровую нехватку. Молодёжь не хочет связывать свою жизнь с рабочими специальностями, ценные сотрудники уезжают из региона за более высокой зарплатой.
Вот тут предложений несколько и все они касаются вопроса подготовки кадров: от принятия специальной краевой программы до усиления информационной работы по повышению престижа отдельных профессий.
Остальные проблемы Андрей Осипов депутатам называть не стал, но они все указаны в его докладе. Если коротко, то вот только некоторые из них:
- дорогие тарифы на энерго-, тепло-, газо-, водоснабжение. Омбудсмен говорит, что они необоснованно завышены;
- работа "серых" компаний. Для теневого бизнеса нет никаких правил, легальный бизнес оказывается в невыгодном положении;
- правовая неграмотность предпринимателей. Да-да, оказывается, есть и такая проблема: некоторые представители бизнеса просто не знают всех требований, нормативов, правил;
- общие правила для малого и крупного бизнеса. Закон одинаков для всех, а вот возможности разные. Например, обязанность оформлять паспорта на несколько видов отходов. Но какие объёмы у мелкого фермера, а какие у большого аграрного предприятия. Но и тем и другим нужно установить одну систему и пройти много процедур, чтобы сделать всё по закону;
- нарушение интеллектуальных прав. Иногда правообладатели требуют намного больше, чем убыток от появления на рынке контрафактной продукции.
Также Андрей Осипов предложил поощрять предпринимателей, которые имеют в собственности объекты культурного или исторического наследия и занимаются их реконструкцией и восстановлением. А именно – давать им льготу по налогу на имущество.
Ещё он считает необходимым расширить список компаний, которые будут получать налоговые каникулы при регистрации бизнеса.
07:15:26 28-04-2023
Тяжело быть предпринимателем. А Медведев еще учителей в бизнес посылал. А бизнесмены сами перебиваются с хлеба на воду
07:39:29 28-04-2023
То, что наша самая холодная и огромная страна в мире капиталистически нерентабельна и неконкурентна было написано ещё более 20 лет назад в книге Паршева "Почему Россия не Америка". Здесь возможно только общественное, совместное производство, построенное на жестких принципах планирования.
09:47:11 28-04-2023
Серьмяжная правда (07:39:29 28-04-2023) То, что наша самая холодная и огромная страна в мире капитал... "Почему Россия не Америка" это антинаучная чушь из нулевых. Удивительно как наш народ любит всё что пожёстче, пообщеcтвеннее :D
10:09:15 28-04-2023
Тяги (09:47:11 28-04-2023) "Почему Россия не Америка" это антинаучная чушь из нулевых. ... Время лишь подтвердило, что Паршев был абсолютно прав. Страна в сегодняшнем её виде просуществует лишь пока не кончатся уже иссякающие ещё советские месторождения нефти и газа. Ничего другого не создано и не найдено. То, что мы наблюдаем - лишь тотальная технологическая деградация страны без будущего.
10:42:27 28-04-2023
Гость (10:09:15 28-04-2023) Время лишь подтвердило, что Паршев был абсолютно прав. Стран... Чем то обосновать заявленные вами лозунги можете? Нет новых производств? Не разведаны новые месторождения углеводородов? Так это ложь. И производства появляются, и месторождения открывают. Свои слова «страна без будущего» чем можете аргументировать?
10:57:45 28-04-2023
Гость (10:09:15 28-04-2023) Время лишь подтвердило, что Паршев был абсолютно прав. Стран... Да, да, формирование нефти в кайнозое тоже заслуга советской власти, без неё бы не срослось
10:38:53 28-04-2023
Серьмяжная правда (07:39:29 28-04-2023) То, что наша самая холодная и огромная страна в мире капитал... Сталинка, климат Канады или Норвегии, или Финляндии тоже не способствуют конкурентоспособности их капиталистической экономики? Однако)) Это новое слово в политэкономии)
11:01:23 28-04-2023
И производства появляются, и месторождения открывают. **** Отвёрточная сборка из китайских узлов и деталей - это колониализм в его современном виде. Никаких новых месторождений реально нигде не запущено. Всё только советское и всё только там, где ещё есть советская инфраструктура. *** Канада рентабельна и существует лишь как придаток США, а скандинавия - лишь как придаток ЕС, а ещё точнее - когда-то побеждённой нами Германии, как и вся Восточная европа, где уровень жизни в разы выше нашего и куда массово стремятся украинцы и белорусы. *** Немецкие же экономисты уже открыто пишут о том, что капитализм с его "стихией рынка" полностью и бесповоротно исчерпал себя. Шваб это называет "Четвёртой промышленной революцией". Советую почитать. Если, конечно, способны, что сейчас уже редкость.
11:38:50 28-04-2023
Серьмяжная правда (11:01:23 28-04-2023) И производства появляются, и месторождения открывают. **** О... Сплошные необоснованные заявления, изучите структуру экономики той же Швеции, где почти половина ВВП это машиностроение и наукоёмкие отрасли. Ну и "немецкие экономисты пишут" это из разряда "на заборе пишут" - какие экономисты, что конкретно пишут? Одни пишут, а другие например нет. В экономике много школ и течений, а у вас всё так просто, и понятно.
11:48:36 28-04-2023
Серьмяжная правда (11:01:23 28-04-2023) И производства появляются, и месторождения открывают. **** О... Ссылаться на Шваба - зашквар уже само по себе. Сталинка, я понимаю, что тебе что-то объяснять бесполезно, но очевидную фактологию почему ты отвергаешь - мне, увы, никогда не понять. Ты настолько догматичен и уныл в своей предсказуемой упёртости, что просто не хочется вступать с тобой в диспут. Тебе аргумент - а ты в ответ лозунг. И всё, диалога не получается. Для тебе Пшекляндия - рай земной, а ты сам себя считаешь афигенным специалистом. Мне достаточно услышать, что человеку нравится Пшекляндия, чтобы сразу определить - этот человек мало что понимает в жизни.
11:37:39 28-04-2023
На ветке рубятся социализм с капитализмом, а истина, как всегда, посередине
11:47:44 28-04-2023
изучите структуру экономики той же Швеции, где почти половина ВВП это машиностроение и наукоёмкие отрасли. **** Это о чём вообще? Без Германии они вообще никому не нужны. Но Германия сама становится капиталистически неконкурентна и нерентабельна по сравнению с национал-социализмом Китая. Отсюда и все построения Шваба, которые легче прочитать, чем пересказывать здесь.
11:57:41 28-04-2023
Серьмяжная правда (11:47:44 28-04-2023) изучите структуру экономики той же Швеции, где почти половин... да я лучше крышу на уличном туалете починю, да дров заготовить на зиму надо, а то в нашей, богатой ресурсами и производствами, стране до деревни дела нет, у нас же галактические масштабы