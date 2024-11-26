Церемония награждения победителей "Народного знака качества – 2024". Как это было

В Алтайском крае завершился ежегодный масштабный проект, в котором лучшие компании выбирали жители

26 ноября 2024, 16:00, ИА Амител

Премия "Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина

26 ноября в Барнауле в концертном зале "Сибирь" прошла торжественная ежегодная церемония награждения победителей премии "Народный знак качества – 2024". Организаторы масштабного проекта – портал amic.ru и радио Business FM Барнаул (Бизнес ФМ). Более двух месяцев жители региона номинировали и голосовали за лучшие алтайские компании. И народная любовь нашла своих героев: в списке финалистов было 48 компаний в 16 открытых номинациях, а также выбрали победителей в четырех специальных номинациях. Как прошла церемония – читайте на портале amic.ru.

19:07 Завершаем трансляцию общей фотографией представителей компаний-победителей, ставших лучшими в этом году по мнению жителей Алтайского края. Встретимся в следующем году – на премии "Народный знак качества – 2025".

19:06 Благодарим за помощь в организации и проведении премии "Народный знак качества – 2024"

Партнер проекта – Общественная палата Алтайского края. Гражданские инициативы. Реальные дела".

Генеральный партнер проекта – Альфа-Банк: банк, входящий в перечень крупнейших универсальных банков страны.

Партнер проекта – Exeed ("Иксид") Центр "Альбион Моторс": официальный дилер Exeed в Алтайском крае.

Партнер проекта – Kerama Marazzi ("Керама Марацци"): керамическая плитка и керамогранит, обои, сантехника и мебель для ванной комнаты.

Партнер проекта – "Стоматология Серебряковых": династия стоматологов с многолетним опытом.

Партнер проекта – студия дизайна и ремонта "Браво": дизайн и ремонт в одном месте.

Партнер проекта – "АльфаПак 22": упаковка для бизнеса и дома.

Партнер проекта – "Жилищная инициатива": строим город, в котором хочется жить.

Партнер проекта – фирменный магазин "Дом мёда": различные сорта натурального мёда Алтая, травяные чайные сборы и сувениры с Алтая.

Партнер проекта – группа "Черкизово": качественные продукты из мяса на каждом столе.

Партнер проекта – Барнаульский завод АТИ: новейшие разработки на службе техники.

Партнер проекта – "Жилищная инициатива": строим город, в котором хочется жить.

Партнер проекта – завод "Стройберг": один из крупнейших производителей силикатного и гиперпрессованного кирпича, силикатной плиты, а также автоклавного газобетона в Сибири.

19:05 Церемония награждения победителей премии "Народный знак качества – 2024" подошла к концу. Каждый номинант, каждый победитель, каждая компания, представленная сегодня, – это пример высоких стандартов, к которым необходимо стремиться.

Организаторы премии желают всем участникам и гостям новых успехов и ярких достижений!

"Народная любовь года"

19:01 Для награждения победителя в специальной номинации "Народная любовь года" на сцену пригласили регионального управляющего Операционного офиса Алтайского филиала "Альфа-Банк" Ирину Бубенко и генерального директора компании "Жилищная инициатива" Юрия Гатилова.

"Народная любовь – это высший пик мечтаний для каждого бизнесмена. Как один мой коллега говорит: люди голосуют ногами. Это помогает бизнесу расти и развиваться", – отметила Ирина Бубенко.

Главную награду "Народный знак качества" – "Народная любовь года" – вручили компании "Алейский мясокомбинат". Для получения награды на сцену пригласили директора Дмитрия Жукова.

"Благодарю всех, не ожидал, что уйду отсюда с еще одной наградой", – подчеркнул Дмитрий Жуков.

"Персона Business FM Барнаул"

Для награждения победителя в специальной номинации "Персона Business FM Барнаул" на сцену пригласили главного редактора Business FM Барнаул (Бизнес ФМ Барнаул) Ирину Прокофьеву и победителя номинации в 2023 году, директора завода "Стройберг" Михаила Дырова.

