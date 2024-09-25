Как сделать сайт, который сэкономит время и деньги компании?

Агентство Zavod рассказывает о новом направлении на рынке

25 сентября 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K2SE9

Создание сайта / Фото: gpointstudio на Freepik

Современный рынок меняется очень динамично. Новые сферы, новые компании, новые продукты. Поэтому неудивительно, что все больше предпринимателей заинтересованы в вариантах быстрого входа и занимания ниши. С чего, как правило, начинают продвижение товаров или услуг? С открытия офлайн-точки? С массовых посевов в крупных пабликах города? С покупки рекламы у блогеров?

Опыт Digital-агентства Zavod показывает, что все начинается с базы – разработки сайта. Ведь, по сути, именно он является визитной карточкой бренда, на которую в дальнейшем настраиваются основные виды интернет-продвижения (и не только).

В среднем для разработки сайтов требуется от трех до шести месяцев, а также ощутимые денежные, интеллектуальные и человеческие ресурсы. Но не каждая начинающая компания готова к серьезным вложениям на старте, они ищут альтернативные решения.

Одно из основных – запуск сайта на тильде. Однако даже в этом случае есть подводные камни. Как минимум придется потратиться на платную подписку, дизайн, копирайт и техническую оптимизацию. К тому же если вы не сможете предусмотреть весь необходимый функционал сайта, вам придется раз за разом доплачивать всем специалистам за доработки.

Поэтому уже в сентябре 2024 года для всех желающих быстро войти на рынок на zavod.team будет доступна новая услуга – запуск сайта на шаблоне.

"Это не просто какие-то рядовые шаблоны, предлагаемые для использования на сайтах-агрегаторах. Мы учли опыт агентства в разных сферах, различные сценарии пользовательского поведения, а также вариации технических начинок, чтобы помочь компаниям получить качественный продукт, доступный даже на старте бизнеса. Это быстрое и экономичное решение", – рассказывает руководитель Digital-агентства Zavod Надежда Клаус.

Выбранный шаблон можно будет заполнить самостоятельно или привлечь специалиста. При этом для сайта возможна дальнейшая техническая поддержка: сопровождение и оптимизация.

Стоить этот продукт, по оценкам специалистов Zavod, будет около 20 тысяч рублей. За эту цену компания получит полноценный сайт, на который можно будет настраивать "Яндекс.Директ", таргетированную рекламу и другие виды интернет-рекламы.

Попробуйте интернет-продвижение на вкус уже на старте своего бизнеса вместе с Digital-агентством Zavod.

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

WA: +7-983-173-99-48

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* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод")

ИП Шаповалова А. Д.

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