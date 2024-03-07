Как прошел конкурс красоты "Миссис Барнаула 2024" и кто стал победительницей

Мероприятие прошло 2 марта и собрало множество гостей

07 марта 2024, 11:41, ИА Амител

Конкурс красоты "Миссис Барнаула 2024"

Финал ежегодного конкурса "Миссис Барнаула" состоялся в краевой столице 2 марта. Организатором мероприятия традиционно выступило модельное агентство Татьяны Жилиной, которому в этом году исполнилось 13 лет.

За корону самой красивой женщины краевой столицы боролись семь претенденток. Подготовка длилась несколько месяцев, красавицы занимались с педагогами и хореографами. В финале участницы показали дефиле, отвечали на вопросы жюри и выступили с домашним заданием.

По итогу совещания жюри присудило главную корону 44-летней Светлане Жуковой из Заринска. О ней известно, что женщина работала в комитете соцзащиты. Однако сейчас Светлана освоила профессию лэшмейкера и мастера ногтевого сервиса. Женщина замужем, у нее две дочери.

Титул "Миссис Барнаула Онлайн" получила Мария Тишина. Она же стала вице-миссис Барнаула.

Как прошел конкурс красоты – смотрите в большом фоторепортаже.