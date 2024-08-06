Когда сайту нужны доработки и возможно ли их избежать?

Digital-агентство разбирает вопрос на собственном опыте

06 августа 2024, 15:30, ИА Амител erid: LjN8K1ypL

Разработка сайта. Компьютерные технологии / Фото: DC Studio / Freepik

Когда клиент отдает сайт в работу, то надеется, что все пройдет идеально: быстро, бюджетно и без проблем. Поэтому для многих слово "доработки" ассоциируется с чем-то негативным. А зря, ведь каждая из них в дальнейшем может сыграть на руку, когда пользователь будет принимать решение: совершать ему целевое действие на странице компании или нет.

Руководитель отдела разработки Digital-агентства Zavod* Иван Томченко объяснил, в каких проектах чаще всего могут потребоваться доработки и с чем они связаны.

Доработки – это не плохо

По словам эксперта, чем крупнее проект, тем больше доработок в процессе реализации может потребоваться.

Если планируется сайт без "замороченных" функциональных решений, то достаточно собрать максимально точное и развернутое техническое задание, провести подробный брифинг клиента. Немаловажно оценить и похожие реализованные проекты на рынке (особенно основных конкурентов), так как заказчики далеко не всегда предоставляют информацию в полном объеме, а корректно оценить весь возможный фронт работ – первая необходимость.

"Но если ваша компания планирует крупный digital-проект, то, к сожалению, предугадать на начальных этапах, как будет выглядеть финальный результат, практически невозможно. Задачи и требуемый функционал может, а чаще всего и будет изменяться по ходу разработки. Поэтому лучше наметить, что будет входить в MVP-версию (версия с минимально необходимыми функциями), согласовать ее и, отталкиваясь от задач клиента, вносить основные доработки", – рассказывает Иван Томченко.

Почему приходится дорабатывать сайт?

Доработки готового проекта бывают по разным причинам:

Большой сайт



Лучше всего это видно на больших компаниях: "Озон", "Сбер", "Авито" и другие. Сайт большой и на нем постоянно внедряются/тестируются новые функции для удобства пользователей и повышения лояльности. Такие сайты постоянно меняются, начиная от редизайна и заканчивая улучшением технической начинки.

Отладка после запуска



Бывают случаи, когда на этапах технического задания, прототипа и дизайна клиенту все нравится, а после запуска проекта отдел маркетинга/продаж отмечает, что чего-то клиенту все-таки не хватает для комфортного пользования. Например, в интернет-магазине это может быть прайс-лист в виде отдельного файла, выставление счетов в личном кабинете, раздельная корзина и так далее. В целом такие доработки – нормальное явление, но стоит понимать, что доводить до "идеала" можно бесконечно. Поэтому нужно адекватно оценивать сценарий пути клиента и не сливать ресурсы на то, что лишь кажется полезным.

Ошибки предыдущего разработчика



Еще один вариант – когда клиент приходит от других разработчиков. После сдачи проекта предыдущими подрядчиками могли выясниться некоторые ошибки в работе сайта: долгая загрузка, не добавляется товар в корзину, сайт плохо индексируется, при разработке не учтен ui/ux. В таких случаях возможно два исхода событий. В первом случае всю работу можно просто перечеркнуть и сделать качественный сайт с нуля. Во втором – клиента ждет переработка проекта, но, отметим, что мало какая команда возьмется разбираться в чужом коде. На это даже может уйти больше средств и времени, чем на создание нового сайта.

Если вам нужен сайт, который закроет все ваши задачи, то обращайтесь в Digital-агентство Zavod.

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

WA: +7-983-173-99-48

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* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод")

ИП Шаповалова А. Д.

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