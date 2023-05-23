"Мы выпускаемся в осень". В барнаульских школах прошли последние звонки

Последние торжественные линейки провели традиционно на открытом воздухе

23 мая 2023, 15:13, ИА Амител

























































































































Выпускной в гимназии № 22 и лицее № 122 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

23 мая в Барнауле прозвенели последние звонки для 3,7 тыс. одиннадцатиклассников и 7,8 тыс. девятиклассников. На последних линейках выпускники услышали напутственные слова от учителей и родителей, традиционно станцевали школьный вальс, плакали, успокаивали друг друга и обнимались под песню со словами "я запомню каждого, кто был со мной". Корреспондент amic.ru побывала на праздничных мероприятиях в гимназии № 22 и лицее № 122.