Как прошло вручение премии "Народный знак качества – 2024". Большой фоторепортаж
Торжественная церемония состоялась в концертном зале "Сибирь"
27 ноября 2024, 07:00, ИА Амител
"Народный знак качества – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
26 ноября в Барнауле состоялось долгожданное событие – вручение премии "Народный знак качества". Проект проводится уже в четвертый раз, и в этом году побил рекорд по участникам. В 2024 году было номинировано почти 600 компаний из разных сфер – от розничной торговли и сферы услуг до медицины и производства. В выборе победителей в каждой номинации участвовало около 22 тысяч человек.
Победители "Народного знака качества" в этом году:
- "Официальный автодилер" – "Грузовой центр "Медведь";
- "Автосалон" – Автоцентр АНТ;
- "Автосервис" – Ivanor ("Иванор");
- "Малоэтажное строительство" – Холдинг "Алтайлес";
- "Застройщик" – "Жилищная инициатива";
- "Стройка и ремонт" – "Лемана Про";
- "Медцентр" – консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье";
- "Производитель продуктов питания" – "Белый замок";
- "Продовольственная торговая сеть" – Алейский мясокомбинат;
- "Ресторан и кафе" – гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф");
- "Фастфуд и доставка" – "Гриль №1";
- "Производитель промышленных товаров" – "Стройберг";
- "Непродовольственная торговая сеть" – магазин "Новэкс";
- "Мой бизнес" – магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай";
- "Центр дополнительного образования" – "Академия шахмат";
- "Спортивный клуб" – GravityFit ("Гравити Фит");
- "Народная любовь года" – Алейский мясокомбинат. Эта компания набрала наибольшее количество голосов в 2024 году среди всех остальных участников;
- "Персона Business FM Барнаул" – Екатерина Серебрякова, директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых". В номинацию вошли компании, руководители которых стали гостями эфира радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ, на волне 90,7 FM). Они рассказали, как создавали свои компании, как собирали команду, чем увлекаются и какими принципами руководствуются. Победителя выбирали сами бизнесмены;
- "Ньюсмейкер года" – МегаФон. Именно у этой компании наибольшее число упоминаний в материалах amic.ru за последний год.
- "Рекламодатель года" – "Барнаул Моторс". Эта компания активнее остальных размещала рекламные материалы на площадках Медиагруппы FM-Продакшн в Барнауле, Бийске, Рубцовске или Горно-Алтайске – радио, информационные порталы, диджитал за последний год.
Как прошла торжественная церемония вручения – смотрите в нашем большом фоторепортаже.
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