Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу

Рассказываем о двух хороших вкладах

17 апреля 2024, 16:15, ИА Амител erid: LjN8KEqy9

Большая семья / Фото: istockphoto.com

Инфляция и цены растут, а накопления без грамотного использования обесцениваются. Рассказываем, какие вклады популярны сегодня и как получить максимальный процент.

"Спутник 20"

Один из самых востребованных вкладов среди сибиряков – "Спутник 20"* до 15 % годовых с минимальной суммой открытия от 1000 рублей.

Он удобен, если деньги могут понадобиться в любой момент. Те, кто хоть раз пользовался накопительным счетом, могут понять преимущества этого вклада. Ведь у накопительного счета, в отличие от вклада, есть существенный минус – ставку по счету банк может изменить в любой момент.

Вклад "Спутник" имеет все преимущества накопительного счета – начисление процентов на фактический ежедневный остаток, выплата процентов ежемесячно, снятие и пополнение в любой момент. И при этом будет фиксированная ставка, которая не может быть уменьшена банком в одностороннем порядке.

"Спутник" можно открыть на 1100 дней. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохранятся и не будут пересчитываться. Чтобы получать максимальный доход по вкладу "Спутник", достаточно рассчитываться любыми картами банка на 20 тысяч рублей в месяц. Дополнительно за безналичные расчеты по картам начисляется кешбэк до 10% годовых.

"Капиталъ"

Вклад "Капиталъ"** уже оформили более 60% клиентов банка "Левобережный". Он подходит, если нужно накопить на что-то к конкретной дате или обезопасить вклад от собственного желания использовать заначку.

Этот вклад не имеет возможности снимать и пополнять в отличие от "Спутника 20". Основным преимуществом является возможность досрочно закрыть вклад и получить проценты в заранее определенные периоды: например, спустя первые три месяца, затем каждые шесть месяцев. Максимальная ставка по вкладу составляет 16% годовых на первые 90 дней. Срок – три года.

Откройте любой из вкладов в мобильном приложении BL-Online (6+) или в офисе банка "Левобережный". Оставить заявку на консультацию можно на сайте или позвонив по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555. Специалисты контакт-центра с удовольствием ответят на любые ваши вопросы.*Минимальная сумма вклада "Спутник" – 1000 ₽, максимальная – неограниченна. Пополнение без ограничений, расходные операции в любое время до минимального неснижаемого остатка – 1 000 рублей. Cтавка с учетом надбавки – 15% годовых на первые 30 дней действия срока вклада, далее 8% годовых. Надбавка 4% годовых выплачивается за расходы на сумму не менее 20 000 рублей в месяц по картам, выданным ко всем счетам клиента в банке "Левобережный". Для держателей премиальных карт надбавка рассчитывается на сумму до 10 млн ₽, для всех остальных клиентов – до 1,5 млн ₽. Зачисление процентов и надбавки производится единой суммой на отдельный счет клиента в последний календарный день каждого месяца и по окончании срока вклада. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются; за период от даты открытия или последней выплаты до даты расторжения проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Вклад автоматически пролонгируется на условиях, действующих на момент пролонгации. Одному клиенту можно открыть только один вклад "Спутник". После досрочного расторжения открыть вклад "Спутник" можно через 90 дней.



**Минимальная сумма вклада "Капиталъ" – от 30 000 ₽, максимальная сумма не ограничена. Срок – 1100 дней. Ставка (в процентах годовых): 16% на срок от 1 до 90 дней, 15% – от 91 до 180 дней, 12,5% – от 181 до 360 дней, 9% – от 361 до 540 дней, 8% – от 541 до 720 дней, 7% – от 721 до 900 дней, 6% – от 901 до 1100 дней. Приходные и расходные операции не предусмотрены. Первая и вторая выплата процентов через 90 дней, далее – каждые 180 дней и по окончанию срока вклада на отдельный банковский счет. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343. ИНН 540 415 4492

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