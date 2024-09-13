"Как тут живут?" Депутат ГД показал ямы на дороге и машину с вырванной подвеской
"Вот так вот обслуживают нашу региональную дорогу", – возмутился Андрей Гурулев
13 сентября 2024, 12:15, ИА Амител
Депутат Госдумы Андрей Гурулев во время визита в Забайкальский край стал свидетелем ДТП на региональной дороге. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
Гурулев уточнил, что в ДТП попала машина, которая ехала впереди, а сам он не пострадал. Автомобиль попал в большую яму на дороге.
"Вот так вот обслуживают нашу региональную дорогу. Подвеску вырвало. Ямы такие, что не объедешь. Я не знаю, как тут живут. Дорога вся в ямах, причем в ямах таких, что невозможно проехать. Даже на многих препятствиях знаки не стоят. Яма приличная, края острые", – отметил парламентарий на видео.
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