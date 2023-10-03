Рассказываем, какие изменения действуют с 1 октября 2023 года и имеют ли силу электронные повестки

03 октября 2023, 06:15, Ирина Киселева

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Осенний призыв в армию стартовал в Алтайском крае, как и по всей России, с 1 октября. Первая отправка солдат-срочников в воинские части состоится уже через две недели. Сколько всего человек в регионе планируют призвать на военную службу, какие теперь грозят штрафы за неявку по повестке и чем этот набор будет отличаться от предыдущих, ответы на эти и другие вопросы узнаете в материале amic.ru.

Сколько человек призовут в Алтайском крае и за что предусмотрены штрафы?

Ряды Вооруженных сил РФ в осенний призыв пополнят 130 тысяч новобранцев, из них около 2,5 тысячи – ребята из Алтайского края. Массовая рассылка электронных повесток кандидатам в солдаты на портале "Госуслуги" стартовала в регионе еще в начале сентября. Однако пока они только дублируют традиционные – основным документом для явки в военкомат по-прежнему остается повестка в письменной форме, рассказывает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата региона Андрей Круглов.

Собеседник агентства уточняет: так будет до момента, пока реестр воинского учета не запустят в Алтайском крае. Сейчас он находится на стадии формирования. Однако если призывник, которому вручили обычную повестку, не явится в военкомат, его оштрафуют. С 1 октября за такое административное нарушение грозит наказание в размере от 10 до 30 тысяч рублей. Ранее его максимальный размер составлял 3 тысячи рублей.

"Сегодня электронные повестки действуют в тестовом режиме параллельно с бумажным носителем. Если гражданин получил электронную повестку, но ему не вручили обычную и он не явился в военкомат, это будет нарушением, но пока к ответственности гражданин привлекаться не будет. Сейчас электронное оповещение проводится больше для того, чтобы спланировать работу призывных комиссий. Кроме того, уточняются данные. Соответственно, определяется, подлежит гражданин призыву или нет. Если человек имеет право на отсрочку или освобождение, его информируют, какие документы необходимо принести на заседание призывной комиссии", – объясняет Андрей Круглов.

Андрей Круглов / Фото: amic.ru

В районах заседания призывных комиссий стартовали с 2 октября. Их специалистам по результатам медосвидетельствования на местах предстоит вынести заключение по каждому кандидату в солдаты. Те, у кого все в порядке со здоровьем и нет отсрочки от службы, направляются на сборный пункт Алтайского края.

"На сборном пункте призывники проходят еще один медицинский осмотр. Врачебно-военная комиссия, по сути, выполняет барьерную функцию: не допустить отправку в армию тех, кто не может служить по медицинским показаниям. Каждый призыв мы "заворачиваем" от 10 до 50 человек. Такой недогляд может быть связан с низкой квалификацией врачей в муниципальных образованиях, а иногда в связи и с их отсутствием. Есть также случаи, когда призывники, которые хотят служить, умалчивают о проблемах со здоровьем", – рассказывает собеседник агентства.

Одни пытаются скрыть свои болезни, другие, наоборот, их придумывают

Если у врачебно-военной комиссии возникают какие-то сомнения, призывника направляют на дополнительное обследование. Кому служить противопоказано, отправляют домой – одного желания тут недостаточно, подчеркивает Андрей Круглов.

Однако если одни парни рвутся в армию и пытаются скрыть свои болячки, другие, напротив, прикидываются (не все, конечно) больными, чтобы от нее "откосить". Врачам в военкоматах они жалуются на здоровье и таким кандидатам предлагают пройти дополнительное медицинское обследование, а затем явиться повторно, уже с их результатами, но в установленный срок. И пройти такое обследование нужно не где вздумается, а строго в определенных медицинских учреждениях Алтайского края (их список закреплен в указе губернатора).

"Раньше этой лазейкой призывники часто пользовались. Однако с 1 октября 2023 года вступили в силу изменения в КоАП. Теперь в отношении граждан, которые уклоняются от медицинского освидетельствования или прохождения дополнительного обследования по направлению военного комиссариата, грозит штраф от 15 до 25 тысяч", – рассказывает Круглов.

Каким будет призывной возраст?

Несмотря на то, что в России приняли решение поднять возраст призыва с 27 до 30 лет, этой осенью правила остаются прежними – в армию будут призывать военнообязанных от 18 до 27 лет. А вот начиная с 1 января 2024 года предельный призывной возраст поднимут, напоминает Андрей Круглов. Однако те, кому исполнится 27 лет до конца 2023 года, станут военнообязанными запаса и в 2024 году уже не попадут под призыв.

"Те, у кого было право отсрочки от службы армии и исполнится 27 лет до 31 декабря 2023 года включительно, призываться не будут – они получат военный билет. Те, кто уклонялись и бегали от военной службы, не имея на то законных оснований, получают справку формы 1/У, в народе – "волчий билет". Ни те, ни другие уже служить не будут. Граждане, кому 27 лет исполнится начиная с 1 января, уже будут подлежать призыву по новым правилам", – говорит эксперт.

Где будут служить призывники из Алтайского края?

В остальном эта призывная кампания пройдет как обычно. Всем срочникам на сборном пункте выдадут военную форму, банковские карты для начисления денежного довольствия. Также каждому военнослужащему выдадут персональную электронную карту с биографией, результатами медосмотра и профессионального тестирования.

Первые отправки в армию запланированы на 16 октября, а завершатся они 31 декабря. К месту службы солдат доставят на поездах и самолетах, как гражданской, так и военной авиации. Ребята будут проходить срочную службу в разных уголках России, за исключением новых регионов, отмечает Андрей Круглов. В Президентский полк в этот призыв от Алтайского края попадут 25 человек.

"Новобранцы будут проходить службу на территории Российской Федерации в пунктах постоянной дислокации воинских частей. В воинские части в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей их направлять не будут, а также для участия в специальной военной операции. Однако при желании, спустя три месяца после призыва и прохождения начальной военной подготовки, солдаты могут заключить контракт с Минобороны. Его минимальный срок составляет два года", – объясняет Андрей Круглов.