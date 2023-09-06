В ноябре в производственном календаре есть дополнительный праздничный выходной

06 сентября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Осень – не самое богатое на дополнительные выходные время года. Тем не менее 4 ноября мы отмечаем День народного единства, по случаю которого в стране объявляют дополнительный выходной. А иногда праздник выпадает так, что мы наслаждаемся длинными выходными.

Рассказываем, как мы будем отдыхать на День народного единства в этом году.

1 Будут ли длинные выходные по случаю Дня народного единства в 2023 году? Да. В 2023 году 4 ноября выпадает на субботу, поэтому праздничный выходной перенесут на понедельник. Так что у россиян будут длинные выходные.

2 Сколько будет выходных дней? По случаю Дня народного единства мы будем официально отдыхать три дня.

3 В какие дни мы будем отдыхать? Выходными в 2023 году будут 4 ноября (суббота), 5 ноября (воскресенье) и 6 ноября (понедельник). На работу нужно будет выходить во вторник, 7 ноября.