С губернатором и в народных костюмах. Как отмечают День России на "Бирюзовой Катуни"

В туркомплексе также проходит Всероссийский фестиваль народной культуры

12 июня 2023, 14:30, ИА Амител





























































Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

12 июня на "Бирюзовой Катуни" в Алтайском крае отмечают День России. Праздник сопровождается Всероссийским фестивалем традиционной культуры, на котором проводят ярмарки, концерты, народные гулянья и другие мероприятия. Посетил событие в том числе и губернатор Виктор Томенко. Он не только выступил с поздравительной речью, но и прогулялся за руку с супругой по праздничным площадкам.

О том, как проходит День России на главном туркомплексе Алтая, – в фоторепортаже amic.ru.