Когда в России следующие длинные выходные и как мы будем отдыхать?
Осенью нерабочих праздничных дней не так много, как весной
29 августа 2023, 10:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Осенью, как и летом, в производственном календаре не так много "красных" дней. Это не весна, когда мы подолгу отдыхаем на майских праздниках. Тем не менее, длинные выходные всё же будут.
Рассказываем, когда в России следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать.
1
Когда в России следующие длинные выходные?
В ноябре. Ни в сентябре, ни в октябре нет больших праздников, по случаю которых объявляли бы нерабочие дни. А вот в последний месяц осени Россия отмечает День народного единства. Его празднуют 4 ноября. И этот день в нашей стране - официальный выходной.
2
Сколько дней мы будем отдыхать на День народного единства?
В 2023 году мы на День народного единства мы будем отдыхать три дня.
3
Какие дни будут нерабочими?
Выходными будут суббота, 4 ноября, воскресенье, 5 ноября и понедельник, 6 ноября. Во вторник, 7 ноября, нужно будет выходить на работу.
Комментарии 0