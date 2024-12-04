Как сдать квартиру так, чтобы она не превратилась в руины? Пять главных шагов

Эксперт рассказал, что нужно сделать перед сдачей жилья на праздники

04 декабря 2024, 10:02, ИА Амител

Ремонт в квартире / Фото: pxhere.com

Новый год – не только праздник, но и возможность подзаработать для тех, кто занимается арендой недвижимости. Руководитель отдела технической экспертизы производителя электрики Daccord (ранее Legrand) Сергей Савельев рассказал "Секрету фирмы", как подготовить квартиру к сдаче.

Проверить электрику

Электрощиток должен быть исправен. Розетки и выключатели – целыми и прочно закрепленными. Электрические цепи должны быть дополнительно защищены устройствами дифференциального тока (ВДТ, АВДТ). Однако это не касается автоматических выключателей. В щите стоит установить устройство для защиты электрики от повышенного напряжения, особенно в старых домах. Не должно быть временных креплений. Особенно это относится к новостройкам.

Важно включить все приборы и убедиться в их исправности.

"Провода, которые ведут к розеточным группам, должны быть медными и иметь сечение не менее 2,5 мм. Номинал автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток розеток (обычно это 16 А)", – отметил эксперт.

Более того, в праздники может потребоваться еще больше энергии. Так, можно обратиться к электрику для установки кабеля большего сечения.

Проверить сантехнику

Нужно включить воду и перекрыть вводные краны в квартиру. Если вода по-прежнему подтекает, нужно вызвать специалиста. Устаревшие вентили лучше заменить на новые, даже если они исправны. Резиновые уплотнители на трубах из металлопластика тоже стоит заменить, пока не начались протечки.

Определиться с ремонтом

Необходимо убрать лишний хлам. Устранить поломки. Стоит освежить ремонт: покрасить стены, сменить обои.

Савельев подчеркнул, что сложные и дорогостоящие работы нерентабельны, особенно если речь о сдаче квартиры на праздники. А вот то, что сможет быстро "осовременить" внешний вид квартиры, поможет найти жильцов и поднять арендные ставки.

"Универсальный вариант, который подойдет всем потенциальным арендаторам, – спокойные пастельные тона. Если хочется добавить яркости, сделать это проще с помощью текстиля", – указал специалист.

По мнению эксперта, в спокойный дизайн можно добавить акцентные занавески, необычный ковер или подушки.

Причем такое решение подойдет и для квартир без ремонта. Риелторы утверждают, что новый текстиль может повысить стоимость аренды на 10-15%.

Проверить окна и двери

Савельев объяснил, что скрипучие и плохо закрывающиеся двери и окна заметны при беглом осмотре, что сразу портит впечатление от квартиры. Лучше сразу смазать и отрегулировать детали, чтобы они прослужили подольше, чем потом менять весь каркас, из-за того что арендатор случайно "дернул посильнее".

"Полезным будет поставить на входной двери второй замок. Тогда ключи от одного замка могут быть только у хозяина квартиры, а от второго – и у арендатора тоже. Тогда при необходимости второй замок можно быстро поменять или демонтировать", – считает эксперт.

Зафиксировать состояние квартиры

Нужно сделать качественную фото- и видеосъемку квартиры в первоначальном состоянии и приложить снимки и видео к акту приема-передачи жилья. Стоит прописать все технические характеристики и указать перечень бытовых приборов, мебели, техники и других ценных вещей.