"Сначала была рубрика. Мы ее так и назвали – "Персона БФМ". Сделали ее, чтобы очеловечить бизнес, показать предпринимателей как людей. Не все так готовы раскрываться, но за год получилось 15 программ. Сегодня люди сами выбрали победителя", – отметила Ирина Прокофьева.

Персоной Business FM Барнаул стала Екатерина Серебрякова, директор "Стоматологии Серебряковых".

"Для меня это неожиданно. Жаль, что не победили в номинации "Медицинский центр". Зато победили в этой номинации", – подчеркнула Екатерина Серебрякова.

"Ньюсмейкер года"

18:53 Для награждения победителя в специальной номинации "Ньюсмейкер года" от регионального информационного агентства "Амител" на сцену пригласили главного редактора портала Елену Пацар и начальника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслава Киричука.

"Мы слышим голоса народной любви сегодня. Эта связь крепче с каждым годом. Победитель в этом году – компания, которая помогает нам всем быть ближе друг к другу", – отметила Елена Пацар.

Ньюсмейкером года стала компания "МегаФон". Для получения награды на сцену пригласили директора МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Марию Занько.

"Спасибо за то, что мы стали победителем такой важной номинации", – подчеркнула Мария Занько.

"Рекламодатель года"

18:51 Для награждения победителя в специальной номинации "Рекламодатель года" от Медиагруппы FM-Продакшн на сцену пригласили коммерческого директора Медиагруппы FM-Продакшн Ирину Колясникову и директора по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн, руководителя премии "Народный знак качества" Татьяну Бондареву.

"Уже третий год компании, участвующие в премии, используют ее как инфоповод. А мы помогаем им. Победитель в этом году – компания, с которой у нас была 41 рекламная кампания, 35 форматов, на 16 радиостанциях", – отметила Ирина Колясникова.

Рекламодателем года стала компания "Барнаул-Моторс". Для получения награды на сцену пригласили представителя компании Анастасию Бубенщикову.

"На самом деле было неожиданно увидеть себя именно в этой номинации. Благодарю менеджера FM-Продакшн, мы с ней общаемся четыре года, но познакомились только сегодня", – рассказала Анастасия Бубенщикова.

18:47 Открытые номинации закончились, определились все 16 победителей. Остались еще четыре специальные номинации.

"Стройка и ремонт"

18:44 В номинации "Стройка и ремонт" в тройку финалистов вышли: Kerama marazzi, "Лемана Про", "Малярный центр". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили коммерческому директору холдинга "Алтайлес" Дмитрию Логинову.

"Каждый, кто сталкивался со стройкой и ремонтом, знает, насколько это волнительный процесс. Найти надежного поставщика тяжело. И эта номинация подсвечивает лучших", – отметил Дмитрий Логинов.

Победителем в номинации стала компания "Лемана Про". Для получения награды на сцену пригласили руководителя сектора по продажам Юлию Сидонову.

"Спасибо, что выбираете нас на всех этапах строительства и ремонта. Совершенствуем нашу политику низких цен и каждый день становимся лучше", – подчеркнула Юлия Сидонова.

"Центр дополнительного образования"

18:40 В номинации "Центр дополнительного образования" в тройку финалистов вышли: "Академия шахмат", "Саншайн" и AaPPLE. Право открыть конверт и назвать победителя предоставили председателю Барнаульской городской Думы Галине Буевич.

"Тысячи умов ломают голову над стратегией продвижения товаров. Но есть же универсальная формула – это народная молва. Если тебя полюбили, то это навсегда", – отметила Галина Буевич.

Победителем этой номинации стала "Академия шахмат". Для получения награды на сцену пригласили директора академии Дмитрия Косачева.

