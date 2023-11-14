Как сфере услуг получить горячих клиентов под Новый год?

Digital-агентство Zavod запустило эксклюзивное предложение для малого бизнеса

14 ноября 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K3Jjk

Работа. Гаджеты / Фото: Freepik

А вы знали, что в раздел востребованных бизнес-направлений к Новому году наравне с продажей елок и свитеров с оленями можно смело отнести маникюрные услуги, а также работу барбера, визажистов, колористов, стилистов и еще целый ряд услуг, которые помогают встречать праздник красивыми и счастливыми.

Но не спешите в срочном порядке "идти учиться на ноготочки". Спрос хоть и большой, но клиентскую базу заработать непросто. Спрашивается, как опередить конкурентов и получить заявки на пару месяцев вперед? Самое действенное решение – запустить крутую рекламу. Сайт, соцсети, таргет, контекст – чем качественнее, тем эффективнее. Вот только для малого бизнеса потянуть статью расходов с пятью нулями не всегда по силам.

Digital-агентство Zavod* понимает, что предпринимателям и самозанятым в предпраздничное время может быть нелегко. Поэтому предлагает пойти от обратного. Не гнаться за крупными игроками и распылять бюджет по всем направлениям, а точечно прорабатывать каждую ситуацию и выбирать те способы продвижения, которые будут наиболее эффективны.

Zavod запускает эксклюзивное предложение "Трафик для малого бизнеса" стоимостью от 30 000 рублей. За эту цену вы получите посадочную страницу с настройкой рекламы в интернете под ключ. Как итог: увеличение лидов и повышение трафика для компании. Подробнее о пакетных предложениях.

Если вы хотите получить клиентов "здесь и сейчас", этот вариант идеально подойдет для быстрого запуска. Команда опытных специалистов подготовит стратегию продвижения и посадочную страницу всего за одну неделю, а в течение 30 дней рекламной кампании будут отслеживать результаты и вносить корректировки.

“Для сравнения разработка полноценного сайта стоит от 150 000 рублей, а настройка на него трафика может обойтись в месяц от 80 000 без учета бюджета на саму рекламную кампанию. При этом на создание проекта может уйти от трех недель. Согласитесь, это колоссальные потери по деньгам и времени. Поэтому в “Трафике для малого бизнеса” мы постарались объединить сразу три ключевых фактора: скорость, бюджетность и эффективность”, – говорит проектный менеджер Digital-агентство Zavod Вера Наумова.

Digital-агентство Zavod

Адрес: Барнаул, проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

Вацап: +79831739948

Сайт*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод").

Предложение "Трафик для малого бизнеса" по указанной цене действует до 31 декабря 2023 года.

ИП Шаповалова А. Д.

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