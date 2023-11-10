Снижают затраты, генерируют отчеты: как научить нейросети работать на ваш бизнес

Вы все еще не используете искусственный интеллект? Тогда Digital-агентство Zavod идет к вам

10 ноября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KabZs

Искусственный интеллект / Фото: rawpixel на Freepik

Сегодня нейросети играют важную роль в работе многих компаний. Они помогают автоматизировать процессы, улучшают качество продукции и даже снижают затраты. Не удивительно, что за последний год к искусственному интеллекту стали обращаться не только крупные игроки рынка, но и представители малого бизнеса, и самозанятые, и даже отдельные специалисты различных направлений: от маркетинга до отдела продаж.

Работа нейросетей уже давно не ограничивается текстами и картинками. Теперь их можно использовать для создания аналитических отчетов, разработки голосовых помощников, генерации логотипов и иконок, улучшения качества изображений и многого другого, что раньше сложно себе было даже представить.

Есть ли подводные камни во всей этой системе? Только один. Нейросети требуют тщательного анализа и правильной настройки, чтобы достичь максимальной эффективности. Поэтому важно не только скачать нужное приложение, но и научиться с ним обращаться.

И в этом новичкам в общении с искусственным интеллектом поможет экспресс-курс "Магия нейросетей в бизнесе" от Digital-агентства Zavod*. Команда опытных специалистов научит вас всему, что сама использует ежедневно в своей работе.

Вы получите:

понятный и интересный формат обучения . Забудьте о скучных лекциях. Здесь делают обучение увлекательным;

. Забудьте о скучных лекциях. Здесь делают обучение увлекательным; практический опыт . Вам подключают необходимое цифровое окружение и предоставят возможность попробовать инструменты ИИ на практике для решения реальных бизнес-задач;

. Вам подключают необходимое цифровое окружение и предоставят возможность попробовать инструменты ИИ на практике для решения реальных бизнес-задач; адаптированный курс . На курсе подстроят программу обучения под ваш опыт;

. На курсе подстроят программу обучения под ваш опыт; менторство . После прохождения курса специалисты останутся с вами на связи, чтобы помочь разобраться, если возникнут сложности;

. После прохождения курса специалисты останутся с вами на связи, чтобы помочь разобраться, если возникнут сложности; новые возможности. Нейросети – это ключ к новым возможностям в бизнесе и личной жизни. Не упустите шанс воспользоваться им.

Стоимость и длительность курса зависит от того, сколько нейросетей вы захотите изучить. Но так как это экспресс-курс, то вы получите все основы в сжатые сроки "без воды" и неработающих инструментов. Узнать подробности и записаться на курс можно здесь.

Нейросети – это мощный инструмент, который может значительно улучшить работу вашей компании. Научитесь его применять и у вас появятся свободные ресурсы, которые можно направить на решение других задач.

Digital-агентство Zavod

Адрес: Барнаул, проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

WA: +79831739948

Сайт*Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод").

ИП Шаповалова А. Д.

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