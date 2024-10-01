Как пройдет осенний призыв в РФ и будут ли отправлять срочников в зону СВО?

В Генштабе рассказали, как пройдет осенний призыв в России

01 октября 2024, 11:40, ИА Амител

Парни крепят свои первые погоны / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru, 2023 год

1 октября в России стартовал осенний призыв на срочную службу в армию. Он пройдет в привычные сроки и завершится 31 декабря. При этом число новобранцев по сравнению с прошлым годом увеличится. Как будет проходить призыв в условиях специальной военной операции и планируют ли отправлять срочников в зону СВО, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Как пройдет осенний призыв 2024 в России?

С 1 января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому теперь в число солдат-срочников входят граждане до 30 лет. Нижняя граница осталась неизменной – повестки получат те, кому исполнилось 18 лет. Решения призывных комиссий этой осенью впервые можно будет обжаловать в досудебном порядке.

По официальным данным, в ходе осеннего призыва 2023 на срочную службу в армию направили 130 тыс. человек. В этом году в период с 1 октября по 31 декабря российская армия пополнится 133 тысячами новобранцев. Солдат, матросов, старшин и сержантов, у которых закончился срок службы, отправят в запас. Соответствующий указ 30 сентября подписал президент Владимир Путин.

Как будут вручать повестки?

Во время осеннего призыва 2024 молодым людям, как обычно, будут вручать бумажные повестки под расписку, а также отправят их заказными письмами с уведомлением.

Если призывник, получивший повестку, не явится в военкомат, последствия будут серьезными. С 1 октября 2023 года в КоАП РФ были внесены изменения, и штрафы за это нарушение значительно увеличились: теперь они составляют от 10 до 30 тысяч рублей. В случае многократного нарушения может наступить и уголовная ответственность.

Кроме того, кандидатов в солдаты, уклоняющихся от прохождения медкомиссии, будут наказывать рублем – размер штрафа варьирует от 15 до 25 тысяч. Если призывник забыл уведомить военкомат о смене места работы, учебы, переезде, браке или рождении ребенка, он может быть оштрафован на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

Электронные повестки будут рассылать пока только в трех российских регионах. Тестирование нового электронного реестра пройдет в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине, рассказывал "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Полноценно реестр военнообязанных заработает с 2025 года.

Срочников будут направлять в зону СВО?

Для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции срочников направлять не будут, заверил начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский. Он подчеркнул, что мероприятия текущего призыва на срочную службу "никак не связаны с проведением СВО".