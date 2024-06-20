Как пройдет фестиваль Роберта Рождественского на Алтае и кто из звезд приедет?

Все о фестивале 2024 года

20 июня 2024, 14:20, ИА Амител

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: amic.ru

Традиционный литературный фестиваль имени Роберта Рождественского стартует в ближайшее время в Алтайском крае. Он пройдет с 27 по 30 июня. Различные мероприятия проведут в Барнауле, а также на родине поэта – в селе Косиха. Рассказываем, какие события не стоит пропустить, а также о звездах, которые уже несколько лет не обходят стороной одно из самых интересных культурных мероприятий лета.

Как начнется фестиваль?

В первый день фестиваля в Барнауле пройдет несколько литературных мероприятий в разных точках города.

Так, в 11 часов Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской проведет программу "Роберт Рождественский – детям". В 15:00 в "Шишковке" состоится творческая встреча с писателями Ириной Карениной (г. Минск), Михаилом Иверовым (г. Москва), Павлом Шаровым (г. Саратов).

В 17:45 в концертном зале "Сибирь" начнется презентация книги К. Р. Рождественской "Роберт Рождественский: чужой билет" из серии "Алтай. Судьба. Эпоха" и литературно-музыкальная программа "Помогите мне, стихи...".

Какие литературные мероприятия запланированы?

28 июня пройдут литературные встречи с писателями и поэтами, которые приедут на Алтай. В Новоалтайске в 13 часов в библиотеке имени Мерзликина выступит Михаил Иверов. В Алейск приедет поэт Павел Шаров. Пообщаться с ним можно будет в 13 часов в центральной библиотеке.

В Тальменке в 14:30 состоится встреча с Ириной Карениной. В 13:30 в поселке Среднесибирском пройдет возложение цветов к памятнику дружбы русского и белорусского народов "Алтай – Хатынь". В Барнауле на 28 июня запланирована литературно-музыкальная программа "Шестидесятники" с участием артистов из Карелии, Москвы и симфонического оркестра. Начало в 18:00 в Филармонии Алтайского края.

Какие мероприятия пройдут в Косихе?

В субботу, 29 июня, праздник переместится на родину Роберта Рождественского. Гостей ждут в библиотеке и Музее Роберта Рождественского. На Яру любви состоится межрайонный песенный и поэтический фестивали, будут работать площадки фестиваля "Улица Советская". Также в планах квест-игра "Все начинается с любви" и межрайонный рок-фестиваль "Товарищ время". В 17:00 на главной сцене покажут финальные выступления. День завершится концертом народного артиста России Дмитрия Певцова и группы "Певцовъ-оркестр".

Кстати, 30 июня Дмитрий Певцов выступит с аналогичным концертом в филармонии в Барнауле.

Кто из звезд приедет на фестиваль?

Помимо Дмитрия Певцова, еще несколько человек. Во-первых, на Алтай вновь приедет дочь поэта – Екатерина Рождественская. Она презентует программу "Шестидесятники". В ней примет участие актриса театра и кино Валерия Ланская.

Кстати, Екатерина Рождественская дала интервью amic.ru, которое вы можете посмотреть по ссылке ниже.