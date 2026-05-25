Подтверждение безопасности осуществляется по требованиям профильных стандартов, то есть в системе ГОСТ Р

25 мая 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHUDRh3

Документы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сертификация — мера, необходимая для контроля качества обращаемой на рынке продукции. Законодательством РФ в отношении строительных и отделочных материалов не установлена обязательная сертификация. Однако те организации, которые хотят подтвердить безопасность своей продукции, делают это в добровольном порядке. Сегодня сертификаты на строительные материалы получают путем принятия декларации о соответствии.

Почему важно получить сертификаты на строительные и отделочные материалы?

Добровольная сертификация регулируется на законодательном уровне. Обычно ее проводят по желанию производителя, продавца или заявителя. Крупные торговые сети, которые дорожат своей репутацией, при закупке строительных и отделочных материалов требуют документального подтверждения их качества, даже если в отношении товара нет четко установленных требований.

Какие виды продукции подлежат декларированию, прежде всего:

Лакокрасочные материалы — эмали, грунтовки, олифы, цинковые белила, ультрамарины для красок, кадмиевые пигменты. Строительные конструкции, включая столярные изделия, фанерную продукцию, стеклопакеты, древесно-стружечные плиты.

С полным перечнем продукции можно ознакомиться в постановлении ПП РФ №2425 (список постоянно обновляется).

Важно понимать, что для строительных материалов необходимо подтвердить еще и их пожарную безопасность, поскольку это специфический вид продукции ( декларация на косметику , продукты питания и прочие группы товаров имеет свои отраслевые особенности).

Какие документы нужны для сертификации?

Чтобы получить сертификат соответствия, необходимо:

Отправить заявку в компетентный орган. Дождаться проверки данных, а также проведения лабораторных исследований качества и безопасности продукции. Получить протокол испытаний и решение о выдаче документа об успешном их прохождении. Получить зарегистрированный сертификат соответствия.

Обратите внимание, что для большинства видов строительных материалов необходима подача образцов. Во время испытаний эксперты оценивают их по целому ряду параметров, включая прочность, толщину, теплоустойчивость и прочие.

Требуемая документация:

копии ИНН, ОГРН и реквизиты организации;

нормативно-техническая документация, по которой был налажен выпуск продукции – ГОСТ, технические условия;

подробная информация о товаре (включает название, физико-химические показатели, свойства);

договор на поставку (требуется только в случае с импортом).

Вне зависимости от того, нужна ли сертификация строительных конструкций или материалов, разобраться в специфике получения необходимых документов бывает непросто. Получить консультацию можно у специалистов центра "МОС РСТ" в Москве, который занимается всеми видами как обязательной, так и добровольной сертификации.

ООО "Белотест", ОГРН 5157746180895

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