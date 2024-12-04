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Как сдать квартиру так, чтобы она не превратилась в руины? Пять главных шагов

Эксперт рассказал, что нужно сделать перед сдачей жилья на праздники

04 декабря 2024, 10:02, ИА Амител

Ремонт в квартире / Фото: pxhere.com
Ремонт в квартире / Фото: pxhere.com

Новый год – не только праздник, но и возможность подзаработать для тех, кто занимается арендой недвижимости. Руководитель отдела технической экспертизы производителя электрики Daccord (ранее Legrand) Сергей Савельев рассказал "Секрету фирмы", как подготовить квартиру к сдаче.

Проверить электрику

  1. Электрощиток должен быть исправен.
  2. Розетки и выключатели – целыми и прочно закрепленными.
  3. Электрические цепи должны быть дополнительно защищены устройствами дифференциального тока (ВДТ, АВДТ). Однако это не касается автоматических выключателей.
  4. В щите стоит установить устройство для защиты электрики от повышенного напряжения, особенно в старых домах.
  5. Не должно быть временных креплений. Особенно это относится к новостройкам.

Важно включить все приборы и убедиться в их исправности.

"Провода, которые ведут к розеточным группам, должны быть медными и иметь сечение не менее 2,5 мм. Номинал автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток розеток (обычно это 16 А)", – отметил эксперт.

Более того, в праздники может потребоваться еще больше энергии. Так, можно обратиться к электрику для установки кабеля большего сечения.

Проверить сантехнику

  1. Нужно включить воду и перекрыть вводные краны в квартиру. Если вода по-прежнему подтекает, нужно вызвать специалиста.
  2. Устаревшие вентили лучше заменить на новые, даже если они исправны.
  3. Резиновые уплотнители на трубах из металлопластика тоже стоит заменить, пока не начались протечки.

Определиться с ремонтом

  1. Необходимо убрать лишний хлам.
  2. Устранить поломки.
  3. Стоит освежить ремонт: покрасить стены, сменить обои.

Савельев подчеркнул, что сложные и дорогостоящие работы нерентабельны, особенно если речь о сдаче квартиры на праздники. А вот то, что сможет быстро "осовременить" внешний вид квартиры, поможет найти жильцов и поднять арендные ставки.

"Универсальный вариант, который подойдет всем потенциальным арендаторам, – спокойные пастельные тона. Если хочется добавить яркости, сделать это проще с помощью текстиля", – указал специалист.

По мнению эксперта, в спокойный дизайн можно добавить акцентные занавески, необычный ковер или подушки.

Причем такое решение подойдет и для квартир без ремонта. Риелторы утверждают, что новый текстиль может повысить стоимость аренды на 10-15%.

Проверить окна и двери

Савельев объяснил, что скрипучие и плохо закрывающиеся двери и окна заметны при беглом осмотре, что сразу портит впечатление от квартиры. Лучше сразу смазать и отрегулировать детали, чтобы они прослужили подольше, чем потом менять весь каркас, из-за того что арендатор случайно "дернул посильнее".

"Полезным будет поставить на входной двери второй замок. Тогда ключи от одного замка могут быть только у хозяина квартиры, а от второго – и у арендатора тоже. Тогда при необходимости второй замок можно быстро поменять или демонтировать", – считает эксперт.

Зафиксировать состояние квартиры

  1. Нужно сделать качественную фото- и видеосъемку квартиры в первоначальном состоянии и приложить снимки и видео к акту приема-передачи жилья.
  2. Стоит прописать все технические характеристики и указать перечень бытовых приборов, мебели, техники и других ценных вещей.

"Этот перечень поможет доказать, что все перечисленное находилось в квартире именно на момент передачи, а фото и видео – что квартира в целом и все предметы в ней были на дату заключения сделки без видимых повреждений", – отметил Савельев.

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Комментарии 2

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Элен без ребят

11:05:16 04-12-2024

а зачем снимать чужую квартиру на праздники?

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Гость

12:04:10 04-12-2024

А чтобы своя в порядке осталась.

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