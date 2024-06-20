"Вывести из равновесия". Почему визит Путина в КНДР напугал Запад?

Чем Северная Корея может заинтересовать российских промышленников и айтишников

20 июня 2024, 06:15, ИА Амител

Прибытие Путина в Северную Корею / Фото: Гавриил Григоров, Владимир Смирнов / ТАСС

Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР привлек внимание всего мира. В первую очередь эта поездка подкрепила тезис о геополитическом развороте России на Восток. Привлекла внимание международной публики и очень пышная встреча в аэропорту Пхеньяна, обставленная в лучших традициях северокорейского гостеприимства. Кроме того, в ходе визита было заключено соглашение, аналогов которому у нашей страны немного. На эти и другие обстоятельства азиатского турне российского лидера (предстоит еще визит во Вьетнам) обратил внимание журналист amic.ru Андрей Магас.

Разница дружбе не помешала

Впервые Владимир Путин побывал в стране идей чучхе (идеология, по которой живет эта часть корейского полуострова) в 2000 году. Тогда его принимал Ким Чен Ир – отец нынешнего руководителя Ким Чен Ына. В статье для северокорейской газеты "Нодон синмун" президент России напомнил о визите 24-летней давности, отметив, что подписанные тогда декларации "определили основные приоритеты и направления нашего созидательного многопланового партнерства на годы вперед".

Главный редактор портала "АПН-Спб", автор работ по истории Северной Кореи Андрей Дмитриев напомнил, что в 2000-м цель визита у Владимира Путина заметно отличалась от сегодняшней.

"Наш лидер тогда пытался убедить КНДР отказаться от продолжения ядерной программы, это делалось по согласованию с прежними западными партнерами. Но Ким Чен Ир потребовал твердых гарантий безопасности – не лично от Путина, конечно, а от мирового сообщества, в котором главную роль в ту пору играли западные страны. Гарантий не последовало, поэтому сворачивать работу по ядерным технологиям после визита Северная Корея не стала, что, как показало время, было совершенно правильно", – рассказал он amic.ru.Северокорейцы с размахом подготовились к встрече высокого гостя. Аэропорт Пхеньяна был украшен флагами двух стран и плакатом "Да здравствует нерушимая дружба и сплоченность между народами двух стран – Кореи и России!"

В столице страны и вдоль автотрассы из воздушной гавани повсюду были размещены портреты президента России. Красная дорожка, ряды военных, восторженные народные массы – все демонстрировало самое дружеское расположение к прибывшему руководителю соседнего государства, несмотря на разницу общественных систем.

Британская газета Daily Mail отметила, что Путин "в аэропорту обменялся рукопожатием и объятиями с Ким Чен Ыном, а затем огромный кортеж сопровождал его в поездке к главной площади Пхеньяна, где тысячи и тысячи восторженных граждан с нетерпением ожидали его прибытия".

Guardian написала, что "Путина встречали огромные приветственные транспаранты, ликующие толпы и российские флаги".

Историк и публицист, автор работ по истории КНДР Глеб Таргонский указывает, что в столь пышной церемонии нет ничего удивительного.

"Во-первых, КНДР вообще славится своими торжественными приемами глав государств и членов военно-политического руководства тех или иных стран. Напомню, что в июле 2023 года, когда экс-министр обороны Сергей Шойгу посетил Пхеньян, чтобы принять участие в торжествах по случаю окончания войны на Корейском полуострове 1950-х годов, приняли его не менее радушно", – рассказал он amic.ru.

Вашингтон внимательно наблюдает

Разумеется, далеко не все в мире с пониманием отнеслись к теплой встрече двух лидеров в аэропорту Пхеньяна. Генсек НАТО Столтенберг заявил, что "визит Путина в Северную Корею демонстрирует и подтверждает связь России с авторитарными странами, такими как КНДР, Китай и Иран". "Это демонстрирует, что наша безопасность сталкивается с угрозой, которая носит не региональный, а глобальный характер", – сказал спикер военного блока, готовящийся, кстати, покинуть свой пост.

За два дня до визита южнокорейский министр обороны Син Вон Сик заявил агентству Bloomberg, что Москва получила от Пхеньяна 4,8 млн артиллерийских снарядов и баллистические ракеты, которые, мол, уже бьют по украинским позициям в ходе военного конфликта.

