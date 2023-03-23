Как сделать дизайн сайта, который покорит миллионы

Отказ от шаблонов, избытка элементов, бесконечных правок — что сделать, чтобы сайт приносил деньги, а не головную боль

23 марта 2023, 13:05, ИА Амител

Дизайнер digital-агентства Zavod Сергей Шлижевский / Фото: Zavod

Когда бизнес расширяется или заходит на новые площадки, без хорошего сайта не обойтись. Насколько он может быть продающим, зависит минимум от трёх факторов: продуманности сценария поведения пользователя, качества копирайтинга и дизайна. Ведущий дизайнер digital-агентства Zavod Сергей Шлижевский рассказал, какие ключевые особенности дизайна сайтов либо повысят продажи, либо разочаруют вашу целевую аудиторию.

Первое, что нужно понимать в процессе разработки, – всего должно быть "в меру". Большое количество анимированных элементов скорее вызовет негативную реакцию, чем заинтересованность. Равно как и отсутствие уникальных особенностей скорее приведёт к переходу на страничку конкурентов.

Немаловажно сохранить и собственную идентичность, создав нечто уникальное.

"Сейчас развелось много шаблонных сайтов. Стоит какой-то компании выставить интересный кейс, например, на behance, как через некоторое время появляется ещё +20 таких же копипастов, отличных разве что по цвету и картинкам. И так продолжается из раза в раз. Некоторые дизайнеры, похоже, не хотят изобретать собственный скутер, летающий по воздуху, когда есть велосипед, который ездил ещё до тебя", – говорит дизайнер.

Digital-агентство Zavod настоятельно призывает вдохновляться чужими работами, но не копировать их. Последствия могут быть ужасны: от высмеивания со стороны конечного потребителя и негодования в профессиональной сфере до судов за присвоение интеллектуальной собственности.

Представим, что дизайн готов. Нужно ли сразу запускать его в работу? Конечно, нет. Сначала стоит перепроверить все элементы. Обратите внимание: всё ли соответствует брендбуку, правильно ли расставлены акценты, сохранена ли органичность и целостность.

Если вам хочется поставить в каком-то месте дополнительную кнопку или что-то поменять, то не стесняйтесь об этом говорить. Конечно, ваша правота в этих вопросах 50 на 50. С одной стороны, если эти шаги помогут усилить сайт и довести клиента до покупки, то ни один здравомыслящий специалист вам не откажет. С другой, если ваши идеи слишком радикальны и не вяжутся с текущей концепцией, то дизайнер аргументирует свою, и правок не будет.

"Какой дизайн сделать? В духе вашей компании. В духе вашей целевой аудитории. В духе трендов. Вам с этим дизайном жить ещё 3-5 лет точно, пока вы не решитесь на ребрендинг. Поэтому продумывайте наперёд, как сделать так, чтобы всё смотрелось гармонично и "продающе". А ещё лучше, найдите хорошего специалиста/команду, и у вас будет результат, а не головная боль", – подытоживает Сергей Шлижевский.

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