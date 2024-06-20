Как Путина встречали во Вьетнаме. Фото
Президент России прилетел в Ханой после визита в Пхеньян
20 июня 2024, 08:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с государственным визитом, сообщает ТАСС. Это пятая поездка российского лидера в эту страну на высшем посту, до этого он посещал ее в 2017, 2013, 2006 и 2001 годах.
Ил-96 Путина приземлился около двух ночи 20 июня в аэропорту Нойбай Ханоя в 30-градусную жару. Перед самолетом была расстелена красная ковровая дорожка и выстроен почетный караул. Встречали российского президента вице-премьер Чан Хонг Ха и другие официальные лица.
В планах у Путина – переговоры с президентом, премьер-министром, генсеком ЦК Компартии и председателем Нацсобрания, а также встреча с выпускниками советских и российских вузов и торжественный прием.
19 июня Путин посетил КНДР, где подписал двусторонний договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. А до этого, 18 июня, российский лидер посетил Якутск и, в частности, пообщался с местными жителями. Предполагается, что Ханой станет финальным пунктом этого путешествия.
08:43:31 20-06-2024
какой же он молодец! америка и гейропа, вы зря связались с Россией.
09:00:04 20-06-2024
Время пришло на Камрань возвращаться.
09:13:56 20-06-2024
Наш президент самый крутой, от души рада за него!!!
10:48:05 20-06-2024
какой же он молодец! америка и гейропа, вы зря связались с Россией. И вы это уже осознаете и понимаете. Нашли жадного до денег наркомана Зелю. Но план не сработал.....
11:05:12 20-06-2024
Хорошая новость
15:09:46 20-06-2024
Цыплят по осени считают. Давайте подождём результатов этих визитов. Если нам станет лучше жить, то это хорошо. Ну а если, то ... давайте подождём.