Как прошло вручение премии "Народный знак качества – 2024". Большой фоторепортаж

Торжественная церемония состоялась в концертном зале "Сибирь"

27 ноября 2024, 07:00, ИА Амител

"Народный знак качества – 2024" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 ноября в Барнауле состоялось долгожданное событие – вручение премии "Народный знак качества". Проект проводится уже в четвертый раз, и в этом году побил рекорд по участникам. В 2024 году было номинировано почти 600 компаний из разных сфер – от розничной торговли и сферы услуг до медицины и производства. В выборе победителей в каждой номинации участвовало около 22 тысяч человек.

Победители "Народного знака качества" в этом году:

"Официальный автодилер" – "Грузовой центр "Медведь";

"Автосалон" – Автоцентр АНТ;

"Автосервис" – Ivanor ("Иванор");

"Малоэтажное строительство" – Холдинг "Алтайлес";

"Застройщик" – "Жилищная инициатива";

"Стройка и ремонт" – "Лемана Про";

"Медцентр" – консультативно-диагностическая поликлиника "Здоровье";

"Производитель продуктов питания" – "Белый замок";

"Продовольственная торговая сеть" – Алейский мясокомбинат;

"Ресторан и кафе" – гриль-бар "Шашлыкоff" ("Шашлыкофф");

"Фастфуд и доставка" – "Гриль №1";

"Производитель промышленных товаров" – "Стройберг";

"Непродовольственная торговая сеть" – магазин "Новэкс";

"Мой бизнес" – магазин наборов, трав и специй для настоев "Дед Алтай";

"Центр дополнительного образования" – "Академия шахмат";

"Спортивный клуб" – GravityFit ("Гравити Фит");

"Народная любовь года" – Алейский мясокомбинат. Эта компания набрала наибольшее количество голосов в 2024 году среди всех остальных участников;

"Персона Business FM Барнаул" – Екатерина Серебрякова, директор и главный врач "Стоматологии Серебряковых". В номинацию вошли компании, руководители которых стали гостями эфира радиостанции Business FM Барнаул (Бизнес ФМ, на волне 90,7 FM). Они рассказали, как создавали свои компании, как собирали команду, чем увлекаются и какими принципами руководствуются. Победителя выбирали сами бизнесмены;

"Ньюсмейкер года" – МегаФон. Именно у этой компании наибольшее число упоминаний в материалах amic.ru за последний год.

"Рекламодатель года" – "Барнаул Моторс". Эта компания активнее остальных размещала рекламные материалы на площадках Медиагруппы FM-Продакшн в Барнауле, Бийске, Рубцовске или Горно-Алтайске – радио, информационные порталы, диджитал за последний год.

Как прошла торжественная церемония вручения – смотрите в нашем большом фоторепортаже.