"Хочу поблагодарить организаторов премии. Гонка за победу была очень волнительной. Мы последние пять лет старались, чтобы стать лучшими. Надеюсь, будем и в дальнейшем развивать наш край. В нашей академии работают лучшие педагоги в крае. Это их победа в том числе", – подчеркнул Дмитрий Косачев.

"Мой бизнес"

18:36 В номинации "Мой бизнес" в тройку финалистов вышли: "Кокос-тур", "Арунакофе", "Дед Алтай". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили директору центра "Мой Бизнес", партнеру премии Станиславу Татаринцеву.

"Желаю всем победителям и номинантам расти и развиваться", – отметил Станислав Татаринцев.

Победителем этой номинации стал "Дед Алтай". Для получения награды на сцену пригласили основателя компании Сергея Макевкина.

"Огромное спасибо организаторам за возможность. Наши клиенты – вся Россия и ближнее зарубежье. Горд, что родился на Алтае и даю возможность нашим продуктам быть популярными в других регионах. В той же Москве, когда слышат "алтайский", – знают, что это лучшее", – подчеркнул Сергей Макевкин.

"Фастфуд и доставка"

18:32 В номинации "Ресторан и кафе" в тройку финалистов вышли: "Фудзи-суши", "Топор" и "Гриль №1". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили директору магазина "Тайга", партнеру премии Александру Неретину.

Победителем в этой номинации стал "Гриль №1". Для получения награды на сцену пригласили исполнительного директора компании Анастасию Слискову.

"Очень радостно, что мы в родном городе получаем такую награду. У нас 55 ресторанов. Работаем каждый день, очень стараемся. Благодарю основателей бренда, команду, каждого партнера. Всем спасибо", – подчеркнула Анастасия Слискова.

"Ресторан и кафе"

18:28 В номинации "Ресторан и кафе" в тройку финалистов вышли: ресторан "Иероглиф", гриль-бар "Шашлыкоff" и семейная кондитерская "О’БЭйкери". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрею Осипову.

"Все жители города пользуются услугами сферы общепита. Сфера непростая. Благодаря пандемии у нас стала развиваться доставка продуктов питания. Это новый тренд", – отметил Андрей Осипов.

Победителем в номинации стал гриль-бар "Шашлыкоff". Для получения награды на сцену пригласили исполнительного директора компании Юлию Румянцеву.

"Хочу сказать большое спасибо нашим гостям. Мы работаем уже десять лет и ждем каждого к себе в гости", – подчеркнула Юлия Румянцева.

"Медицинский центр"

18:25 В номинации "Медицинский центр" в тройку финалистов вышли: поликлиника "Здоровье", сеть центров "Детское и взрослое здоровье" и "Стоматология Серебряковых". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили директору компании "Фогель", партнеру премии Сергею Демешко.

"Звания "Народный знак качества" заслуживают лучшие из лучших", – отметил Сергей Демешко.

Победителем в этой номинации стала поликлиника "Здоровье". Для получения награды на сцену пригласили маркетолога компании Валентину Толмачеву.

"От всей поликлиники выражаю благодарность организаторам и всем, кто за нас голосовал. Спасибо нашим пациентам за этот выбор", – поблагодарила Валентина Толмачева.

"Спортивный клуб"

18:21 В номинации "Спортивный клуб" в тройку финалистов вышли: "Темп", "Гравити Фит" и "Ривер". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили председателю комитета по социальной защите и занятости населения Алтайского краевого Законодательного собрания Ирине Солнцевой.

"Спасибо организаторам за уже традиционный праздник. Что такое народный знак? Это признание людей – самое главное. Даже президент сказал, что без спорта у нас ничего не будет. Это образ жизни, залог успеха. Всем здоровья и успехов", – отметила Ирина Солнцева.

Победителем в этой номинации стал "Гравити Фит". Для получения награды на сцену пригласили собственницу фитнес-клуба Олесю Кравченко.