Издание The Wall Street Journal полагает, что Россия и КНДР намерены извлечь выгоду из данного визита, а заодно "вывести Запад из равновесия".

Первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл встревожился, чем же рассчитывается Москва за поставки северокорейских боеприпасов. "Твердой валютой? Энергией? Возможностями, которые позволяют им развивать свои ядерные и ракетные разработки? Мы не знаем. Но мы обеспокоены этим и внимательно наблюдаем", – цитирует американского чиновника агентство Reuters.

Поэтапное сближение

Глеб Таргонский считает, что сближение Северной Кореи и России проходит не так стремительно, как порой пишут западные СМИ, а, скорее, поэтапно:

"Понятно, данный визит предполагал и личные переговоры двух лидеров, что является одним из этапов сближения наших государств. Выразится ли этот этап в процессе снятия санкций российской стороной с КНДР или же в конкретных торговых, военных и культурных отношениях? Посмотрим. Отметим только, что Пхеньян в лице председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына всегда выступал за дружбу и сотрудничество с РФ. Можно сказать, что теперь ход за российским руководством".В ходе визита был подписан двусторонний Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он заменил действовавший с 2000 года Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, а до этого, в 1961 году, заключался Договор о дружбе и взаимопомощи. Причем текст нынешнего документа многим наблюдателям на Западе напомнил именно соглашение 1961-го.

Тревогу, связанную с этим договором, ставшим фактическим продолжением документа времен холодной войны выказала американская The New York Times. "Обещание взаимной помощи, вероятно, еще больше встревожит Вашингтон и его союзников, особенно Южную Корею, поскольку это может не только оказать дальнейшую поддержку войне России на Украине, но и подорвать усилия по сдерживанию ядерной и ракетной программ Северной Кореи", – говорится в материале издания.

Глеб Таргонский затруднился оценить, насколько широко будет развиваться сотрудничество, но уверен, что оно будет взаимовыгодным:

"Конечно, многое будет зависеть от инерции российского бюрократического аппарата, который привык считать КНДР "нежелательной страной". Напомню, что Россия до сих пор не сняла с этой страны санкции, наложенные из-за ядерной политики Пхеньяна. Наши соседи нуждаются в сырье и топливе, а России будут интересны наработки северокорейцев в самых разных сферах: от военно-промышленного комплекса до машиностроения".По словам Таргонского, КНДР может заинтересовать многих промышленников как источник ценных кадров (особенно инженерных), технологий и даже готовой продукции:

"Между прочим, Северная Корея самостоятельно производит практически все: от снарядов и мотоциклов до планшетов и программ "искусственного интеллекта". Кроме того, КНДР может стать весьма популярным направлением внешнего туризма, там есть что посмотреть, и где отдохнуть".

Кортеж Путина движется на Восток

При всей разнице общественных систем (КНДР является социалистической страной), в двусторонних отношениях немалую роль играет советское прошлое, подчеркивает Глеб Таргонский.

"Безусловно, в КНДР однозначно негативно оценивают как распад СССР, так и гибель советской системы. Однако руководство КНДР всегда подчеркивало, что не забудет заслуг советских вождей и советских людей в деле освобождения Кореи от японских оккупантов и в деле борьбы с американским вторжением в годы Корейской войны".

Впрочем, по словам эксперта, не стоит все сводить к делам прошлым:

"Дело в том, что в Трудовой партии Кореи, руководстве страны и конкретно Ким Чен Ын прекрасно понимают международную обстановку, связанную с известным противостоянием РФ и НАТО, и всегда последовательно демонстрировали свою позицию по этому вопросу", – говорит он.

Андрей Дмитриев поясняет, что на международной арене КНДР является наиболее последовательным союзником Москвы:

"Пхеньян поддерживает нашу страну в проведении СВО, признал ДНР, ЛНР, вхождение в состав России новых регионов, от чего пока воздерживаются называющие нас друзьями и братьями другие страны. Именно поэтому нам следует более активно развивать сотрудничество по всем направлениям", – заключил собеседник.После Северной Кореи Владимир Путин направился во Вьетнам – третью страну, которую он посещает с официальным визитом после вступления в должность президента в мае 2024-го. Первой страной был Китай, где российский лидер побывал 16-17 мая. В общем, преобладание восточного вектора во внешней политике РФ вполне очевидно.