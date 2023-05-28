Как в 2023 году отремонтируют федеральные трассы на Алтае и сколько на них потратят?

В общей сложности на ремонт и реконструкцию трёх дорог потратят около 4 миллиардов

28 мая 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Около четырёх миллиардов рублей потратят в 2023 году на реконструкцию и ремонт трёх федеральных трасс в Алтайском крае, следует из данных на сайте госзакупок. Рассказываем, какие федеральные дороги отремонтируют в этом году и сколько средств на это понадобится.

До конца мая Упрдор "Алтай" найдёт подрядчиков, которые обслужат в этом году около тысячи километров Чуйского тракта, а также двух федеральных автодорог А-321 и А-322. Например, около миллиарда рублей потратят на обслуживание Чуйского тракта. Победитель аукциона будет обязан следить за состоянием дорожного полотна, а также чистить дорогу в зимний период.

Кроме того, Упрдор "Алтай" ищет подрядчиков для содержания нескольких участков автомобильных дорог федерального значения, соединяющих Россию и Казахстан. Общая стартовая цена контрактов составляет почти 1,5 миллиарда рублей. Согласно материалам одной из закупок, работы планируется проводить на трассе А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. В соответствии с заданием, проектировщику предстоит обслуживать участки автодороги на территории Алтайского края, которые имеют протяжённость 388,961 км и 1,410 км.

Также планируется в рамках контракта выделить средства на содержание подъезда к международному аэропорту Барнаула. Общая стоимость работ составляет около 690,6 млн рублей.

Отметим, за последние пять лет на дорожное хозяйство в Алтайском крае направили около 75 миллиардов рублей.