"Безусловно, очень приятно стоять на этой сцене. Вы бы знали, какие челленджи устраивали наши клиенты, чтобы мы могли победить. Спасибо им", – подчеркнула Олеся Кравченко.

"Автосервис"

18:19 В номинации "Автосервис" в тройку финалистов вышли: Ivanor, Makk и "Акцент-Сервис". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили заместителю председателя комиссии Общественной палаты Алтайского края по вопросам экономики и предпринимательства Алексею Свечникову.

Победителем в этой номинации стал Ivanor. Для получения награды на сцену пригласили директора по развитию сети компании Максима Мягкова.

"Хотелось бы организаторов поблагодарить за такой прекрасный вечер. Спасибо нашим клиентам. Это победа говорит о том, что мы все делаем правильно", – подчеркнул Максим Мягков.

"Официальный автодилер"

18:16 В номинации "Официальный автодилер" в тройку финалистов вышли: "Тисс Авто", "Медведь" и "Автоцентр АНТ". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили управляющей ресторана "Рэббит", партнеру премии Вере Петахиной.

"Сегодня праздник, мы однозначно знаем в лицо лучшие компании в своих номинациях. Желаю стабильности и смело двигаться вперед", – отметила Вера Петахина.

Победителем этой номинации стала компания "Медведь". Для получения награды на сцену пригласили директора грузового центра Вадима Абразумова.

"Очень неожиданно. Спасибо клиентам, которые голосовали. Не все о нас знают, но все китайские грузовики, которые у нас ездят, – это наша работа. Всем спасибо", – поблагодарил Вадим Абразумов.

"Автосалон года"

18:14 В номинации "Автосалон года" в тройку финалистов вышли: "Медведь", "АЕМ Холдинг" и "Автоцентр АНТ". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили председателю комитета по промышленности, предпринимательству и туризму Алтайского краевого Законодательного собрания Владимиру Семенову.

"Друзья, вы знаете, сейчас будут поистине звездные номинации. Почему? Потому что я ловлю себя на мысли: когда бываешь вдали от Родины, вечером поднимаешь голову и смотришь на чужое небо. Вот сейчас на нашем авторынке все потребители смотрят и видят чужое небо. И мы ищем те путеводные звезды, которые дали бы нам правильное направление. А это как раз все наши сегодняшние финалисты. Финалисты – это, безусловно, уже победители. Мы их поздравляем и желаем всем быть для нас такими путеводными звездами", – отметил Владимир Семенов.

Победителем этой номинации стала компания "Автоцентр АНТ". Для получения награды на сцену пригласили маркетолога компании Наталью Белобабу.

"Большое спасибо. Мы этой премией очень довольны. "Автоцентр АНТ" работает больше 30 лет, мы всех ждем к нам в гости", – подчеркнула Наталья Белобаба.

"Непродовольственная торговая сеть"

18:10 В номинации "Непродовольственная торговая сеть" в тройку финалистов вышли: "АльфаПак 22", "Новэкс" и Rich Family. Право открыть конверт и назвать победителя предоставили генеральному директору "Альбион Моторс", партнеру премии Елене Марисиной.

Победителем в этой номинации стала компания "Новэкс". Для получения награды на сцену пригласили директора по продажам Юлию Десятову.

"Безусловно, приятно победить. Благодарю всех, кто голосовал. Высокая оценка работы нашей дружной команды, которая каждый день делает наши магазины красивее и комфортнее для покупателей. Будем и дальше искать возможности стать еще лучше", – подчеркнула Юлия Десятова.

"Продовольственная торговая сеть"

18:08 В номинации "Продовольственная торговая сеть" в тройку финалистов вышли: Алейский мясокомбинат, "Ярче" и "Бахетле". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили начальнику управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антону Слободчикову.

"Народное признание – прекрасный стимул для развития. Хотел бы пожелать нашим сетям побольше надежных поставщиков. Конечно же, наших, алтайских", – отметил Антон Слободчиков.

