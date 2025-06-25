Как прошла последняя перед каникулами сессия алтайских депутатов. Фоторепортаж

В следующий раз народные избранники соберутся в конце августа

25 июня 2025, 13:15, ИА Амител

42-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

25 июня в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Депутаты обсудили несколько насущных вопросов перед тем, как уйти на летние каникулы. Так, на заседании рассмотрели изменения в бюджет региона, которые позволят дополнительно выделить 6 миллиардов рублей. Большая часть средств — 4 миллиарда — будет направлена на выплаты и поддержку жителей края. Еще 1,5 миллиарда пойдут на развитие инфраструктуры и капремонт важных социальных объектов. Также предусмотрено 1 миллиард на поддержку муниципалитетов.

Депутаты поддержали инициативу по квотированию рабочих мест для ветеранов боевых действий и новые меры для развития молочного и мясного скотоводства.

Кроме этого, на сессии стало известно, что депутат Алтайского краевого Заксобрания, глава фракции "Коммунисты России" Сергей Матасов написал заявление о добровольном сложении полномочий. Предположительно, такое решение продиктовано тем, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Народного избранника обвиняют в крупном мошенничестве.

Как прошла 42-я сессия АКЗС в летней атмосфере — смотрите в нашем фоторепортаже.