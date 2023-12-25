Как прошло новогоднее заседание барнаульских депутатов. Фоторепортаж

Избранники народа пришли на заседание с подарками для детей

25 декабря 2023, 16:10, ИА Амител

Заседание БГД 25 декабря / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В понедельник, 25 декабря, прошло последнее в этом году заседание Барнаульской городской Думы. Все депутаты пришли на него не с пустыми руками. Накануне они разобрали шарики с новогодними желаниями барнаульских детей в рамках акции "Желание под елкой". А уже сегодня принесли наборы детской косметики, умные смарт-часы, энциклопедии о животных, наборы спецтехники, искусственные елки, роликовые коньки, конструкторы "Лего" и многие другие подарки, которые загадали ребята. Все они будут переданы волонтерам для дальнейшей доставки адресатам.

Само заседание выдалось коротким, предпраздничным. Вопросов было мало, в основном они носили технический характер, но кое-что важное все же депутаты обсудили, например передачу ряда полномочий сельским администрациям. А еще обговорили планы на следующий год.

Как прошло заседание БГД – в нашем фоторепортаже.