Как прошла первая после каникул сессия алтайских депутатов. Фоторепортаж
В последний день лета алтайские парламентарии больше шести часов обсуждали вопросы сессии
31 августа 2023, 16:00, ИА Амител
Очередная сессия АКЗС прошла 31 августа в Барнауле. Несмотря на то, что это было первое собрание после летних каникул, легким оно не выдалось. Депутаты больше шести часов обсуждали вопросы. Из главных - это разрешение тратить материнский капитал на подключение к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения или водоотведения. Также участникам СВО из Алтайского края за особые заслуги будут предоставлять бесплатные земельные участки.
Кроме того, депутаты назначили нового омбудсмена – вместо Бориса Ларина, занимавшего этот пост с 2013 года, им стал Антон Васильев.
Подробнее о сессии читайте на amic.ru, а как депутаты впервые за лето встретились в родных стенах, смотрите в нашем фоторепортаже.
16:07:43 31-08-2023
Не силен в знании участников АКЗС - расскажите, кто целуется на первом фото и что за падре над ними стоит?
16:27:55 31-08-2023
На снимках одни любезности, вот про этих наверное людей пишут что доходы в АК повысились, и все у нас стало отлично. А про бесплатную землю это так... Уже проходили, многодетным давали. Если за душой ничего нет то пожалуйте, и то на отшибе и в очередь. И каким надо быть имбецилом что бы ничего не иметь и размножаться что бы попасть под эти условия?!
17:15:39 31-08-2023
Мы их не выбирали, мы их не знаем.
17:18:49 31-08-2023
И у каждого мысли "Что я тут вообще делаю? Зачем опять в костюме, а не в трусах на пляже?"