Как пройдет литературный фестиваль Роберта Рождественского на Алтае в 2025 году?

Дочь Рождественского разработает новую программу, которую покажут в трех городах края

26 марта 2025, 11:00, Антон Дегтярев

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: Евгения Савина

Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Алтайском крае пройдет с 18 по 21 июня 2025 года. Дочь Роберта Рождественского, Екатерина Рождественская, приготовит новую программу, которую покажут в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Также в день рождения поэта, 20 июня, в алтайской филармонии выступит известный эстрадный оркестр. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 25 марта.

Новая программа и концерт

Новую программу Екатерина Рождественская сделает вместе с актерами Евгением Волковым и Эвклидом Кюрдзидисом. Она будет посвящена поэту и его биографии. Показы пройдут сначала в Бийске, потом в Барнауле, и 20 июня – в Рубцовске.

Тогда же, 20 июня, на площадке филармонии Алтайского края планируется отметить день рождения Рождественского. По словам Безруковой, там состоится концерт, на котором выступит Академический концертный оркестр имени Юрия Силантьева.

"Мы знаем его как оркестр Гостелерадио, под таким названием он ранее исполнял музыку Александры Пахмутовой, Арно Бабаджаняна, Тихона Хренникова, Александра Флярковского и многие произведения, которые написаны были на стихи Роберта Рождественского. Сейчас этот оркестр называется Академический концертный оркестр имени Юрия Силантьева. В рамках своего юбилейного года, в день рождения Роберта Рождественского, он будет давать программу на площадке нашей филармонии", – рассказала Елена Безрукова.

Имена солистов, которые выступят на сцене, министр культуры пообещала раскрыть позже.

Фестиваль Роберта Рождественского / Фото: Евгения Савина

Военно-патриотическая направленность

В рамках фестиваля Роберта Рождественского состоится и сибирский семинар молодых литераторов "с правом приема его участников в члены Союза писателей России". На него приедут в качестве мастеров первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов и поэт из Иваново Мария Махова. Они разберут с молодыми авторами их тексты.

Также приедут авторы, которые встретятся с жителями края.

"В этом году у нас сложился исключительно мужской состав литературной команды. Это поэты из Курска, Белгорода, Феодосии и Санкт-Петербурга. Один из наших гостей и героев – это поэт Андрей Дмитриев, который является лауреатом Литературной премии Роберта Рождественского. Направленность поэтики литературной части этого года будет военно-патриотическая", – пояснила Безрукова.

Напомним, что фестиваль Роберта Рождественского проходит каждый год в июне в память о поэте. Первые рождественские чтения состоялись еще в 2007 году. С 2012 года вручается литературная премия имени Рождественского. В 2017 году чтения преобразовали в литературный фестиваль Роберта Рождественского. Главные его события происходят на родине поэта – в райцентре Косиха.