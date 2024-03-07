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Как прошел конкурс красоты "Миссис Барнаула 2024" и кто стал победительницей

Мероприятие прошло 2 марта и собрало множество гостей

07 марта 2024, 11:41, ИА Амител

Конкурс красоты "Миссис Барнаула 2024"

Финал ежегодного конкурса "Миссис Барнаула" состоялся в краевой столице 2 марта. Организатором мероприятия традиционно выступило модельное агентство Татьяны Жилиной, которому в этом году исполнилось 13 лет.

За корону самой красивой женщины краевой столицы боролись семь претенденток. Подготовка длилась несколько месяцев, красавицы занимались с педагогами и хореографами. В финале участницы показали дефиле, отвечали на вопросы жюри и выступили с домашним заданием.

По итогу совещания жюри присудило главную корону 44-летней Светлане Жуковой из Заринска. О ней известно, что женщина работала в комитете соцзащиты. Однако сейчас Светлана освоила профессию лэшмейкера и мастера ногтевого сервиса. Женщина замужем, у нее две дочери.

Титул "Миссис Барнаула Онлайн" получила Мария Тишина. Она же стала вице-миссис Барнаула.

Как прошел конкурс красоты – смотрите в большом фоторепортаже.

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Барнаул конкурсы Красота и мода

Комментарии 21

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Гость

11:45:59 07-03-2024

Фу, какая пошлятина... и асти на столах... назад в 90-е?

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Гость

11:56:31 07-03-2024

а почему красивых, ну или хотя бы симпатичных не пригласили?

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Гость

13:11:03 08-03-2024

Гость (11:56:31 07-03-2024) а почему красивых, ну или хотя бы симпатичных не пригласили?... Так они не пойдут к Жилиной.

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Гость

12:33:58 07-03-2024

Прям по Шукшину:— « Ты че таких некрасивых набрал то, нарочно что ли?»

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Эстет

12:38:31 07-03-2024

За такое гнать надо из профессии! Жалкие морально молодящиеся пенсионерки, девчонок одели и накрасили как работниц порта Марселя и тп кошмар

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Гость

12:45:26 07-03-2024

ну, не знаю, может фото не удачные вышли? и не забываем, что для каждого все фломастеры - разные!

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Гость

13:17:06 07-03-2024

А чего всех поставили всех в одну позу? По другому никак?

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Гость

13:23:30 07-03-2024

это какая-то дичь

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Гость

13:37:25 07-03-2024

И где красавицы? не понятно?

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Вика

13:42:11 07-03-2024

Это жесть. На такие мероприятия приглашаются профессиональные фотографы. Как-будто мисс уродство конкурс. Некоторые девочки действительно симпатичные и вот так их сфотографировать, это надо иметь руки из одного места

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Гость

13:45:46 07-03-2024

деревня

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Элен без ребят

13:48:36 07-03-2024

развидеть! срочно!

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Гость

14:06:12 07-03-2024

Я не знаю, читает ли Татьяна Жилина это в новостях, но хотел бы предложить сделать ей бал Сатаны по Булгакову. Музыку Корнелюка, костюмы и т. д. Я думаю это ей под силу было бы. Если развернуть с умом это дело, можно зажечь хорошо. У нас как то пусто в городе с творческими идеями. Из года в год одно и то же.

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Гость

15:56:26 07-03-2024

Самый красивый там - это Ганов

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Элен без ребят

15:45:38 08-03-2024

Гость (15:56:26 07-03-2024) Самый красивый там - это Ганов... я не знаю кто это, но соглашусь, ибо.

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Лена

21:53:29 07-03-2024

Сложилось впечатление, что фотограф является женоненавистником! Это надо же такие невыгодные ракурсы поймать! Ну, и визажисты перестарались--"убили" всю естественную красоту участниц кричащим макияжем.

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Гость

00:34:46 08-03-2024

Что у барышень с ногами???

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Гость

01:02:56 08-03-2024

Мисс кумыс

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гость

10:22:23 08-03-2024

Отстой, ничего отвратительнее не видела.

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Гость

14:47:54 08-03-2024

Ну нельзя так. Одни это действо организуют, другие - на это соглашаются. Что движет этими людьми?

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Менеджер

09:57:57 09-03-2024

У Попова однозначно подобные мероприятия лучше организованы.

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