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Как Путина встречали во Вьетнаме. Фото

Президент России прилетел в Ханой после визита в Пхеньян

20 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Прибытие Путина во Вьетнам / Фото: Тарас Иванов, Никита Орлов, Юрий Денисович / ТАСС / POOL

Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с государственным визитом, сообщает ТАСС. Это пятая поездка российского лидера в эту страну на высшем посту, до этого он посещал ее в 2017, 2013, 2006 и 2001 годах.

Ил-96 Путина приземлился около двух ночи 20 июня в аэропорту Нойбай Ханоя в 30-градусную жару. Перед самолетом была расстелена красная ковровая дорожка и выстроен почетный караул. Встречали российского президента вице-премьер Чан Хонг Ха и другие официальные лица.

В планах у Путина – переговоры с президентом, премьер-министром, генсеком ЦК Компартии и председателем Нацсобрания, а также встреча с выпускниками советских и российских вузов и торжественный прием.

19 июня Путин посетил КНДР, где подписал двусторонний договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. А до этого, 18 июня, российский лидер посетил Якутск и, в частности, пообщался с местными жителями. Предполагается, что Ханой станет финальным пунктом этого путешествия.

Владимир Путин Политика

Комментарии 6

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Гость

08:43:31 20-06-2024

какой же он молодец! америка и гейропа, вы зря связались с Россией.

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Гость

09:00:04 20-06-2024

Время пришло на Камрань возвращаться.

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горожанка

09:13:56 20-06-2024

Наш президент самый крутой, от души рада за него!!!

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Гость

10:48:05 20-06-2024

какой же он молодец! америка и гейропа, вы зря связались с Россией. И вы это уже осознаете и понимаете. Нашли жадного до денег наркомана Зелю. Но план не сработал.....

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Гость

11:05:12 20-06-2024

Хорошая новость

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Гость

15:09:46 20-06-2024

Цыплят по осени считают. Давайте подождём результатов этих визитов. Если нам станет лучше жить, то это хорошо. Ну а если, то ... давайте подождём.

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