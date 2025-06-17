Как пройдет литературный фестиваль имени Рождественского на Алтае и кто из звезд приедет?

Культурное мероприятие состоится с 18 по 21 июня в нескольких городах края

17 июня 2025, 06:15, ИА Амител

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: правительство Алтайского края

Традиционный литературный фестиваль Роберта Рождественского в Алтайском крае пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. В этом году на родину известного поэта вновь приедет десант писателей и артистов, которые выступят в Барнауле, Рубцовске и Бийске. Также в день рождения поэта, 20 июня, в алтайской филармонии даст концерт известный эстрадный оркестр. Рассказываем, какие мероприятия стоит посетить во время фестиваля.

Что за новую интересную программу покажут зрителям?

Дочь поэта Екатерина Рождественская в этом году представит на фестивале новую авторскую музыкально-поэтическую программу "Письмо туда" с участием заслуженного артиста России Эвклида Кюрдзидиса и Евгения Волкова. Показы пройдут 18 июня сначала в Бийске, потом – в Барнауле и 20 июня – в Рубцовске.

Тогда же, 20 июня, на площадке филармонии Алтайского края планируется отметить день рождения Рождественского: пройдет концерт "Спасибо, жизнь" академического Большого концертного оркестра им. Юрия Силантьева и солистов телерадиоцентра "Орфей" из Москвы. На сцену Алтайской краевой государственной филармонии вместе с оркестром выйдут ведущий солист Московского театра "Новая опера" им. Колобова Илья Кузьмин, лауреат всероссийских и международных конкурсов Анна Бутурлина, лауреат всероссийских и международных конкурсов, финалистка шестого сезона телевизионного проекта "Голос" Софья Онопченко, лауреат международных конкурсов Валерия Чайка.

В программе прозвучат песни на стихи Роберта Рождественского: "Спасибо, жизнь!", "За того парня", "Там, за облаками", "Мгновения", "Песня женщины", "Эхо любви", "Баллада о красках" и многие другие.

Кто из писателей приедет на фестиваль?

В рамках фестиваля традиционно проходит и литературная часть. Среди писателей, которые выступят на Алтае, – лауреат премии Рождественского 2022 года Андрей Дмитриев (г. Феодосия), Роман Ненашев (г. Санкт-Петербург), Геннадий Иванов (г. Москва), Мария Махова (г. Иваново), Максим Бессонов (г. Белгород), Андрей Болдырев (г. Курск). Пообщаться с ними можно будет на площадках библиотек Барнаула, Новоалтайска, с. Павловск, с. Ребриха, с. Луговое (Тальменский район).

Как завершится фестиваль?

Традиционно – большим концертом в родном селе Роберта Рождественского Косиха. На специальной площадке – Яр Любви – состоится межрайонный песенный и поэтический фестивали, будут работать площадки "Мелодии улицы Советской", а также "Литературный квартал". Программа стартует в 17:30. Здесь выступят все артисты, которые приедут на фестиваль. Завершатся мероприятия молодежной программой "Если вы есть – будьте лучшими" с участием ансамбля песни и танца "Солдаты удачи" 35-й Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии.