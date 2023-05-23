Как прошли последние звонки в Барнауле и о чем говорили выпускники?

Amic.ru пообщался с выпускниками и посетил несколько последних звонков в Барнауле

23 мая 2023, 18:20, Антон Дегтярев

Последние звонки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Последние звонки прошли в Барнауле во вторник, 23 мая. Традиционно выпускники в строгих костюмах и выпускницы в белых фартуках слушали напутственные речи, танцевали вальсы, дарили цветы и, конечно, ручьями лили слёзы. Amic.ru в этот день побывал в школе № 50, лицее № 122 и гимназии № 22 Барнаула и поговорил с выпускниками о том, каково им покидать школу и идти во взрослую жизнь.

"У меня было четыре последних звонка"

В школе № 50 выпускался всего один класс. Тем не менее последний звонок прошёл масштабно. Туда даже приехала министр образования Алтайского края Светлана Говорухина. Она выступила перед школьниками, учителями и их родителями, поздравила их с последним звонком и похвалила учебное заведение.

"Я до линейки посетила несколько кабинетов и библиотеку и увидела, с какой теплотой, с какой любовью ваши педагоги прививают детям любовь к своему родному краю, как участвуют в разработке пособий и игр по краеведению. В прошлом году в вашей школе был сделан ремонт, и дети участвовали в организации школьного пространства. Впереди у выпускников госэкзамены. Это ещё одна высота, которую вам придётся взять. Но я уверена, что вы успешно сдадите все ЕГЭ. Вас ждёт широкий, светлый путь, наполненный выбором любимой профессии, студенческими буднями, новыми достижениями и познаниями", – сказала Говорухина.

Министр образования отметила, что теперь педагоги школы и директор будут с нетерпением ждать, когда выпускники получат профессию и будут развивать Алтайский край.





























































































Последний звонок в школе № 50/ Фото: Антон Дегтярёв, Елена Кварианташвиши

Кроме Говорухиной, "пока ещё школьников" поздравили директор школы Анжелика Аржинова и их классный руководитель Ольга Погорельская. В разговоре с корреспондентом Погорельская отметила, что учила текущий выпуск с 9-го класса, но отдельные ученики занимаются с ней уже семь лет.

"У меня уже было четыре последних звонка. Каждый раз эмоции зашкаливают, слёзы наворачиваются на глаза – у меня, у детей и их родителей. Это всегда очень волнительно. Выпускники всегда приходят в гости, спустя 10-15 лет заходят, видимся. Я слежу за их судьбой", – сказала Ольга Погорельская.

Со сцены стихи прочитала и мама одной из учениц, Юлия. В них она похвалила учителей и всех, кто помогал детям закончить 11 классов. Женщина призналась корреспонденту amic.ru, что произносить речь ей было волнительно и до слёз грустно. Но впереди переживаний ещё много. Ведь школьников ждут ЕГЭ и выпускные.

"Сейчас для родителя тяжёлое время. Мы переживаем, готовимся вместе с детьми. Дети тоже на последнем издыхании – психуют, что уже ничего не хотят, но надо. Боятся, конечно, но, дай Бог, сдадут всё хорошо", – отметила Юлия.

Впрочем, первое связанное с окончанием школы мероприятие уже пройдено, и последний звонок у учеников 50-й школы удался. Кроме всего прочего, ученики 50-й школы на нём спели школьный гимн, станцевали школьный вальс и посмотрели выступление гимнастки-младшеклассницы. Отдельно их поздравили и малыши-первоклассники. Одна из девочек традиционно прозвенела в звонок, сидя на плече у выпускника.

Когда мероприятие закончилось, выпускники символически полопали шарики, прощаясь таким образом со школой, встали в круг и произнесли для своей классной руководительницы несколько пожеланий – например, чтобы ей подняли зарплату.

Amic.ru побывал не только в школе № 50, но и в лицее № 122 и в гимназии № 22 Барнаула. В лицее, как и в школе № 50, выпускался только один класс. Ученики послушали речь директора и учителей, подарили розы педагогам и станцевали вальс.

В Гимназии № 22 выпускники посмотрели танцевальный флешмоб от десятых классов, тоже станцевали вальс, запускали шары, слушали поздравительные речи и фотографировались друг с другом. Последний звонок в гимназии даже снимал оператор на подъёмнике. На кабине этого подъёмника был нарисован Гагарин с надписью "Поехали", который своим напутствием будто отправлял школьников в новую жизнь.





















































Последний звонок в лицее № 122 и гимназии № 22 Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина

"Не хочу уходить, от слова совсем"

Последние звонки оставили у учеников смешанные чувства. В 50-й школе сразу несколько учеников признались, что пока учились – хотели поскорее окончить школу, а теперь у них нет никакого желания уходить во взрослую жизнь.

