"Как тут живут?" Депутат ГД показал ямы на дороге и машину с вырванной подвеской

"Вот так вот обслуживают нашу региональную дорогу", – возмутился Андрей Гурулев

13 сентября 2024, 12:15, ИА Амител

Депутат Госдумы Андрей Гурулев во время визита в Забайкальский край стал свидетелем ДТП на региональной дороге. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Гурулев уточнил, что в ДТП попала машина, которая ехала впереди, а сам он не пострадал. Автомобиль попал в большую яму на дороге.