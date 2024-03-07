Как прошел конкурс красоты "Миссис Барнаула 2024" и кто стал победительницей
Мероприятие прошло 2 марта и собрало множество гостей
07 марта 2024, 11:41, ИА Амител
Финал ежегодного конкурса "Миссис Барнаула" состоялся в краевой столице 2 марта. Организатором мероприятия традиционно выступило модельное агентство Татьяны Жилиной, которому в этом году исполнилось 13 лет.
За корону самой красивой женщины краевой столицы боролись семь претенденток. Подготовка длилась несколько месяцев, красавицы занимались с педагогами и хореографами. В финале участницы показали дефиле, отвечали на вопросы жюри и выступили с домашним заданием.
По итогу совещания жюри присудило главную корону 44-летней Светлане Жуковой из Заринска. О ней известно, что женщина работала в комитете соцзащиты. Однако сейчас Светлана освоила профессию лэшмейкера и мастера ногтевого сервиса. Женщина замужем, у нее две дочери.
Титул "Миссис Барнаула Онлайн" получила Мария Тишина. Она же стала вице-миссис Барнаула.
Как прошел конкурс красоты – смотрите в большом фоторепортаже.
11:45:59 07-03-2024
Фу, какая пошлятина... и асти на столах... назад в 90-е?
11:56:31 07-03-2024
а почему красивых, ну или хотя бы симпатичных не пригласили?
13:11:03 08-03-2024
Гость (11:56:31 07-03-2024) а почему красивых, ну или хотя бы симпатичных не пригласили?... Так они не пойдут к Жилиной.
12:33:58 07-03-2024
Прям по Шукшину:— « Ты че таких некрасивых набрал то, нарочно что ли?»
12:38:31 07-03-2024
За такое гнать надо из профессии! Жалкие морально молодящиеся пенсионерки, девчонок одели и накрасили как работниц порта Марселя и тп кошмар
12:45:26 07-03-2024
ну, не знаю, может фото не удачные вышли? и не забываем, что для каждого все фломастеры - разные!
13:17:06 07-03-2024
А чего всех поставили всех в одну позу? По другому никак?
13:23:30 07-03-2024
это какая-то дичь
13:37:25 07-03-2024
И где красавицы? не понятно?
13:42:11 07-03-2024
Это жесть. На такие мероприятия приглашаются профессиональные фотографы. Как-будто мисс уродство конкурс. Некоторые девочки действительно симпатичные и вот так их сфотографировать, это надо иметь руки из одного места
13:45:46 07-03-2024
деревня
13:48:36 07-03-2024
развидеть! срочно!
14:06:12 07-03-2024
Я не знаю, читает ли Татьяна Жилина это в новостях, но хотел бы предложить сделать ей бал Сатаны по Булгакову. Музыку Корнелюка, костюмы и т. д. Я думаю это ей под силу было бы. Если развернуть с умом это дело, можно зажечь хорошо. У нас как то пусто в городе с творческими идеями. Из года в год одно и то же.
15:56:26 07-03-2024
Самый красивый там - это Ганов
15:45:38 08-03-2024
Гость (15:56:26 07-03-2024) Самый красивый там - это Ганов... я не знаю кто это, но соглашусь, ибо.
21:53:29 07-03-2024
Сложилось впечатление, что фотограф является женоненавистником! Это надо же такие невыгодные ракурсы поймать! Ну, и визажисты перестарались--"убили" всю естественную красоту участниц кричащим макияжем.
00:34:46 08-03-2024
Что у барышень с ногами???
01:02:56 08-03-2024
Мисс кумыс
10:22:23 08-03-2024
Отстой, ничего отвратительнее не видела.
14:47:54 08-03-2024
Ну нельзя так. Одни это действо организуют, другие - на это соглашаются. Что движет этими людьми?
09:57:57 09-03-2024
У Попова однозначно подобные мероприятия лучше организованы.