"Несколько лет назад я думала о том, чтобы побыстрее окончить школу, сейчас всё иначе. Я не хочу уходить, от слова совсем, потому что мы с классом стали семьёй. Мы столько всего прошли вместе, и сейчас просто не верится, что всё закончилось. Но у многих выпускников нашей школы есть традиция собираться всем классом и навещать учителей, и мы с классом обязательно будем поддерживать традицию. Я очень сильно хочу пожелать всем школьникам никогда не ругаться в классе, тщательно готовиться к экзаменам и никогда не торопиться окончить школу", – сказала ученица школы № 50 Валерия.

Девушка отметила, что в этом году решила сдать все экзамены, взять паузу от учёбы и никуда не поступать – вместо этого она хочет собраться с мыслями и понять, чем именно заниматься дальше.

Одноклассница Валерии, Елизавета, также испытала на последнем звонке смешанные чувства. Ей было и грустно, и радостно одновременно.

"Хочется и плакать, и радоваться от происходящего. С одной стороны, грустно всё это осознавать, с другой – я рада, что школьный этап окончен. Я буду скучать по школе, но сейчас я думаю об экзаменах и поступлении. Я собираюсь поступать в педагогический университет на преподавателя физкультуры", – отметила девушка.

Ещё одна ученица школы №50, Виктория, на последнем звонке расплакалась. Она сказала журналисту amic.ru, что мероприятие забрало у неё много эмоций – ей даже захотелось вернуться и повторить весь школьный путь снова. Всё потому, что с учителями у класса были хорошие отношения, "а с классным руководителем у всех в классе вообще царит любовь", поделилась девушка. Сейчас она планирует поступать в Алтайский технический университет либо на техносферную безопасность, либо на гражданское строительство – как и ещё двое её одноклассников.

Александр из 50-й школы собирается пойти в АлтГУ на программиста, Иван – на риелтора, а их одноклассник Влад всё ещё не определился – он собирается сдать все экзамены по техническим предметам, а потом уже решить, на какую специальность пойдёт. Сейчас об учёбе в вузе школьники пока ещё думают мало – главное, сдать все экзамены, чтобы у них вообще появилась такая возможность.





















































































Последний звонок в школе № 50 / Фото: Антон Дегтярёв

"У меня пока отрицание и непонимание происходящего"

Как и в школе № 50, в гимназии № 22 последний звонок заставил плакать многих учеников – особенно девочек. Выпускница школы Юлия рассказала amic.ru, что у неё накатывали слёзы буквально каждую минуту мероприятия. Ей, как и Виктории из 50-й школы, тоже хотелось ещё раз прожить школьную жизнь.

"Очень сильно волновалась, всё было крайне трогательно. Из пяти стадий принятия неизбежного у меня пока отрицание и непонимание происходящего. Выходя из кабинета, я поняла, что я его больше не увижу, но быстро откинула эти мысли в сторону. Сработал какой-то механизм защиты, я пока просто в это не верю. Со школы у меня больше позитивных воспоминаний, хочется вернуться в первый класс и пройти всё заново", – отметила Юлия.

Непонимание происходящего есть и у другой ученицы гимназии, Валерии. Она поделилась с корреспондентом amic.ru, что последний звонок подарил ей воспоминания о школьных годах и смешанные эмоции, в которых она до сих пор не разобралась.

Выпускница Дарья также весь май находилась в прострации и не понимала, что происходит, призналась она журналисту amic.ru. Девушка несколько раз плакала из-за окончания школы, но в итоге решила, что "дальше будет только лучше, однако друзей будет не хватать".

О школьной дружбе пару слов журналистам сказал и выпускник школы Григорий. Он поведал, что два года назад перешёл в новый класс и встретил там настоящих друзей.

"Школа дала очень много в плане социума, я стал более открытым и коммуникабельным. Это важный этап моей жизни, благодаря которому у меня появилось желание учиться, работать и развиваться", – сказал парень.

И, конечно, все школьники в разговорах с журналистами благодарили учителей. Кто-то говорил спасибо и другим работникам школы. Так, Любовь поблагодарила психолога, который постоянно поддерживал её во время учёбы.

Некоторые из выпускников гимназии № 22 уже знают, что будет дальше. Например, Диана планирует поступить в Санкт-Петербург. А для кого-то будущее – сплошная неизвестность. Например, 11-классница Виктория отметила, что не понимает, что её ждёт после школы, но уверена, что это будет новый и интересный этап в жизни.

Выпускники – собеседники amic.ru смотрят в будущее с позитивом, ждут от него только хорошего и постепенно готовятся к новой жизни. Однако последний звонок – пока только репетиция расставания с учителями и родными классами. Ведь учителя и школьники ещё смогут сказать друг другу самые важные слова и обняться напоследок на выпускном вечере этим летом.