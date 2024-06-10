Как пройдет фестиваль "День России на Бирюзовой Катуни" на Алтае в 2024 году

Краткая программа фестиваля русской традиционной культуры

10 июня 2024, 10:14, ИА Амител

Фото: День России на "Бирюзовой Катуни"

Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни" пройдет в Алтайском крае уже в 12-й раз. Он соберет 46 мастеров, 19 национально-культурных объединений и 46 творческих коллективов. Всего около 500 участников из 14 регионов России и Казахстана. Рассказываем, что интересного пройдет на мероприятии и кто на него приедет из знаменитых гостей.

Будет ли основная тема фестиваля?

Да. В этом году он посвящен Году семьи в России и поэтому участники намерены продвигать традиционные ценности.

Какие мероприятия пройдут?

Стартовал праздник 9 июня в 19:00 конкурсом национальных кухонь, которые представили национально-культурные объединения Алтайского края. 10 июня в 10:00 откроется выставка-ярмарка народных мастеров "Живое ремесло". В 14:00 состоится торжественное открытие фестиваля. Концертная программа "Мы вместе" займет всю вторую половину этого дня.

11 июня с 9 утра будет работать творческая лаборатория фольклорных коллективов "Древо". С 10:00 этнокультурные объединения представят культуру разных народов на конкурсе презентаций "Я горжусь тобой, Алтай!", посвященном Году семьи. Также желающие примут участие в казачьем сходе "Проснулася станица". Каждый фестивальный день будет завершаться традиционной вечеркой с народными играми, песнями и танцами. Торжественное закрытие фестиваля ознаменуется большим праздничным гуляньем в День России на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь".

А какие мероприятия пройдут 12 июня?

Творческие мероприятия начнутся в 12 часов. Гостей ждет выставка народных мастеров "Живое ремесло", интерактивная площадка "Казаки Алтая", творческая встреча этнокультурных объединений "Я горжусь тобой, Алтай!" и большое хороводное шествие.

Уже в 13 часов на главной сцене начнется праздничный концерт "День России на Бирюзовой Катуни" с участием Сергея Старостина и Татьяны Бондаренко (г. Москва), ансамбля "Читинская Слобода" (Забайкальский край), ансамбля горлового пения "Бай-Терек" (Республика Алтай), ансамбля "Казачий Кругъ" (г. Москва), Юрия Щербакова (г. Волгоград), Арута Давтяна (г. Новосибирск), Александра Маточкина (г. Санкт-Петербург).

Меры безопасности во время концерта усилят?

Да-да, не переживайте. В этом году организаторы усилили меры безопасности. 12 июня с 10:30 до 16:00 будет перекрыто автомобильное движение по мосту через реку Катунь на въезде в туристическую зону, пешеходное движение по мосту будет доступно. Попасть на фестиваль можно будет только через рамки, оснащенные металлоискателями. Для обеспечения порядка и общественной безопасности привлекаются сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий. Также на территории особой туристической зоны запрещено провозить напитки.