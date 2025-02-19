Как собрать в "Пятерочке" коллекцию предметов интерьера со скидкой до 60%?

Кружки и бокалы, свечи и диффузоры, вазы и фигурки – соберите 20 стильных предметов

19 февраля 2025, 13:00, ИА Амител erid: 2W5zFGJQUUG

Коробка с подарком / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Торговая сеть "Пятерочка" объявляет о запуске новой накопительной акции "Приятные знаки внимания". Она будет действовать до 14 апреля 2025 года. Это отличная возможность наполнить дом стильными и уютными аксессуарами, да еще и со скидками до 60%.

Акция "Приятные знаки внимания" превращает повседневные покупки в приятный процесс накопления бонусов. За каждые 200 рублей в чеке при оплате с картой "Х5 Клуба" или при приобретении товаров-партнеров покупателям начисляют электронные наклейки. Для получения стильного предмета из коллекции по специальной цене нужно собрать минимум десять наклеек. Их количество всегда можно проверить в мобильном приложении и на кассовом чеке. Также любой товар из коллекции доступен для приобретения по полной стоимости.

В рамках акции покупатели смогут собрать коллекцию из 20 уникальных предметов: элегантные фарфоровые и керамические кружки, ароматические свечи и диффузоры, декоративные вазы, фигурки и даже дизайнерские бокалы. Эти стильные аксессуары не только украсят интерьер, но и станут отличным подарком для близких.

Дополнительно для участников подготовлена увлекательная мини-игра в мобильном приложении "Пятерочка". Пользователи смогут зарабатывать звездочки и получать награды за выполнение заданий разного уровня сложности. С помощью игровой валюты можно разблокировать ценные призы и бонусы, а также быстрее собрать коллекцию предметов интерьера в метавселенной.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на podarok.5ka.ru и в мобильном приложении "Пятерочка".

ООО "Агроторг"

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