Победителем этой номинации стала компания Алейский мясокомбинат. Для получения награды на сцену пригласили директора Дмитрия Жукова.

"Хотел бы поблагодарить организаторов и всех, кто за нас голосовал", – подчеркнул Дмитрий Жуков.

"Производитель промышленных товаров "

18:04 В номинации "Производитель промышленных товаров" в тройку финалистов вышли: "Стройберг", "Барнаулэнергомаш", "Тонар". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили заместителю исполнительного директора Союза промышленников Алтайского края Александру Голобородько.

Победителем этой номинации стала компания "Стройберг". Для получения награды на сцену пригласили генерального директора компании Михаила Дырова.

"Замечательная премия. Спасибо организаторам и всем, кто голосовал за нас! Само название "Народный знак качества" ко многому обязывает, поэтому мы не подведем", – подчеркнул Михаил Дыров.

"Производитель продуктов питания"

17:59 В номинации "Производитель продуктов питания" в тройку финалистов вышли: "Алтайские закрома", "Серебряный ключ" и "Белый замок". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили начальнику управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александру Большакову.

"Проведение таких конкурсов – добрая традиция. Наши продукты знамениты не только в крае, но и за пределами. А премия – отличный способ подтвердить, что у нас все высшего качества и самое лучшее", – отметил Александр Большаков.

Победителем этой номинации стала компания "Белый замок". Для получения награды на сцену пригласили представителя компании Любовь Скобкареву.

"Это настоящая народная премия. Торжественно клянемся и в дальнейшем делать такой же качественный продукт", – подчеркнула Любовь Скобкарева.

"Малоэтажное строительство"

17:50 В номинации "Малоэтажное строительство" в тройку финалистов вышли: "АРС22", "АлтЭкоАрт" и ЛХК "Алтайлес". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили председателю правления Союза строителей Алтайского края Вячеславу Ширшову.

"Малоэтажное строительство сейчас развивается серьезными темпами в Алтайском крае", – отметил Вячеслав Ширшов.

Победителем этой номинации стала компания "Алтайлес". Для получения награды на сцену пригласили коммерческого директора холдинга Дмитрия Логинова.

"Огромное спасибо организаторам "Народного знака качества". Огромное спасибо нашим клиентам, всем, кто проголосовал! Нашим клиентам, которые доверяют нам уже более 15 лет, мы помогли осуществить их мечту – жить в комфортном, экологически чистом деревянном доме. Многие не знают, что наша компания – один из крупных игроков на рынке малоэтажного строительства, и мы реализовали достаточно большое количество успешных проектов в Республике Алтай. К таким проектам относятся базы отдыха "Алтай Resort", "Орлиное гнездо" и другие. Поэтому когда вы приезжаете в эти места, знайте: все это построили мы. Эта награда – очередной виток в развитии нашей компании, и мы будем продолжать работать, развиваться и трудиться во благо наших клиентов, во благо Алтайского края и во благо России", – подчеркнул Дмитрий Логинов.

"Застройщик года"

17:44 В номинации "Застройщик года" в тройку финалистов вышли: "СОЮЗ", "Жилищная инициатива" и "Алгоритм". Право открыть конверт и назвать победителя предоставили министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Ивану Гилеву.

"Всегда с огромным удовольствием чествую строителей края. Они этого заслуживают. Оценивать можно и по квадратным метрам, и по объемам строительства, но любовь людей на первом месте. Все номинанты – заслуженные. Желаю доступных ставок по ипотеке всем", – отметил Иван Гилев.

Победителем этой номинации стала "Жилищная инициатива". Для получения награды на сцену пригласили генерального директора компании Юрия Гатилова.

"Считаю, что эта премия – начало новогодних праздников. Оформление зала просто потрясающее. Всех с праздником. Уверен, что следующий год будет для всех успешным", – подчеркнул Юрий Гатилов.

