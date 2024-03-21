СМИ сообщают о новой магнитной буре, которая может случиться уже 21 марта. Причиной называют возросшую солнечную активность – вспышки плазмы могут вызвать град геоударов.

Рассказываем, будет ли 21 марта настоящая магнитная буря и какой мощности она может достичь.

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Правда ли, что 21 марта будет магнитная буря?

Точной информации об этом нет. Дело в том, что на самом деле магнитные бури очень сложно прогнозируются – иногда предсказать их можно лишь за час.

Тем временем СМИ часто сообщают о грядущей буре, ссылаясь на предварительные данные. Более того, иногда бурей называют лишь немного возросшую геомагнитную активность.

Что касается 21 марта, существует только определенная вероятность магнитной бури. Но точно предсказать ее невозможно.