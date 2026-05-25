Как проводится сертификация строительных материалов и конструкций в 2026 году?
Подтверждение безопасности осуществляется по требованиям профильных стандартов, то есть в системе ГОСТ Р
25 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHUDRh3
Сертификация — мера, необходимая для контроля качества обращаемой на рынке продукции. Законодательством РФ в отношении строительных и отделочных материалов не установлена обязательная сертификация. Однако те организации, которые хотят подтвердить безопасность своей продукции, делают это в добровольном порядке. Сегодня сертификаты на строительные материалы получают путем принятия декларации о соответствии.
Почему важно получить сертификаты на строительные и отделочные материалы?
Добровольная сертификация регулируется на законодательном уровне. Обычно ее проводят по желанию производителя, продавца или заявителя. Крупные торговые сети, которые дорожат своей репутацией, при закупке строительных и отделочных материалов требуют документального подтверждения их качества, даже если в отношении товара нет четко установленных требований.
Какие виды продукции подлежат декларированию, прежде всего:
- Лакокрасочные материалы — эмали, грунтовки, олифы, цинковые белила, ультрамарины для красок, кадмиевые пигменты.
- Строительные конструкции, включая столярные изделия, фанерную продукцию, стеклопакеты, древесно-стружечные плиты.
С полным перечнем продукции можно ознакомиться в постановлении ПП РФ №2425 (список постоянно обновляется).
Важно понимать, что для строительных материалов необходимо подтвердить еще и их пожарную безопасность, поскольку это специфический вид продукции (декларация на косметику, продукты питания и прочие группы товаров имеет свои отраслевые особенности).
Какие документы нужны для сертификации?
Чтобы получить сертификат соответствия, необходимо:
- Отправить заявку в компетентный орган.
- Дождаться проверки данных, а также проведения лабораторных исследований качества и безопасности продукции.
- Получить протокол испытаний и решение о выдаче документа об успешном их прохождении.
- Получить зарегистрированный сертификат соответствия.
Обратите внимание, что для большинства видов строительных материалов необходима подача образцов. Во время испытаний эксперты оценивают их по целому ряду параметров, включая прочность, толщину, теплоустойчивость и прочие.
Требуемая документация:
- копии ИНН, ОГРН и реквизиты организации;
- нормативно-техническая документация, по которой был налажен выпуск продукции – ГОСТ, технические условия;
- подробная информация о товаре (включает название, физико-химические показатели, свойства);
- договор на поставку (требуется только в случае с импортом).
Вне зависимости от того, нужна ли сертификация строительных конструкций или материалов, разобраться в специфике получения необходимых документов бывает непросто. Получить консультацию можно у специалистов центра "МОС РСТ" в Москве, который занимается всеми видами как обязательной, так и добровольной сертификации.
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23:03:39 25-05-2026
А цена-то, цена?