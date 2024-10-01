Как пройдет осенний призыв в РФ и будут ли отправлять срочников в зону СВО?
В Генштабе рассказали, как пройдет осенний призыв в России
01 октября 2024, 11:40, ИА Амител
1 октября в России стартовал осенний призыв на срочную службу в армию. Он пройдет в привычные сроки и завершится 31 декабря. При этом число новобранцев по сравнению с прошлым годом увеличится. Как будет проходить призыв в условиях специальной военной операции и планируют ли отправлять срочников в зону СВО, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Как пройдет осенний призыв 2024 в России?
С 1 января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому теперь в число солдат-срочников входят граждане до 30 лет. Нижняя граница осталась неизменной – повестки получат те, кому исполнилось 18 лет. Решения призывных комиссий этой осенью впервые можно будет обжаловать в досудебном порядке.
По официальным данным, в ходе осеннего призыва 2023 на срочную службу в армию направили 130 тыс. человек. В этом году в период с 1 октября по 31 декабря российская армия пополнится 133 тысячами новобранцев. Солдат, матросов, старшин и сержантов, у которых закончился срок службы, отправят в запас. Соответствующий указ 30 сентября подписал президент Владимир Путин.
Как будут вручать повестки?
Во время осеннего призыва 2024 молодым людям, как обычно, будут вручать бумажные повестки под расписку, а также отправят их заказными письмами с уведомлением.
Если призывник, получивший повестку, не явится в военкомат, последствия будут серьезными. С 1 октября 2023 года в КоАП РФ были внесены изменения, и штрафы за это нарушение значительно увеличились: теперь они составляют от 10 до 30 тысяч рублей. В случае многократного нарушения может наступить и уголовная ответственность.
Кроме того, кандидатов в солдаты, уклоняющихся от прохождения медкомиссии, будут наказывать рублем – размер штрафа варьирует от 15 до 25 тысяч. Если призывник забыл уведомить военкомат о смене места работы, учебы, переезде, браке или рождении ребенка, он может быть оштрафован на сумму от одной до пяти тысяч рублей.
Электронные повестки будут рассылать пока только в трех российских регионах. Тестирование нового электронного реестра пройдет в Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине, рассказывал "Интерфаксу" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Полноценно реестр военнообязанных заработает с 2025 года.
Срочников будут направлять в зону СВО?
Для выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции срочников направлять не будут, заверил начальник организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Евгений Бурдинский. Он подчеркнул, что мероприятия текущего призыва на срочную службу "никак не связаны с проведением СВО".
13:21:44 01-10-2024
Странно
15:01:47 01-10-2024
Гость (13:21:44 01-10-2024) Странно... ничего странного. через 6 мес учебки и присяги предлагают "контракт" на службу на СВО, предлагают не всем. Отказ воспринимается спокойно всеми абсолютно. У нас так сын служит сейчас, он и рассказывает. Предложили контракт раза 2 и всё. Многие соглашаются, многие отказываются. Все без ажиотажа и без давления.
15:38:39 01-10-2024
Гость (15:01:47 01-10-2024) ничего странного. через 6 мес учебки и присяги предлагают "... Странно как раз, что на пространный комментарий "Странно", вы вдруг энергично стали отвечать вполне конкретно )
15:44:51 01-10-2024
Гость (15:01:47 01-10-2024) ничего странного. через 6 мес учебки и присяги предлагают "... Вы бы уж не палились так откровенно, товарищ майор.