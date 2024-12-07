Как узнать астрологический прогноз на 2025 год для разных сфер жизни?

Астролог Наталья Сова рассказала, что говорят звезды о будущем вашей работы, здоровья и отношений

07 декабря 2024, 11:59, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Даже самые большие скептики в декабре нет-нет да и заглянут в гороскоп – что там им принесет новый год? Специально для amic.ru автор и преподаватель Академии Астрокоучинга Наталья Сова составила гороскоп на 2025 год для разных сфер – работа, здоровье и отношения.

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Ранее Наталья Сова в беседе с amic.ru рассказывала, что 2024 год будет очень сложным, а также предрекала финансовые перемены из-за Юпитера и Урана.