Как Путина встречали во Вьетнаме. Фото

Президент России прилетел в Ханой после визита в Пхеньян

20 июня 2024, 08:15, ИА Амител

Прибытие Путина во Вьетнам / Фото: Тарас Иванов, Никита Орлов, Юрий Денисович / ТАСС / POOL

Президент России Владимир Путин прилетел во Вьетнам с государственным визитом, сообщает ТАСС. Это пятая поездка российского лидера в эту страну на высшем посту, до этого он посещал ее в 2017, 2013, 2006 и 2001 годах.

Ил-96 Путина приземлился около двух ночи 20 июня в аэропорту Нойбай Ханоя в 30-градусную жару. Перед самолетом была расстелена красная ковровая дорожка и выстроен почетный караул. Встречали российского президента вице-премьер Чан Хонг Ха и другие официальные лица.

В планах у Путина – переговоры с президентом, премьер-министром, генсеком ЦК Компартии и председателем Нацсобрания, а также встреча с выпускниками советских и российских вузов и торжественный прием.

19 июня Путин посетил КНДР, где подписал двусторонний договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. А до этого, 18 июня, российский лидер посетил Якутск и, в частности, пообщался с местными жителями. Предполагается, что Ханой станет финальным пунктом этого путешествия.