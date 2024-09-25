На Алтае менее 70% юношей оказались годными к службе во время весеннего призыва
Около 39,4% призывников на момент отправки в войска нигде не работали и не учились
25 сентября 2024, 12:43, ИА Амител
В Алтайском крае годность к военной службе при проведении весеннего призыва составила 68,8%, пишет "Атмосфера" со ссылкой на распоряжение губернатора региона об итогах призыва граждан в апреле-июле 2024 года, а также организации этой работы в октябре-декабре.
"8,9% новобранцев до призыва получили военно-учетную специальность. Высшее образование имеют 10,7%, среднее общее и среднее профессиональное – 75,7%. Около 39,4% призывников на момент отправки в войска нигде не работали и не учились. Из призванных на службу 29,3% воспитывались одним из родителей", – говорится в распоряжении.
Отмечается, что некоторые военные комиссариаты недостаточно оперативно оповещали граждан о необходимости явки, из-за этого о призыве вовремя не узнали 1976 человек.
Кроме того, не во всех муниципальных образованиях есть материальная база для проведения призыва. Всем необходимым сейчас обеспечено лишь 26 муниципалитетов.
Напомним, осенний призыв в крае пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. Повестки получат граждане без отсрочки от армии 2006 года рождения и старше.
13:26:56 25-09-2024
менее 70% юношей оказались годными ---- ну то есть можно не пойти
13:40:45 25-09-2024
Ежели пристально рассматривать годность-процентов 15-20...
14:20:51 25-09-2024
такая картина примерно с 1989 года, когда выросла диагностика, вариации со справками, скажем так. и увеличение сидячего образа жизни. Даже те, которые на спорте ломают спины и ноги лет в 13 и всё - готовы в утиль, тое не пригодны к службе
17:38:16 25-09-2024
Дураков нет.