17:42 Переходим к номинациям и лучшим компаниям по мнению жителей Алтайского края.

17:40 Генеральным партнером премии "Народный знак качества – 2024" выступил Альфа-Банк. Для приветственного слова на сцену пригласили регионального управляющего Операционного офиса Алтайского филиала "Альфа Банк" Ирину Бубенко.

"Каждый бизнес – это как отдельная планета, со своей атмосферой, со своей экосистемой, со своими людьми, со своими целями, задачами и результатами. Поэтому желаю всему бизнесу развития, желаю вам непосредственно солнечного тепла в этой галактике. Мы поможем, поддержим, поправим ваш курс и, соответственно, сделаем все, чтобы вы плыли по своей траектории. Желаю всем удачи и хорошего окончания года", – отметила Ирина Бубенко.

17:35 Вице-спикер АКЗС Денис Голобородько в своем приветственном слове отметил, что очень важно то, что в этом большом проекте выбор делают именно потребители.

"Это, конечно же, нас объединяет. Спрос, потребительский спрос, он когда-то определил вашу компанию. Здесь нет случайных участников, которые попали бы сюда только из-за хорошего бренда, хорошего старта. Здесь те компании, которые годами на рынке доказывали свою состоятельность", – подчеркнул Денис Голобородько.

17:28 Заместитель исполнительного директора Союза промышленников Алтайского края Александр Голобородько в своем приветственном слове отметил, что "Народный знак качества" – это знак доверия, благодарности самих потребителей за труд предприятий и за качество их изделий.

"Предприятия, которые будут отмечены здесь, поддерживают социальные инициативы. Каждое из них – это двигатель нашей экономики, гордость нашего региона. Они являются примером для подражания. Так пусть сегодняшняя награда станет для них стимулом к новым успехам, напоминанием о том, что их усилия ценят не только в профессиональной среде, но и среди жителей нашего края. Мы благодарим предприятия за их труд, за их вклад в развитие региона. Ну и желаем, разумеется, новых успехов, процветания и новых побед", – сказал Александр Голобородько.

17:25 С приветственным словом выступили организаторы премии "Народный знак качества". Главный редактор информационного агентства "Амител" Елена Пацар, директор по маркетингу Медиагруппы FM-Продакшн, руководитель премии "Народный знак качества" Татьяна Бондарева и главный редактор Business FM Барнаул (Бизнес ФМ Барнаул) Ирина Прокофьева.

"Народный знак качества – 2024" / Видео: amic.ru

17:23 Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков в своем приветственном слове отметил, что палата впервые стала партнером "Народного знака качества".

"Мы считаем, что бизнес – это отрасль, к которой надо подходить с особым вниманием. Любые социальные проекты финансируются бизнесом – налоги, зарплата. Бизнес – это одна из главных опорных точек развития общества. Мы с радостью приняли приглашение и стали партнерами. С большим интересом будем наблюдать, кто победит", – рассказал Юрий Шамков.

17:11 Началась торжественная программа. Ведущие церемонии – Никита Иванников и Елена Хорошавцева.

"Народный знак качества – 2024" / Фото: amic.ru

17:05 Вот так выглядит сцена в концертном зале "Сибирь", где скоро объявят победителей "Народного знака качества – 2024".

16:55 Исполнительный директор сети "Гриль №1" Анастасия Слискова отметила, что "Народный знак качества" очень важен, потому что за компании голосуют люди.

"Мы очень ценим наших клиентов, их мнение для нас всегда на первом месте. Участвовали и в предыдущие годы, но победа доставалась другим компаниям. Надеемся, в этот раз окажемся на шаг впереди", – рассказала Анастасия Слискова.

16:54 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов, который входит в наблюдательный совет НЗК, подчеркнул, что "такие премии очень важны для бизнеса".

