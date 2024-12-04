Как сдать квартиру так, чтобы она не превратилась в руины? Пять главных шагов
Эксперт рассказал, что нужно сделать перед сдачей жилья на праздники
04 декабря 2024, 10:02, ИА Амител
Новый год – не только праздник, но и возможность подзаработать для тех, кто занимается арендой недвижимости. Руководитель отдела технической экспертизы производителя электрики Daccord (ранее Legrand) Сергей Савельев рассказал "Секрету фирмы", как подготовить квартиру к сдаче.
Проверить электрику
- Электрощиток должен быть исправен.
- Розетки и выключатели – целыми и прочно закрепленными.
- Электрические цепи должны быть дополнительно защищены устройствами дифференциального тока (ВДТ, АВДТ). Однако это не касается автоматических выключателей.
- В щите стоит установить устройство для защиты электрики от повышенного напряжения, особенно в старых домах.
- Не должно быть временных креплений. Особенно это относится к новостройкам.
Важно включить все приборы и убедиться в их исправности.
"Провода, которые ведут к розеточным группам, должны быть медными и иметь сечение не менее 2,5 мм. Номинал автоматических выключателей не должен превышать номинальный ток розеток (обычно это 16 А)", – отметил эксперт.
Более того, в праздники может потребоваться еще больше энергии. Так, можно обратиться к электрику для установки кабеля большего сечения.
Проверить сантехнику
- Нужно включить воду и перекрыть вводные краны в квартиру. Если вода по-прежнему подтекает, нужно вызвать специалиста.
- Устаревшие вентили лучше заменить на новые, даже если они исправны.
- Резиновые уплотнители на трубах из металлопластика тоже стоит заменить, пока не начались протечки.
Определиться с ремонтом
- Необходимо убрать лишний хлам.
- Устранить поломки.
- Стоит освежить ремонт: покрасить стены, сменить обои.
Савельев подчеркнул, что сложные и дорогостоящие работы нерентабельны, особенно если речь о сдаче квартиры на праздники. А вот то, что сможет быстро "осовременить" внешний вид квартиры, поможет найти жильцов и поднять арендные ставки.
"Универсальный вариант, который подойдет всем потенциальным арендаторам, – спокойные пастельные тона. Если хочется добавить яркости, сделать это проще с помощью текстиля", – указал специалист.
По мнению эксперта, в спокойный дизайн можно добавить акцентные занавески, необычный ковер или подушки.
Причем такое решение подойдет и для квартир без ремонта. Риелторы утверждают, что новый текстиль может повысить стоимость аренды на 10-15%.
Проверить окна и двери
Савельев объяснил, что скрипучие и плохо закрывающиеся двери и окна заметны при беглом осмотре, что сразу портит впечатление от квартиры. Лучше сразу смазать и отрегулировать детали, чтобы они прослужили подольше, чем потом менять весь каркас, из-за того что арендатор случайно "дернул посильнее".
"Полезным будет поставить на входной двери второй замок. Тогда ключи от одного замка могут быть только у хозяина квартиры, а от второго – и у арендатора тоже. Тогда при необходимости второй замок можно быстро поменять или демонтировать", – считает эксперт.
Зафиксировать состояние квартиры
- Нужно сделать качественную фото- и видеосъемку квартиры в первоначальном состоянии и приложить снимки и видео к акту приема-передачи жилья.
- Стоит прописать все технические характеристики и указать перечень бытовых приборов, мебели, техники и других ценных вещей.
"Этот перечень поможет доказать, что все перечисленное находилось в квартире именно на момент передачи, а фото и видео – что квартира в целом и все предметы в ней были на дату заключения сделки без видимых повреждений", – отметил Савельев.
11:05:16 04-12-2024
а зачем снимать чужую квартиру на праздники?
12:04:10 04-12-2024
А чтобы своя в порядке осталась.