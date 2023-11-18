Как работает Алтайское бизнес-сообщество и что оно дает предпринимателям

Amic.ru поговорил о работе Алтайского бизнес-сообщества с его руководителем Маргарит Агекян

18 ноября 2023, 08:00, ИА Амител

Встреча бизнес-сообщества / Фото: предоставлено Алтайским бизнес-сообществом

Пандемия, санкции, скачущий курс рубля, рост цен и прочее – это те испытания, с которыми пришлось столкнуться российскому (и алтайскому) бизнесу в последние пять лет. В такой ситуации предприниматели вынуждены искать разные способы решения насущных проблем. И в этом им помогают бизнес-клубы, где бизнесмены делятся друг с другом опытом и помогают коллегам решать актуальные вопросы. Один из таких коллективов в Алтайском крае – так называемое Алтайское бизнес-сообщество. Его руководитель Маргарит Агекян рассказала amic.ru, какую конкретную пользу такие клубы приносят предпринимателям.

Что такое Алтайское бизнес-сообщество?

Это клуб предпринимателей, и его цель – усилить профессиональный рост членов клуба за счет взаимодействия друг с другом, за счет качественного социального капитала, рассказывает Маргарит Агекян. В Алтайское бизнес-сообщество вступают владельцы компаний нашего региона. Условия вступления в клуб: солидная деловая репутация и хорошие экономические показатели бизнеса.

"Клуб объединяет собственников "твердого" бизнеса, представителей реального сектора экономики, которые могут быть друг для друга крепкой опорой и обмениваться качественными знаниями. Они представляют разные отрасли бизнеса – производственные предприятия, строительные компании, рестораны, IT-компании, медицинские учреждения, торговля. Это камерные встречи, обсуждение предметных тем, связанных с работой бизнеса", – объясняет Агекян.

В сообществе проводятся бизнес-разборы, деловые обеды, работает инвестиционный клуб.

Кроме того, предприниматели в таких сообществах организуют и совместный досуг. Например, вместе занимаются спортом: большим теннисом, мотоспортом и спортивной стрельбой.

И это тоже важно, уверена Маргарит: тренировки нужны для закалки характера.

Маргарит Анекян / Фото предоставлено Алтайским бизнес-сообществом

Обучение через обмен опытом

В клубе периодически проводятся встречи с представителями власти. Благодаря такому взаимодействию члены сообщества находятся в курсе возможностей для бизнеса, которые предоставляет государство, отмечает Агекян.

В клубе можно выйти на новых партнеров, расширить деловое окружение, а главное – перенять опыт друг у друга.

"Руководитель IT-компании может обучить владельца транспортной компании оптимизации логистики и отслеживанию грузов с использованием современных технологий. Предприниматель из производственной сферы может научить руководителя строительной компании оптимизировать процессы управления ресурсами и снизить издержки. Строитель может поделиться методами эффективного управления большими командами, что полезно для производственной компании при масштабировании производства. И так далее. Мы видим, что формат обучения через обмен опытом является очень оперативным, глубоким и разносторонним", – рассказывает Маргарит Агекян.

На встречи в клубы приходят эксперты разных отраслей, предприниматели задают вопросы, в результате получается "коллективный разум", который помогает отслеживать возможности и вовремя принимать эффективные решения.

Встреча Алтайского бизнес-сообщества / Фото предоставлено Алтайским бизнес-сообществом

Особенно интересен формат так называемых "бизнес-десантов". На них разбирается проблема, с которой обратился один из членов клуба. На встрече он получает идеи и "проверенные решения".

"Они говорят, что работает, а что нет. Для предпринимателя это возможность сэкономить время и деньги, потраченные на аналитику, поиск связей, нерентабельные решения. Это возможность услышать обратную связь и неочевидные идеи от представителей других отраслей", – поясняет Маргарит.

"Быть в активной деловой среде"

Таким образом, бизнес-сообщество становится неотъемлемой частью современного бизнеса и действительно помогает предпринимателям, говорит Агекян. После подобных встреч члены клуба внедряют на своих предприятиях эффективные управленческие и технологические решения, улучшают показатели компании и получают мотивацию в сильном окружении.

Сейчас в Алтайском крае действует сразу несколько подобных бизнес-клубов. И они не конкурируют друг с другом, так как работают с разными категориями предпринимателей и дают им разные возможности.

Встреча Алтайского бизнес-сообщества / Фото: предоставлено Алтайским бизнес-сообществом

Поэтому один бизнесмен может состоять сразу в нескольких клубах и получать нужную информацию отовсюду. И запрос на бизнес-клубы становится все больше, утверждает Маргарит Агекян.

"На рынке стремительно растет скорость появления инноваций, поэтому чтобы соответствовать стандартам современного бизнеса, предприниматель обязан оперативно узнавать о них и применять в деле. А для этого необходимо быть в активной деловой среде, которая держит в курсе изменений и возможностей рынка, в которой сконцентрированы возможности и связи для роста. Уже недостаточно иметь базовое образование и хорошо знать свое дело", – прокомментировала она.

Предпринимателю необходимо оперативно получать информацию об актуальных возможностях и инструментах. И чем больше таких клубов, тем лучше бизнес-среда в регионе, уверена эксперт.