"Знаю, что руководители компаний уделяют им большое внимание. Особенно важно, что в "Народном знаке качества" победителей выбирают люди, потребители. Я вхожу в наблюдательный совет, так что точно знаю – голосование было честным и объективным. Смотрю на состав номинантов – действительно, наши самые лучшие компании. Желаю, чтобы победили самые достойные", – отметил Андрей Осипов.

16:51 Директор Логовской сыроварни Антон Жданов отметил, что премия "Народный знак качества" имеет народное признание.

"То, что мы разместили знак НЗК на наших точках, имеет смысл для покупателя. Они ходят по магазинам и понимают, что кроме них самих выбор сделали и другие жители города. Это придает им уверенности, что наша продукция востребована и достойна", – рассказал Антон Жданов.

16:50 Осталось десять минут до начала торжественной церемонии награждения победителей премии "Народный знак качества – 2024". Что происходит в холле концертного зала "Сибирь" – в нашей фотоподборке.

"Народный знак качества – 2024" / Фото: amic.ru

16:41 Главный редактор информационного агентства "Амител" Елена Пацар отметила, что премия "Народный знак качества" – это премия о любви. Кстати, ранее организаторы НЗК рассказали, как премия сближает бизнес и людей.

"Она нужна для того, чтобы объединять бизнес и аудиторию, бизнес с бизнесом, учить чувствовать настроения клиентов. Конкурс был задуман, чтобы, наконец, сблизить потребителя с тем, кто предоставляет услугу", – отметила Елена Пацар.

16:36 "Стоматология Серебряковых" подготовила свою стойку с улыбочками.

"Народный знак качества – 2024" / Фото: amic.ru

16:32 Также гостей ждет дефиле от галереи Елены Карловой. Ее картины – на платьях.

"Народный знак качества – 2024" / Фото: amic.ru

16:25 Для всех желающих работает фотобудка с нейросетью. "Фотографию человека встраивает на любой понравившийся фон", – пояснил корреспондент amic.ru. Также в холле организована выставка известной художницы Елены Карловой, которая подготовила победителям премии "Народный знак качества" приятные подарки.

"Народный знак качества – 2024" / Фото: amic.ru

16:15 "Народный знак качества" – уникальный проект, цель которого – показать, какие компании и бренды заслужили наивысшее доверие и любовь жителей региона.

"Народный знак качества" помогает бизнесу становиться ближе к своим клиентам, ориентироваться на их реальные запросы и предпочтения. Для потребителей же проект – не только возможность выразить свои симпатии и поддержать любимые компании, но и своеобразный гид по товарам и услугам.

16:11 Гости уже собираются в концертном зале "Сибирь". Сегодня свои заслуженные награды получат лучшие из лучших – самые достойные компании, которые выбрали жители Алтайского края.

В холле всех встречает саксофонист, робособака и человек-робот. Работает фотозона. В прошлом году, кстати, была милая девушка со скрипкой.

"Народный знак качества – 2024" / Фото: amic.ru

16:04 Победителей выберут в номинациях: "Официальный автодилер", "Автосалон", "Автосервис", "Малоэтажное строительство", "Застройщик", "Медцентр", "Мой бизнес", "Центр дополнительного образования", "Производитель продуктов питания", "Производитель промышленных товаров", "Ресторан и кафе", "Фастфуд и доставка", "Спортивный клуб", "Стройка и ремонт", "Продовольственная торговая сеть", "Непродовольственная торговая сеть".

Также будут специальные номинации: "Рекламодатель года", "Ньюсмейкер года", "Народная любовь года", "Персона Business FM Барнаул".

16:03 В 2024 году было номинировано почти 600 компаний из разных сфер – от розничной торговли и сферы услуг до медицины и производства. В выборе победителей в каждой номинации участвовало около 22 тысяч человек. И это наш рекорд!

16:01 Напомним, ежегодная премия вручается уже в четвертый раз. С церемоний награждения победителей "Народного знака качества – 2023" и "Народного знака качества – 2022" мы тоже вели прямую трансляцию.