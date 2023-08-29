Осенью нерабочих праздничных дней не так много, как весной

29 августа 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Осенью, как и летом, в производственном календаре не так много "красных" дней. Это не весна, когда мы подолгу отдыхаем на майских праздниках. Тем не менее, длинные выходные всё же будут.

Рассказываем, когда в России следующие длинные выходные и сколько дней мы будем отдыхать.

1 Когда в России следующие длинные выходные? В ноябре. Ни в сентябре, ни в октябре нет больших праздников, по случаю которых объявляли бы нерабочие дни. А вот в последний месяц осени Россия отмечает День народного единства. Его празднуют 4 ноября. И этот день в нашей стране - официальный выходной.

2 Сколько дней мы будем отдыхать на День народного единства? В 2023 году мы на День народного единства мы будем отдыхать три дня.