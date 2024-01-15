Как сделать фотозону, которая соберет тысячи фото и миллионы лайков?

Рассказываем о фишках, креативных решениях и особенностях создания фотозоны

15 января 2024, 13:15, ИА Амител erid: LjN8KVVU1

Фотозона от Корпорации EventCorpLife / Фото предоставлено компанией

Если человека встречают по одежке, то мероприятие – по фотозоне. Поэтому если хочется, чтобы гости после вашего события выкладывали десятки и сотни воодушевленных историй, то придется покреативить как следует. Как это сделать – рассказала event-организатор Корпорации творчества EventCorpLife* Анастасия Базылева.

"Начнем с того, что фотозона – в целом классный арт-объект на любом мероприятии: от дня рождения и выпускного до открытия завода и Дня города. Чаще всего она используется на раусной части, когда гости только прибывают, но уже хотят получить возможность соприкоснуться с концепцией события и оставить себе воспоминание на память о ней", – рассказывает event-специалист.

Причем фотозона может быть по-настоящему функциональной. Например, ее можно использоваться для пресс-подхода, преподнесения аперитива или раздачи памятных подарков. Таким образом одним творческим решением вы легко и непринужденно сможете закрыть сразу несколько важных задач.

"Никто и никак вас не ограничивает. Вы можете делать классические форматы со статичным полотном. Можете добавлять вау-эффект, интегрируя внутрь какое-то неожиданное действие. Например, на одну из фотозон мы добавили актера, который после фотографирования по звонку протягивал гостю напиток. Только представьте руку, буквально взявшуюся из ниоткуда, в перчатке в цвет и из материала основной части конструкции, которая протягивает вам бокал. Все были просто в восторге!" – отмечает Анастасия.

Конечно, важно не перекреативить самих себя. Фотозона – хоть и самодостаточный объект, но должна сочетаться с окружающей обстановкой и общей концепцией события. Иначе ваше мероприятие будет походить на очередную "event-солянку".

Интересный ход для любителей шокировать: переделать под фотозону целое пространство. Да, это трудозатратно, но произведенный эффект на аудиторию того стоит. Например, EventCorpLife для одного из своих клиентов проапгрейдила зал для совещаний, сделав из него сказочный лес с водопадом и живой травой. Зона пользовалась огромным успехом и для фото, и для тихих бесед, и просто для вдохновения атмосферой.

Фотозона от Корпорации EventCorpLife / Фото: предоставлено компанией

Кстати, арт-объекты не всегда создаются для мероприятий. Нередко фотозоны используют, чтобы усилить праздничный антураж в ресторанах, торговых центрах, зонах отдыха и в любых других местах, где позволяет пространство. И это действительно классное решение для компаний, ведь гости этих заведений делают столько отметок в своих аккаунтах, что создают массу нативной рекламы.

"У некоторых читателей явно возникнет вопрос: "Почему большая часть сложных и качественных фотозон заказывается не напрямую у подрядчика, а через агентства?" Ответ на самом деле очевиден. Не все декораторы могут построить хорошую коммуникацию с заказчиком, чтобы доступно объяснить все свои возможности. А ведь очень важно показать, насколько детально и масштабно может быть проработана будущая работа. Поэтому в процесс подключаемся мы. Как координаторы проекта генерируем идеи, помогаем их правильно оформить, презентуем готовые варианты, доводим концепты до идеала и даже иногда подключаемся к процессу создания наравне с декораторами. И да, еще мы берем документооборот на себя, что не менее важно. Так что в итоге все стороны остаются только в плюсе", – поделилась Настя.

Вдохновение на творческий проект команда Корпорации творчества советует искать буквально везде. Это могут быть как фильмы и фотоподборки, так и даже образы людей на улицах.

За столько лет плодотворной работы EventCorpLife разработало множество вариантов фотозон и для частных мероприятий, и для городских, и даже для событий мирового масштаба. Среди них были абсолютно разноплановые проекты: интерактивные арт-объекты, мотивационные зоны, фотозоны-трансформеры, сложно декорированные проекты.

Предлагаем вдохновиться одними из последних ярких работ команды прямо сейчас.

Фотозоны от Корпорации EventCorpLife / Фото предоставлено компанией

Корпорация творчества EventCorpLife

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* EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф")

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