Трамвай, шуба и икра. Как провести в Барнауле самый необычный корпоратив

Корпорация творчества EventCorpLife организовала настоящий советский праздник

21 декабря 2023, 11:14, ИА Амител erid: LjN8JthgD

Трамвай времени EventCorpLife / Фото: Дмитрий Днепровский

Каждый из нас хотел бы хоть на мгновение вернуться в детство, где в воздухе буквально витает атмосфера легкости и беззаботности. И пока одни мечтают о машине из фильма "Назад в будущее", event-агентство EventCorpLife уже создало свой трамвай времени. Правда, работал он всего пару часов, но даже этого хватило, чтобы каждый пассажир смог прочувствовать обстановку праздника 90-х.

"Идея корпоратива в формате костюмированной поездки по городу пришла внезапно. Декабрь – особенно сложный месяц для нашей сферы. Поэтому хотелось не только зарядить команду на предстоящие мероприятия, но и подарить особенные эмоции, как из детства. Мы усиленно постарались воссоздать атмосферу того времени даже в такой, казалось бы, необычной локации", – рассказывает создатель Корпорации творчества EventCorpLife* Виктория Романова.

В назначенный день весь женский коллектив агентства нарядился как в старые добрые времена. Накрасили губы красной помадой, надели шубы из советского прошлого, дополнили образ расписными валенками. Стол тоже стилизовали по-советски: салат под шубой, бутерброды с икрой, домашние закуски, запеченная курочка. Для антуража включили любимые старые фильмы, знакомые кому-то с юности, а кому-то и с малых лет.

Арендованный трамвай тоже претерпел изменения. Event-команда не только использовала дождик, мишуру и елочные украшения, но и развесила по всему трамваю фото с проектов 2023 года. Запечатленные памятные моменты стали той эмоциональной нотой в корпоративе, которая погрузила всех участников события в приятную ностальгию.

Трамвай времени EventCorpLife / Фото: Дмитрий Днепровский

"Трамвай смог стать для нас тем самым оплотом, который вроде бы и отгораживал от всего остального мира, но при этом находились в самой гуще городских событий. Только представьте, в нашем распоряжении был целый трамвай, в котором только мы и никого больше. Несколько часов мы катались, играли в тайного Деда Мороза, пели песни, танцевали, фотографировались и, конечно же, вспоминали, как прошел этот год", – отмечает Виктория.

Дату мероприятия, кстати, тоже выбрали не случайно. Корпоратив решили отпраздновать в первой половине месяца, когда в графике еще нет бесконечной череды новогодних мероприятий, но заряд энергии, настроения и вдохновения требуется каждому event-специалисту. При этом 12 декабря, число, когда и состоялся девичий шабаш, напрямую символизирует финальный месяц уходящего года. А значит, это отличное время, чтобы положить начало чему-то новому и даже волшебному.

Корпорация творчества отличается нестандартным подходом к реализации проектов и для клиентов, и для самих себя. Так что когда хочется чего-то необычного, но душевного, смело обращайтесь в EventCorpLife.

Команда Корпорации творчества выражает особую благодарность главному инженеру Александру Владимировичу Возному, менеджеру Анне Сергеевне Олейниковой, начальнику учебного центра, старшему преподавателю Светлане Александровне Вайс, водителю 1 класса Сергею Михайловичу Обухову. Без них бы этот праздник души не состоялся в задуманном формате.

Корпорация творчества EventCorpLife

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* EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф")

ИП Романова В.Е.

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